Warum steigt die Cisco Aktie heute?

Mehrere Analysten haben die Aktie nach dem Rücksetzer im Anschluss an die Quartalszahlen hochgestuft. HSBC und DZ Bank empfehlen nun den Kauf, Evercore nennt ein Kursziel von 150 Dollar.

Warum ist die Cisco Aktie nach den Zahlen gefallen?

Trotz 24 Prozent Umsatzwachstum sank die Bruttomarge, weil Hardware schneller wächst als Software und Service. Zudem fiel die Prognose für das zweite Quartal niedriger aus als der Umsatz im ersten.

Wie wichtig ist KI für Cisco?

Das Geschäft mit KI-Infrastruktur für große Cloud-Konzerne soll im Geschäftsjahr 2027 rund 12 Prozent des Umsatzes ausmachen, doppelt so viel wie im Vorjahr.

Welche Kursziele nennen Analysten für die Cisco Aktie?

Evercore ISI nennt 150 Dollar, HSBC 133 Dollar, DZ Bank 125 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.