Die Circle Aktie (Ticker CRCL, NYSE) hat am Dienstag mit 54,63 Dollar geschlossen, ein Minus von 5,24 Prozent an einem Handelstag, an dem auch der Bitcoin Kurs unter Druck stand. Seit dem Quartalsbericht am 4. November hat die Circle Aktie 24 Prozent verloren, vom Allzeithoch trennen sie fast 80 Prozent. Das ist bemerkenswert, denn der Herausgeber des Stablecoins USDC hat im dritten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Schätzungen der Analysten übertroffen. Der Markt liest offenbar zwischen den Zeilen.
Circle Aktie: Die Zahlen schlagen die Erwartungen, der Kurs fällt um 24 Prozent – ist das Stablecoin-Geschäft ohne Zinsen nur halb so stark?
Die Circle Aktie (CRCL) schloss am Dienstag bei 54,63 Dollar, fast 80 Prozent unter dem Allzeithoch, obwohl der USDC-Herausgeber im dritten Quartal Umsatz und Gewinn über den Erwartungen auswies. Was hinter dem Einmaleffekt aus dem ARC-Token-Verkauf steckt, warum sinkende Zinsen die Reserveerträge drücken und was der schwache Bitcoin Kurs für Circle bedeutet.
Die Zahlen
Was hat Circle im dritten Quartal wirklich verdient?
Nach der Pressemitteilung vom 4. November erzielte Circle Gesamterlöse samt Reserveerträgen von 865 Millionen Dollar, ein Plus von 17 Prozent. Der Umsatz nach Abzug der Vertriebskosten stieg um 55 Prozent auf 453 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA um 85 Prozent auf 317 Millionen Dollar bei einer Marge von 70 Prozent. Das Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 226 Millionen Dollar.
Der Haken: Die Rekordzahlen enthalten einen Einmaleffekt. Unter den sonstigen Erlösen von 207 Millionen Dollar stecken 182 Millionen Dollar aus dem Vorverkauf des ARC-Tokens, der Währung der Circle-eigenen Blockchain Arc. Rechnet man diesen Posten heraus, ergibt sich nach einer KI-gestützten Auswertung von CoinDesk ein bereinigtes EBITDA von rund 135 Millionen Dollar, ein Rückgang von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für die Circle Aktie ist genau diese Differenz zwischen Schlagzeile und Kerngeschäft der Knackpunkt.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Gesamterlöse inkl. Reserveerträge
|865 Mio. $
|+17 %
|Reserveerträge
|658 Mio. $
|-8 %
|Bereinigtes EBITDA
|317 Mio. $
|+85 %
|USDC im Umlauf (Durchschnitt)
|73,3 Mrd. $
|+8 %
|USDC im Umlauf (Quartalsende)
|73,9 Mrd. $
|0 %
|Rendite der Reserven
|3,5 %
|-61 Basispunkte
Quelle: Circle Pressemitteilung (Business Wire, 4.11.2026)
Das Geschäftsmodell
Warum drücken sinkende Zinsen die Circle Aktie – und was bleibt vom Wachstum?
Circle verdient den Großteil seines Geldes mit den Zinsen auf die Dollar-Reserven, die den USDC im Umlauf decken. Die Rendite dieser Reserven fiel im Quartal um 61 Basispunkte auf 3,5 Prozent, die Reserveerträge sanken dadurch um 8 Prozent auf 658 Millionen Dollar, obwohl im Schnitt 8 Prozent mehr USDC im Umlauf waren. Am Quartalsende standen 73,9 Milliarden Dollar im Umlauf, praktisch unverändert zum Vorjahr. Wächst der Umlauf nicht schneller als die Zinsen fallen, schrumpft das Kerngeschäft.
Das Management hält am Ziel eines USDC-Wachstums von 40 Prozent im Jahr fest, die sonstigen Erlöse für 2026 sollen bei 310 bis 330 Millionen Dollar liegen. Beim Wachstum des Umsatzes zeigt der Verlauf, wie unstet die Entwicklung war: Nach 77 Prozent im vierten Quartal 2025 und 20 Prozent im ersten Quartal 2026 waren es zuletzt 7 und 17 Prozent, wie der Motley Fool aufbereitet.
Das Umfeld
Was bedeutet der schwache Kryptomarkt für Circle und Coinbase – und für den Bitcoin Kurs?
Der Kryptomarkt liefert derzeit wenig Rückenwind. Der Bitcoin Kurs liegt bei rund 64.000 Dollar und damit fast 50 Prozent unter dem Hoch, der Fear-and-Greed-Index steht bei 11. Nach Angaben von Tradingnews schrumpfte das Angebot an Stablecoins binnen eines Monats um 14 bis 16 Milliarden Dollar, weil Anleger Kapital abziehen. Das trifft die Circle Aktie direkt, denn weniger Stablecoins im Umlauf bedeuten weniger Reserven und weniger Zinsertrag. Auch die Coinbase Aktie, die an USDC mitverdient, steht unter Druck und hatte am Montag mit 119,84 Dollar den tiefsten Schluss des Jahres erreicht.
Positive Signale gibt es im Zahlungsgeschäft: Das Circle Payments Network kam auf ein annualisiertes Volumen von 41,3 Milliarden Dollar, Binance investierte 100 Millionen Dollar Eigenkapital, und mit der Übernahme von Tazapay baut Circle sein Angebot aus, der Abschluss wird für 2027 erwartet. Ob diese Bausteine das Zinsgeschäft ersetzen können, ist offen.
Häufige Fragen zur Circle Aktie
Wie hoch ist die Circle Aktie aktuell?
Zum Handelsschluss in New York am 17. November lag die Circle Aktie bei 54,63 Dollar, ein Tagesminus von 5,24 Prozent.
Warum fällt die Circle Aktie trotz guter Zahlen?
Der Gewinn enthält einen einmaligen Erlös aus dem ARC-Token-Vorverkauf, und die Zinserträge auf die Reserven sinken.
Was hat Circle mit Bitcoin zu tun?
USDC wird auf Krypto-Börsen als Handelswährung genutzt. Fällt der Handel im schwachen Markt, sinkt tendenziell auch der Umlauf.
Wann gibt es die nächsten Zahlen?
Termine für den nächsten Quartalsbericht nennt die Gesellschaft auf ihrer Investor-Relations-Seite; die Redaktion hat dazu keinen bestätigten Termin.
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