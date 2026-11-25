Der Markt reagierte brutal: Binnen zwei Handelstagen verlor die Circus-Aktie mehr als die Hälfte ihres Werts. Als Ursache nannte das Management operative Engpässe beim Hochlauf der Systeme. Zusätzliche Auslieferungen wurden auf 2027 verschoben. Zum Vergleich: Der Umsatz 2025 lag bei rund 1,6 Mio. Euro, die neue Prognose bedeutet also immer noch mehr als eine Verdreifachung. Das hilft der Bewertung aber wenig, weil das ursprüngliche Ziel um ein Vielfaches höher lag.

Das Q3-Update vom 21. Oktober sollte zeigen, ob die neue Prognose trägt. Die Eckdaten: Über 30 Systeme laufen bei 19 Unternehmenskunden in 8 Ländern, bis Jahresende sollen es mehr als 50 sein. Die Verfügbarkeit an etablierten Standorten stieg von 70% zu Jahresbeginn auf über 93% im dritten Quartal, die Betriebskosten sanken gegenüber dem zweiten Quartal um fast 25%, und das Tempo bei Auslieferungen hat sich nach Unternehmensangaben verdreifacht. Mehr als 230.000 Mahlzeiten wurden bislang robotergestützt zubereitet. Die Umsatzprognose von 5,2 Mio. Euro und das Ziel von über 50 Systemen wurden bestätigt.