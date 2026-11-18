Circle verdient den Großteil seines Geldes mit den Zinsen auf die Dollar-Reserven, die den USDC im Umlauf decken. Die Rendite dieser Reserven fiel im Quartal um 61 Basispunkte auf 3,5 Prozent, die Reserveerträge sanken dadurch um 8 Prozent auf 658 Millionen Dollar, obwohl im Schnitt 8 Prozent mehr USDC im Umlauf waren. Am Quartalsende standen 73,9 Milliarden Dollar im Umlauf, praktisch unverändert zum Vorjahr. Wächst der Umlauf nicht schneller als die Zinsen fallen, schrumpft das Kerngeschäft.

Das Management hält am Ziel eines USDC-Wachstums von 40 Prozent im Jahr fest, die sonstigen Erlöse für 2026 sollen bei 310 bis 330 Millionen Dollar liegen. Beim Wachstum des Umsatzes zeigt der Verlauf, wie unstet die Entwicklung war: Nach 77 Prozent im vierten Quartal 2025 und 20 Prozent im ersten Quartal 2026 waren es zuletzt 7 und 17 Prozent, wie der Motley Fool aufbereitet.