Die Circus-Aktie (ISIN: DE000A2YN355, FSE: CA1) bleibt eine der spannendsten Wetten am deutschen Kleinwerte-Markt: Am 25. November meldet Circus SE den Start seines Kochroboters CA-1 im Londoner Büro von Meta und damit den Eintritt in den britischen Markt. Nur sechs Tage zuvor kam das Klinik-Debüt bei der Schön Klinik Gruppe, und mit der Übernahme von K-Robotics hat sich das Unternehmen den Weg in die USA gebahnt. Der Kurs von rund 1,45 Euro erzählt dagegen eine andere Geschichte: Nach der Prognosekürzung im Juli liegt die Circus-Aktie weit unter den Niveaus vom Sommer. Die große Analyse mit Circus Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Circus Aktie Prognose: Meta-Auftrag in London, Kliniken und USA-Einstieg - Comeback nach dem Prognose-Schock?
Die Circus-Aktie kämpft nach dem Prognose-Schock im Juli um Vertrauen. Mit dem UK-Start bei Meta, dem Klinik-Debüt bei Schön Klinik und dem US-Einstieg über K-Robotics liefert der Kochroboter-Spezialist neue Argumente. Die Circus Aktie Prognose: kurzfristig nach News und Zahlen, mittel- bis langfristig nach dem großen Bild.
Steckbrief
- Unternehmen
- Circus SE, München
- Börse / Ticker
- Xetra, CA1
- ISIN
- DE000A2YN355
- Kurs
- rund 1,45 €
- Marktkapitalisierung
- rund 39 Mio. €
- Kerngeschäft
- Autonome Kochroboter (CA-1), Plattform CircusOS, Verteidigungssysteme (CA-M)
- Nächste Termine
- Quartals-Update zum vierten Quartal, Termin noch offen
Stand: 25.11.2026, Kurs: Tradegate bzw. Xetra, 25.11.2026, Mittag bis Nachmittag
Die aktuellen News
Meta, Kliniken, USA: Circus expandiert an drei Fronten
Drei Meldungen binnen einer Woche zeigen, wohin die Reise geht: neue Märkte, neue Branchen, neue Kunden. Entscheidend für die Circus Aktie Prognose ist, ob daraus wiederkehrender Umsatz wird.
25.11.: Meta-Büro in London, Start in Großbritannien
Gut ein Jahr nach dem ersten CA-1 im Münchner Meta-Büro liefert Circus sein erstes System nach Großbritannien. Es ergänzt dort das bestehende Verpflegungsangebot um eine Mahlzeitenoption rund um die Uhr. Nach eigenen Angaben ist Circus damit in 9 Ländern präsent, zuletzt kamen die Vereinigten Arabischen Emirate hinzu. Gründer und CEO Nikolas Bullwinkel wertet den Schritt als Beleg für Skalierbarkeit und Reife der Technologie.
19.11.: Debüt in der Klinikverpflegung
Die Schön Klinik Gruppe ist Launch-Kunde in der Klinikversorgung. Gestartet ist das System an der Schön Klinik München Harlaching, betrieben vom hauseigenen Foodservice der Gruppe, der nach Unternehmensangaben mehr als fünf Millionen Mahlzeiten pro Jahr serviert. Ein weiterer Rollout in andere Häuser der Gruppe ist in der Mitteilung nicht zugesagt.
USA: K-Robotics als Brückenkopf
Seit dem 30. April gehört das US-israelische Unternehmen Kitchen Robotics (K-Robotics) vollständig zu Circus. Zuvor hatte sich Circus bereits die Patente gesichert. Der US-Markteintritt sollte damit von 2027 auf die zweite Jahreshälfte 2026 vorgezogen werden. Ein konkreter US-Kunde ist öffentlich bislang nicht belegt.
