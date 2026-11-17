Cisco hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 den Umsatz um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden US-Dollar gesteigert und die Jahresprognose auf 74,8 bis 75,8 Milliarden US-Dollar angehoben.

Die Aktie fiel nach den Zahlen dennoch, weil sich das Wachstum der Aufträge verlangsamte. Im Sommer hatte die DZ Bank bei „Halten“ noch auf eine zu hohe Bewertung verwiesen.