Die Circle Aktie (Ticker CRCL, ISIN US1725731079) hat am Mittwoch ein neues Jahrestief markiert: Intraday fiel das Papier des USDC-Emittenten um 8 Prozent auf 44,04 US-Dollar (25. November 2026, 15:35 Uhr MEZ beziehungsweise 09:35 Uhr in New York, laut StocksToTrade). Anlass war der Start der Berichterstattung von Wedbush. Ein Handelstag davor hatte die Aktie bereits 7 Prozent auf 47,72 Dollar verloren (Schlusskurs 24. November laut Startup Fortune). Heute ist die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen, ein aktueller Kurs liegt deshalb nicht vor. Der Börsenwert beträgt rund 11,3 Milliarden Dollar.
Circle Aktie: Neues Jahrestief bei 44 Dollar, Reserveerträge minus 8 Prozent trotz Rekordvolumen bei USDC – wie viel Zinsrisiko steckt im Stablecoin-Emittenten, und was ändert die Fed?
Die Circle Aktie fiel am Mittwoch auf rund 44 Dollar, nachdem Wedbush die Coverage aufgenommen hatte. Im dritten Quartal schrumpften die Reserveerträge um 8 Prozent auf 658 Millionen Dollar, während der USDC-Umlauf bei rund 73 Milliarden Dollar verharrt.
Für die Krypto-Aktien ist Circle ein Sonderfall: Das Unternehmen lebt weniger vom Preis des Bitcoin als von Zinsen und der Größe des Stablecoin-Umlaufs. Gerade deshalb lohnt der Blick auf das Zahlenwerk des dritten Quartals.
Das große Bild
Warum fällt die Circle Aktie, obwohl USDC Rekordvolumen abwickelt?
Das Geschäftsmodell ist simpel: Circle legt die Dollar hinter jedem USDC an und verdient die Zinsen. Genau dort liegt das Problem.
Laut Startup Fortune, das den Quartalsbericht vom 4. November auswertet, stieg der Umsatz inklusive Reserveerträgen um 17 Prozent auf 865 Millionen Dollar. Das bereinigte EBITDA lag bei 317 Millionen Dollar, davon stammen 182 Millionen aus dem einmaligen Vorverkauf des Arc-Tokens; ohne diesen Effekt bleiben rund 135 Millionen. Die Reserveerträge selbst sanken um 8 Prozent auf 658 Millionen Dollar, weil die Rendite auf die Reserve um 61 Basispunkte auf 3,54 Prozent fiel. Der durchschnittliche USDC-Umlauf legte um 8 Prozent auf 73,3 Milliarden Dollar zu.
Das Nutzungsvolumen wächst dagegen deutlich: Das On-Chain-Volumen erreichte laut Quelle 13,9 Billionen Dollar (plus 49 Prozent), die Summe aus Ausgaben und Rücknahmen von USDC einen Rekord von 208 Milliarden Dollar. Die Zahlen widersprechen sich also nicht: Die Nutzung steigt, der Ertrag je Dollar sinkt.
Zinsabhängigkeit
Circle verdient laut Startup Fortune fast sein gesamtes Geld an den Zinsen der Reserve. Sinkende Renditen drücken den Gewinn, steigende Leitzinsen würden ihn im Prinzip stützen.
Wachstumsziel
Das Management hielt laut Quelle an einem Ziel von 40 Prozent jährlichem Wachstum des USDC-Umlaufs über mehrere Jahre fest. Der Umlauf lag zum 30. September bei rund 73,9 Milliarden Dollar.
Zukauf in Asien
Die angekündigte Übernahme des Zahlungsdienstleisters Tazapay aus Singapur für rund 400 Millionen Dollar in Class-A-Aktien soll 2027 abgeschlossen werden und braucht Genehmigungen, darunter der Monetary Authority of Singapore.
Was bedeutet die Fed-Erhöhung im Dezember für die Circle Aktie?
Der Markt preist für den 9. Dezember mit rund 94 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein (CME FedWatch, 25.11., laut Cointelegraph). Höhere Zinsen erhöhen die Erträge je Reserve-Dollar. Warum die Aktie trotzdem fällt, ist eine Einschätzung der Redaktion: Anleger bewerten Krypto-Aktien derzeit vor allem als Risikoanlagen, und die Schwäche bei Bitcoin und Handelsvolumina belastet das gesamte Segment. Strategy verlor zuletzt 8,1 Prozent, die Coinbase Aktie 5,9 Prozent, Circle 7,1 Prozent (Schlusskurse laut aktiencheck.de-Bericht vom 25.11.).
Wedbush nahm die Coverage auf; Einstufung und Kursziel nennen wir hier bewusst nicht. Der Faktor Regulierung bleibt relevant: USDC ist laut Startup Fortune das erste von 45 nach MiCA gemeldeten E-Geld-Token, das die Signifikanzschwelle erreicht; die Reserven liegen nahe 77 Milliarden Dollar, die Aufsicht übernimmt zusätzlich die EBA.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz inkl. Reserveerträgen
|865 Mio. USD
|+17 %
|Reserveerträge
|658 Mio. USD
|-8 %
|Reserve-Rendite
|3,54 %
|-61 Basispunkte
|Durchschnittlicher USDC-Umlauf
|73,3 Mrd. USD
|+8 %
|Bereinigtes EBITDA
|317 Mio. USD
|davon 182 Mio. einmalig
|Kasse (30.09.2026)
|1,70 Mrd. USD
|–
Quartalsbericht vom 4. November 2026.
Quelle: Startup Fortune (Bericht vom 25.11.2026), StocksToTrade
Welche Termine sind für die Circle Aktie wichtig?
Der nächste Quartalsbericht ist laut StocksToTrade für Mittwoch, den 3. März 2027, angesetzt. Davor stehen der Fed-Zinsentscheid am 9. Dezember und der Abschluss der Tazapay-Übernahme im Blick. Die US-Börsen öffnen am Freitag, 27. November, verkürzt bis 13 Uhr New Yorker Zeit.
FAQ: Fragen zur Circle Aktie
Wie hoch ist die Circle Aktie aktuell? Zuletzt notierte die Circle Aktie am 25. November 2026 um 09:35 Uhr New Yorker Zeit bei 44,04 Dollar, ein Minus von 8 Prozent (StocksToTrade). Am 26. November ist die US-Börse geschlossen.
Was macht Circle? Circle ist Emittent des Stablecoins USDC, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Das Unternehmen verdient vor allem an den Zinsen auf die Reserve hinter dem Token.
Hängt die Circle Aktie am Bitcoin Kurs? Nicht direkt, aber indirekt: Schwäche bei Bitcoin dämpft Handelsaktivität und Stimmung im Kryptomarkt, die auch Stablecoin-Emittenten betrifft.
Gibt es Prognosen von aktiencheck.de? Nein, wir geben weder Kursziele noch Kaufempfehlungen ab.
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