Die Circle Aktie (Ticker CRCL, NYSE) steht im Schatten einer Entwicklung, die im Krypto-Markt selten so deutlich zu sehen war: Das Angebot an Stablecoins schrumpft. Nach Daten von DefiLlama, ausgewertet von StablecoinInsider (23.11.2026, 08:15 UTC), lag das Gesamtangebot bei 284,44 Milliarden Dollar, ein Wochenminus von 4,43 Milliarden Dollar. Ted Pillows nannte am 25.11. rund 282,5 Milliarden Dollar gegenüber 300,2 Milliarden Dollar vor einem Monat. Stablecoins sind das Schmiermittel des Kryptomarkts, ihr Rückgang ist ein Indiz für abfließendes Kapital, nicht nur für fallende Kurse. Die ISIN der Aktie konnten wir in den Quellen nicht verifizieren.
Circle Aktie: Stablecoin-Angebot schrumpft auf 284 Milliarden Dollar, USDT verliert 9 Milliarden in 60 Tagen – verlässt das Geld die Kryptowelt?
Das Angebot an Stablecoins sinkt, laut Kaiko flossen binnen 30 Tagen rund 12 Milliarden Dollar ab, bei USDT größter 60-Tage-Rückgang seit 2022. Für die Circle Aktie mit dem USDC ist das ein Warnsignal und ein Test zugleich. Was die Zahlen für Bitcoin, Ether und Krypto-Aktien bedeuten.
Zahlen zum Aktienkurs von Circle enthält die Quellenlage für diesen Beitrag nicht; der Chart weiter unten zeigt den Verlauf.
Die Zahlen
Wie stark schrumpft das Stablecoin-Angebot?
Kaiko zählte in den 30 Tagen bis zum 13. November Netto-Rücknahmen von rund 12 Milliarden Dollar über elf Stablecoins; USDT und USDC schrumpften jeweils um etwa 4 Prozent. Seit dem 13. November fiel das Gesamtangebot laut Kaiko noch einmal um 0,4 Prozent, der USDC-Umlauf legte zuletzt leicht zu. CryptoQuant-Analyst Julio Moreno beziffert den Rückgang der USDT-Marktkapitalisierung in 60 Tagen auf 9 Milliarden Dollar, den größten Wert seit 2022. Kaiko-Analyst Andrew Yang sagt, der Rückgang sehe nach „capital leaving crypto“ aus, nicht nach Umschichtung innerhalb der Branche.
|Stablecoin
|Angebot (Mrd. USD)
|Anteil
|7 Tage
|Tether (USDT)
|174,59
|61,4 %
|-0,37 %
|USD Coin (USDC)
|68,72
|24,2 %
|-0,88 %
|Alle Stablecoins
|284,44
|100 %
|-1,53 %
Daten von DefiLlama, abgerufen am 23.11.2026, 08:15 UTC; 7-Tage-Veränderung.
Quelle: StablecoinInsider, 23.11.2026
Warum ist das für die Circle Aktie wichtig?
Circle verdient im Kern an den Zinsen auf die Reserven hinter USDC. Weniger Umlauf bedeutet weniger Reserven und damit tendenziell weniger Erlöse. Dass der USDC-Umlauf seit dem 13. November laut Cointelegraph leicht anstieg, ist ein Gegenpunkt. Auch ordnet Kaiko den Rückgang bei Ethereum ein: Fast 90 Prozent des 30-Tage-Minus kamen von dort, Tron fiel nur um 1,4 Prozent. Auf Ethereum liegen 128,99 Milliarden Dollar der Stablecoins, auf Tron 93,49 Milliarden Dollar (DefiLlama).
Die Aufsicht schafft derweil Rahmen: Die US-Derivateaufsicht CFTC hat am 23. November klargestellt, dass Zahlungs-Stablecoins mit nur 2 Prozent Abschlag als Betriebsreserve von Terminbörsen zählen können. Das ist eine Einordnung für die Branche, aber kein Beleg für Nachfrage.
Was heißt das für Bitcoin, Ether und Krypto-Aktien?
Stablecoins sind die Kaufkraft im Krypto-Markt. Sinkt ihr Angebot, steht weniger Geld für Käufe bereit; zugleich zeigt Kaiko, dass Börsen laut Moreno 51 Prozent des USDT auf Ethereum halten. Der Bitcoin Kurs fiel am Mittwoch bis auf 57.209 Dollar (Cointelegraph, 17:33 UTC), die Ether-Notierung lag laut Ted Pillows um 1.642 Dollar. Für die Coinbase Aktie, die an Handelsvolumen und Stablecoin-Erlösen hängt, und für Krypto-Aktien insgesamt ist ein schrumpfender Geldpool ein Gegenwind. Die On-Chain-Überweisungen mit USDT und USDC lagen im Quartal im Schnitt bei 157 Milliarden Dollar pro Tag, gegenüber 130 Milliarden Dollar im Jahr 2025. Der Zahlungsverkehr läuft also, das Spekulationsgeld zieht sich zurück.
Welche Termine sind für Stablecoins und Krypto wichtig?
Am 8. und 9. Dezember entscheidet die Fed, am 4. Dezember folgt der Arbeitsmarktbericht. Hohe Zinsen stützen die Erträge von Emittenten, belasten aber die Nachfrage nach Risikoanlagen.
FAQ zur Circle Aktie und zu Stablecoins
Wie groß ist der Stablecoin-Markt?
Rund 284 Milliarden Dollar am 23.11.2026 (DefiLlama via StablecoinInsider), davon USDT 174,59 und USDC 68,72 Milliarden Dollar.
Warum schrumpfen Stablecoins?
Kaiko sieht Kapital, das die Kryptowelt verlässt, nicht Umschichtungen; die Rücknahmen lagen bei rund 12 Milliarden Dollar in 30 Tagen.
Was bedeutet das für die Circle Aktie?
Weniger USDC-Umlauf kann weniger Reserveerträge bedeuten; ein Urteil über den Aktienkurs ergibt sich daraus nicht.
Wie hängen Stablecoins und Bitcoin Kurs zusammen?
Stablecoins sind die Kaufkraft am Krypto-Markt, ihr Rückgang ist ein Indiz für weniger frisches Geld.
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