Die Cisco Aktie gehört am Dienstagmorgen zu den größten Dow Jones Gewinnern: Gegen 9:47 Uhr Ortszeit (15:47 Uhr MEZ) notiert der Netzwerkausrüster an der Nasdaq (Ticker: CSCO, ISIN: US17275R1023) bei 95,81 US-Dollar und damit 1,37 Prozent höher. Rückenwind liefert die britische Großbank HSBC, die das Papier von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 133 Dollar angehoben hat.

Der Dow Jones Industrial Average gibt zur gleichen Zeit 0,49 Prozent auf 51.357 Punkte nach. Cisco liegt auf Rang 4 der Gewinnerliste – und damit gegen den Trend der schwachen Technologiewerte Salesforce und IBM.