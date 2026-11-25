Circle verdient im Kern an den Zinsen auf die Reserven hinter USDC. Weniger Umlauf bedeutet weniger Reserven und damit tendenziell weniger Erlöse. Dass der USDC-Umlauf seit dem 13. November laut Cointelegraph leicht anstieg, ist ein Gegenpunkt. Auch ordnet Kaiko den Rückgang bei Ethereum ein: Fast 90 Prozent des 30-Tage-Minus kamen von dort, Tron fiel nur um 1,4 Prozent. Auf Ethereum liegen 128,99 Milliarden Dollar der Stablecoins, auf Tron 93,49 Milliarden Dollar (DefiLlama).

Die Aufsicht schafft derweil Rahmen: Die US-Derivateaufsicht CFTC hat am 23. November klargestellt, dass Zahlungs-Stablecoins mit nur 2 Prozent Abschlag als Betriebsreserve von Terminbörsen zählen können. Das ist eine Einordnung für die Branche, aber kein Beleg für Nachfrage.