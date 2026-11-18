Die Weltbank zahlt Projektgelder bisher über Korrespondenzbanken aus. Künftig soll geprüft werden, ob regulierte Dollar-Stablecoins neben diesen Schienen Mittel schneller und günstiger ans Ziel bringen. Citi stellt dafür die bestehenden Bankschienen bereit, Circle die Infrastruktur, um Gelder in USDC zu prägen und abzuwickeln (CoinMarketCap Academy). Die erste Phase soll mit einem „vermittelten und interoperablen“ Zahlungsmodell in Ländern starten, in denen digitale Vermögenswerte erlaubt sind, später sollen weitere Banken einbezogen werden.

Das Weltbank-System FundsChain wickelt über 350 Projekte in 96 Ländern ab, das Citi-Netzwerk reicht in mehr als 180 Jurisdiktionen. Die Begründung laut Unchained: Entwicklungskredite haben enge Budgets, kleine, wiederholte Effizienzgewinne könnten mehr Geld in Projekte statt in Gebühren lenken. Weltbank-Präsident Ajay Banga sagte laut den Berichten sinngemäß, schnelleres Geld bedeute, dass eine Klinik pünktlich gebaut werde. Gleichzeitig hält Unchained fest: „Nothing is being built yet“ – es gibt keinen Zeitplan, kein Transaktionsvolumen und keine Länderliste.