Wichtig für die Einordnung: Die Meta-Meldung enthält keine Finanzkennzahlen, Auftragsvolumina nennt Circus bei keinem der drei Schritte. Für die Circus-Aktie sind es zunächst Signale, noch keine Umsätze.
Die Zahlen
Vom Prognose-Schock zur Stabilisierung
Der 16. Juli 2026 ist der Tag, der die Circus-Aktie bis heute prägt: Per Ad-hoc-Mitteilung strich das Management die Umsatzprognose für 2026 drastisch zusammen.
|Kennzahl
|Alte Prognose
|Neue Prognose
|Umsatz 2026
|44 bis 55 Mio. €
|5,2 Mio. €
|EBITDA 2026
|-6 bis -8 Mio. €
|rund -17 Mio. €
|Rollout 2026
|knapp 200 Systeme
|rund 50 Systeme
Rollout-Ziel nach Medienberichten zur Anpassung. Die Verlustspanne -6 bis -8 Mio. € stammt aus dem Montega-Research vom 20.07.2026.
Quelle: Circus SE (Ad-hoc 16.07.2026), Montega, Börse Express
Der Markt reagierte brutal: Binnen zwei Handelstagen verlor die Circus-Aktie mehr als die Hälfte ihres Werts. Als Ursache nannte das Management operative Engpässe beim Hochlauf der Systeme. Zusätzliche Auslieferungen wurden auf 2027 verschoben. Zum Vergleich: Der Umsatz 2025 lag bei rund 1,6 Mio. Euro, die neue Prognose bedeutet also immer noch mehr als eine Verdreifachung. Das hilft der Bewertung aber wenig, weil das ursprüngliche Ziel um ein Vielfaches höher lag.
Das Q3-Update vom 21. Oktober sollte zeigen, ob die neue Prognose trägt. Die Eckdaten: Über 30 Systeme laufen bei 19 Unternehmenskunden in 8 Ländern, bis Jahresende sollen es mehr als 50 sein. Die Verfügbarkeit an etablierten Standorten stieg von 70% zu Jahresbeginn auf über 93% im dritten Quartal, die Betriebskosten sanken gegenüber dem zweiten Quartal um fast 25%, und das Tempo bei Auslieferungen hat sich nach Unternehmensangaben verdreifacht. Mehr als 230.000 Mahlzeiten wurden bislang robotergestützt zubereitet. Die Umsatzprognose von 5,2 Mio. Euro und das Ziel von über 50 Systemen wurden bestätigt.
Das Chartbild
Vom Sommerhoch in die Bodenbildung?
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen. Ende Juni notierte die Circus-Aktie noch bei rund 5,66 Euro, heute liegt sie bei rund 1,45 Euro und damit in der Nähe ihres Jahrestiefs. Nach dem Absturz im Juli folgten kurze Erholungen, etwa nach dem Insiderkauf von Verwaltungsratschef Dr. Jan-Christian Heins, der 5.004 Aktien zu 2,15 Euro erwarb. Dieser Einstandskurs liegt weit über dem aktuellen Niveau, was für Anleger ein Warnsignal und ein Vertrauensbeweis zugleich ist. Die Bewegungen sind extrem: Tagesschwankungen von 5% bis 9% sind bei dieser Marktkapitalisierung von rund 39 Mio. Euro eher die Regel als die Ausnahme.
Das große Bild
Mehr als ein Kochroboter: Physical AI für Zivil und Verteidigung
Circus beschreibt sich inzwischen als deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme und eine Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Das Kernprodukt bleibt der CA-1, ein patentierter Roboter für die vollautonome Zubereitung frischer Mahlzeiten. Dazu kommen CircusOS als Betriebssystem, das langfristig auch ohne eigenen Roboter als Software buchbar sein soll, die Ausgabelösung CA-A (Serienproduktion laut Q3-Update gestartet) und der militärische Feldküchen-Roboter CA-M, für den ein funktionsfähiger Prototyp und der Start der ersten Modulfertigung gemeldet wurden.
