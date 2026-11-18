Die Cisco Aktie hat am Mittwoch ihre Erholung fortgesetzt. Sie schloss bei 97,19 Dollar, gut 2 Prozent über dem Vortag, und gehörte damit zu den wenigen Gewinnern in einem schwachen Dow Jones. Im Tagesverlauf ging es bis auf 97,27 Dollar nach oben. Hinter dem Plus steht eine bemerkenswerte Kehrtwende der Analysten: Nur wenige Tage nachdem die Aktie trotz guter Zahlen abgestraft worden war, stufen mehrere Häuser den Netzwerkspezialisten hoch.
Cisco Aktie: Erst abgestraft, jetzt hochgestuft – Analysten sehen über 50 Prozent Potenzial
Nach starken Zahlen fiel die Cisco Aktie vor einer Woche um mehr als 6 Prozent. Jetzt drehen die Analysten: HSBC und DZ Bank stufen hoch, Evercore nennt ein Kursziel von 150 Dollar. Die Cisco Aktie gehört zu den Gewinnern im Dow Jones. Die große Analyse: was hinter dem KI-Boom im Netzwerkgeschäft steckt, warum die Marge sinkt und was die Häuser erwarten.
Die Zahlen
Ein Rekordwachstum, das den Markt enttäuschte
Am 12. November legte Cisco Zahlen vor, die auf den ersten Blick kaum Wünsche offenließen. Der Umsatz stieg im ersten Geschäftsquartal um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar, nach 17,6 Prozent Wachstum im Vorquartal. Die Produktumsätze legten um 32 Prozent zu, das Hardware-Geschäft laut Management sogar um mehr als 50 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,40 Dollar 3,5 Prozent über den Erwartungen. Trotzdem fiel die Cisco Aktie am Tag danach um 6,2 Prozent.
Der Grund lag in der Zusammensetzung des Wachstums. Weil Hardware viel schneller wächst als Software und Service, sank die Bruttomarge von 65,5 auf 63,7 Prozent – zusätzlich belastet durch gestiegene Speicherkosten. Die Serviceumsätze wuchsen nur um 1 Prozent. Für das zweite Quartal erwartet Cisco mit 18,0 bis 18,2 Milliarden Dollar zudem weniger Umsatz als im ersten und verweist auf geringere Sichtbarkeit in der zweiten Jahreshälfte.
Der KI-Faktor
Netzwerke für die Rechenzentren der Zukunft
Der eigentliche Treiber ist künstliche Intelligenz. Große Cloud-Konzerne kaufen Netzwerktechnik, um ihre riesigen Rechenzentren zu verbinden. Laut Prognose soll das Geschäft mit KI-Infrastruktur für diese Hyperscaler im laufenden Geschäftsjahr 12 Prozent des Cisco-Umsatzes ausmachen, doppelt so viel wie im Vorjahr. Entsprechend hob Cisco die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf einen Mittelwert von 75,3 Milliarden Dollar an, nach zuvor 72,8 Milliarden Dollar. Die operative Marge stieg auf 30,4 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die Cisco Aktie laut Trefis rund 26 Prozent im Plus.
Cisco verkauft die Schaufeln für den KI-Goldrausch – nur mit etwas weniger Marge als früher.
Die Analysten
Hochstufungen nach dem Rücksetzer
Die Einschätzungen der Häuser – keine Prognose der Redaktion – haben sich nach dem Rücksetzer deutlich aufgehellt. Abhishek Shukla von HSBC stufte die Aktie am 17. November auf Buy hoch und nennt ein Kursziel von 133 Dollar. Am selben Tag hob Ingo Wermann von der DZ Bank sein Votum auf Kaufen an, Kursziel 125 Dollar. Am Mittwoch bestätigte Amit Daryanani von Evercore ISI seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 150 Dollar – rund 54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco Aktie. Zurückhaltender sind Bernstein mit Halten und 110 Dollar sowie Goldman Sachs mit Halten und 125 Dollar.
Die Risiken
Was gegen eine schnelle Rally spricht
Die sinkende Marge bleibt das zentrale Risiko. Je stärker Cisco mit Hardware für KI-Rechenzentren wächst, desto mehr gerät die Profitabilität unter Druck. Dazu kommen schwankende Aufträge der großen Cloud-Konzerne und eine schwächere Sichtbarkeit in der zweiten Jahreshälfte. Finanzchef Mark Patterson hat zudem laut einer Pflichtmitteilung Aktien im Wert von rund 2,9 Millionen Dollar verkauft. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 130,37 Dollar ist es für die Cisco Aktie noch ein weiter Weg.
Häufige Fragen zur Cisco Aktie
Warum steigt die Cisco Aktie heute?
Mehrere Analysten haben die Aktie nach dem Rücksetzer im Anschluss an die Quartalszahlen hochgestuft. HSBC und DZ Bank empfehlen nun den Kauf, Evercore nennt ein Kursziel von 150 Dollar.
Warum ist die Cisco Aktie nach den Zahlen gefallen?
Trotz 24 Prozent Umsatzwachstum sank die Bruttomarge, weil Hardware schneller wächst als Software und Service. Zudem fiel die Prognose für das zweite Quartal niedriger aus als der Umsatz im ersten.
Wie wichtig ist KI für Cisco?
Das Geschäft mit KI-Infrastruktur für große Cloud-Konzerne soll im Geschäftsjahr 2027 rund 12 Prozent des Umsatzes ausmachen, doppelt so viel wie im Vorjahr.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Cisco Aktie?
Evercore ISI nennt 150 Dollar, HSBC 133 Dollar, DZ Bank 125 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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