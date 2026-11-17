Kehrtwende in Frankfurt: DZ-Bank-Analyst Ingo Wermann stuft die Cisco-Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch und nennt ein Kursziel von 125 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 94,52 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 32 Prozent.
Cisco-Aktie: DZ Bank wechselt nach Rekordquartal ins Kauflager – Kursziel 125 Dollar
DZ-Bank-Analyst Ingo Wermann stuft die Cisco-Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Das Kursziel liegt bei 125 US-Dollar, rund ein Drittel über dem Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Cisco Systems, Inc.
- Handelssymbol
- CSCO (Nasdaq)
- Analyst
- Ingo Wermann
- Bank
- DZ Bank
- Rating
- Buy (hochgestuft von Hold)
- Kursziel
- 125 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
DZ Bank zur Cisco-Aktie
Rekordquartal, schwächere Kurse – Wermann greift zu
Ingo Wermann hatte die Aktie im Mai auf „Hold“ gesenkt. Nun dreht er seine Einschätzung.
Cisco hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 den Umsatz um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden US-Dollar gesteigert und die Jahresprognose auf 74,8 bis 75,8 Milliarden US-Dollar angehoben.
Die Aktie fiel nach den Zahlen dennoch, weil sich das Wachstum der Aufträge verlangsamte. Im Sommer hatte die DZ Bank bei „Halten“ noch auf eine zu hohe Bewertung verwiesen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von DZ-Bank-Analyst Ingo Wermann zu lesen ist:
Hochstufung
Die DZ Bank wechselt von „Hold“ auf „Buy“.
Starke Prognose
Cisco hob die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr deutlich an.
KI-Geschäft
Das Umsatzziel mit KI-Infrastruktur für große Cloud-Anbieter stieg um 1,5 Milliarden US-Dollar.
Niedrigerer Kurs
Die Aktie notiert deutlich unter ihrem Hoch vom Oktober.
Aufträge wachsen langsamer
Die Bestellungen von Dienstanbietern und Cloud-Kunden stiegen im Quartal um 47 Prozent, nach 95 Prozent im Vorquartal.
Am selben Tag bestätigte auch HSBC die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 133 US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Analyst Ingo Wermann. Die Hochstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 125 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.dzbank.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Cisco Systems, Inc. (CSCO): Kaufen, Kursziel 125,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ingo Wermann, Aktienanalyst, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:46 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:46 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ingo Wermann, Aktienanalyst, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.