Die Wachstumsstory hat damit drei Beine. Erstens Kantinen und Betriebsrestaurants, wo Meta und REWE zu den ersten Kunden zählen. Zweitens Gesundheit und Pflege, wo die Schön Klinik das Eis bricht. Drittens Verteidigung: Nach Unternehmensangaben verhandelt Circus mit mehr als zehn NATO-Staaten, die Bundeswehr setzt CA-1-Systeme ein. Die Produktionszeit des CA-1 hat sich zusammen mit dem Partner Celestica von acht auf rund vier Wochen halbiert, mittelfristig strebt Circus am bestehenden Standort 1.000 Einheiten pro Jahr an. CEO Bullwinkel verweist darauf, dass der Markt noch zu weniger als 4% automatisiert sei.
Prognose
Circus Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei einem Titel mit dieser Schwankungsbreite nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Bodensuche mit Nachrichtenfluss
Die Circus-Aktie reagiert aktuell stark auf News. Weitere Kundenmeldungen und die Bestätigung des Ziels von über 50 Systemen könnten Vertrauen zurückbringen. Bleiben konkrete Umsatz- und Cash-Zahlen aus, droht ein erneuter Test des Jahrestiefs.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Beweis der Skalierung
2027 entscheidet sich, ob die verschobenen Auslieferungen tatsächlich kommen. Gelingt der Hochlauf mit hoher Verfügbarkeit, kann die Circus Aktie Prognose ins Positive drehen, weil die Bewertung bereits viel Skepsis einpreist. Verfehlt Circus die neue Linie erneut, wäre der Vertrauensverlust kaum zu reparieren.
Langfristig (ab 2028): Plattform statt Hardware
Langfristig zählt, ob aus Robotern wiederkehrende Erlöse über CircusOS werden und ob das Verteidigungsgeschäft über Prototypen hinauswächst. Gelingt das, wäre die Circus-Aktie mehr als ein Kochroboter-Wert. Scheitert es, bleibt sie ein Wachstumsversprechen mit hohem Finanzierungsrisiko.
Wie sehen Analysten die Circus-Aktie?
Die Analysten sind gespalten. Montega hat die Circus-Aktie nach der Prognosekürzung von Kaufen auf Halten gesenkt und bestätigte diese Einstufung nach dem Q3-Update am 20. Oktober mit dem Verweis auf eine operative Stabilisierung im angepassten Rollout-Pfad. Baader Bank und mwb research blieben nach der Kürzung bei Kaufen, haben ihre Kursziele aber drastisch gesenkt. Das sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was Anleger der Circus-Aktie jetzt beobachten
25.11.2026: Goldman Sachs AI Symposium in London mit Beteiligung von Circus.
Laufend: Weitere Kundenmeldungen und Fortschritte beim US-Einstieg über K-Robotics.
Bis Jahresende: Erreichen des Ziels von mehr als 50 Systemen im Betrieb.
Anfang 2027: Quartals-Update zum vierten Quartal, Termin noch nicht bestätigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Circus-Aktie
Warum ist die Circus-Aktie so stark gefallen? Auslöser war die Prognosekürzung vom 16. Juli: Statt 44 bis 55 Mio. Euro erwartet Circus 2026 nur noch 5,2 Mio. Euro Umsatz, der EBITDA-Verlust soll bei rund 17 Mio. Euro liegen.
Was bedeutet der UK-Start bei Meta für die Circus Aktie Prognose? Er belegt die Skalierbarkeit beim Bestandskunden und öffnet den britischen Markt. Finanzielle Details nennt die Mitteilung nicht.
Welche Rolle spielt die Schön Klinik? Sie ist Launch-Kunde in der Klinikverpflegung. Gestartet wurde an einem Standort in München.
Wie lautet die Circus Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig nervöse Bodensuche, mittelfristig entscheidet der Hochlauf 2027, langfristig der Weg zur Plattform. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Circus-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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