Laut Startup Fortune, das den Quartalsbericht vom 4. November auswertet, stieg der Umsatz inklusive Reserveerträgen um 17 Prozent auf 865 Millionen Dollar. Das bereinigte EBITDA lag bei 317 Millionen Dollar, davon stammen 182 Millionen aus dem einmaligen Vorverkauf des Arc-Tokens; ohne diesen Effekt bleiben rund 135 Millionen. Die Reserveerträge selbst sanken um 8 Prozent auf 658 Millionen Dollar, weil die Rendite auf die Reserve um 61 Basispunkte auf 3,54 Prozent fiel. Der durchschnittliche USDC-Umlauf legte um 8 Prozent auf 73,3 Milliarden Dollar zu.

Das Nutzungsvolumen wächst dagegen deutlich: Das On-Chain-Volumen erreichte laut Quelle 13,9 Billionen Dollar (plus 49 Prozent), die Summe aus Ausgaben und Rücknahmen von USDC einen Rekord von 208 Milliarden Dollar. Die Zahlen widersprechen sich also nicht: Die Nutzung steigt, der Ertrag je Dollar sinkt.