Die Circle Aktie (NYSE: CRCL) gerät mit dem Krypto-Ausverkauf erneut unter Druck. Im US-Handel fiel das Papier des USDC-Emittenten am Montag laut TokenPost um 6,4 Prozent (Stand 10:23 Uhr New Yorker Zeit, 16:23 Uhr MEZ), vorbörslich lag das Minus zeitweise bei mehr als 8 Prozent. Auslöser ist der breite Abverkauf bei Krypto-Aktien wie Coinbase und Strategy, nachdem Bitcoin am Wochenende bis auf rund 62.000 Dollar gefallen war. Doch bei Circle steckt mehr dahinter: Der Umlauf des Stablecoins USDC liegt mit rund 69 Milliarden Dollar laut CoinGecko spürbar unter dem Durchschnitt des dritten Quartals von 73,3 Milliarden Dollar.
Circle Aktie: Der USDC-Umlauf schrumpft, der Kurs fällt – trotz steigender Zinsen – verliert der Stablecoin-Riese seinen Vorteil?
Eigentlich sollten steigende Zinsen dem USDC-Emittenten Circle helfen – er lebt von den Zinsen auf seine Reserven. Doch am Montag fällt die Circle Aktie mit dem Bitcoin-Ausverkauf um mehr als 6 Prozent, der Umlauf von USDC liegt deutlich unter dem Quartalsschnitt, und die Zinserträge sinken schon. Die große Analyse: was hinter der Schwäche steckt, was die Zahlen zeigen und worauf Anleger jetzt achten.
Das Paradox
Warum fällt die Circle Aktie trotz steigender Zinsen?
Circle verdient sein Geld vor allem mit den Zinsen auf die Reserven, die hinter jedem USDC stehen – überwiegend kurzlaufende US-Staatsanleihen. Höhere Leitzinsen sollten also eigentlich helfen.
Tatsächlich rechnen die Märkte mit einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember, der Leitzins liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Doch die Rechnung hat zwei Variablen: den Zinssatz und die Menge an USDC im Umlauf. Und genau die zweite Variable bereitet Sorgen. Im dritten Quartal sanken die Reserveerträge um 8 Prozent auf 658 Millionen Dollar, die durchschnittliche Rendite auf die Reserven lag laut TIKR bei 3,5 Prozent. Wenn der Umlauf zusätzlich schrumpft, fehlt Circle die Basis, auf der die Zinsen verdient werden.
Der Zusammenhang mit dem Kryptomarkt ist direkt: Stablecoins wie USDC sind das Bargeld der Kryptowelt. Sie werden für den Handel mit Bitcoin, Ether und anderen Coins, für Kredite auf Krypto-Plattformen und als Parkplatz für Liquidität genutzt. Fällt der Bitcoin Kurs, sinken Handelsvolumen und Kreditnachfrage, Anleger tauschen Stablecoins zurück in Dollar. Für Circle bedeutet weniger Krypto-Aktivität also weniger USDC – und damit weniger Zinserträge, selbst wenn der einzelne Dollar etwas mehr abwirft.
Die Zahlen
Was zeigt das dritte Quartal über das Geschäftsmodell?
Auf den ersten Blick sah das dritte Quartal stark aus. Umsatz und Reserveerträge stiegen um 17 Prozent auf 865 Millionen Dollar, der Gewinn aus fortgeführten Geschäften um 5 Prozent auf 226 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA sogar um 85 Prozent auf 317 Millionen Dollar. Doch ein großer Teil des Wachstums war einmalig: 182 Millionen Dollar stammten aus dem Vorverkauf von Token für Circles eigenes Blockchain-Netzwerk Arc. Ohne diesen Effekt lag der Umsatz laut TIKR bei 683 Millionen Dollar – nach 740 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Das Kerngeschäft ist also geschrumpft.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz und Reserveerträge
|865 Mio. $
|+17 %
|davon ohne Arc-Vorverkauf
|683 Mio. $
|−8 %
|Reserveerträge
|658 Mio. $
|−8 %
|Gewinn fortgeführte Geschäfte
|226 Mio. $
|+5 %
|Bereinigtes EBITDA
|317 Mio. $
|+85 %
|Ø USDC-Umlauf
|73,3 Mrd. $
|+8 %
Quelle: Circle-Quartalsmitteilung vom 4.11.2026 (via StockTitan); TIKR (5.11.2026)
Die Reaktion der Analysten war entsprechend verhalten. Mizuho-Analyst Dan Dolev nannte das Quartal laut TIKR „ereignislos“ und den Margenausblick für das vierte Quartal schwach. Wells Fargo erwartet, dass der erneuerte Vertrag mit der Kryptobörse Binance die Margen im Schlussquartal belastet. Bereits am Tag nach den Zahlen, dem 5. November, war die Circle Aktie um rund 10 Prozent gefallen.
Das große Bild
Stablecoins als Zukunftsmarkt – wer verdient am Ende daran?
Langfristig gilt der Stablecoin-Markt als eines der stärksten Wachstumsfelder der Kryptobranche. Laut Daily Coins sind Stablecoins im Wert von rund 288 Milliarden Dollar im Umlauf. Circle baut sein Geschäft aus: mit dem eigenen Netzwerk Arc, einer Beteiligung von Binance über 100 Millionen Dollar und der geplanten Übernahme des Zahlungsdienstleisters Tazapay, deren Abschluss für 2027 erwartet wird. Für 2026 bestätigte Circle die Prognose für übrige Umsätze von 310 bis 330 Millionen Dollar.
Das strukturelle Problem bleibt die Verteilung der Erträge. Circle muss einen großen Teil seiner Zinseinnahmen an Vertriebspartner weitergeben – allen voran an Coinbase, die USDC ihren Kunden anbietet und an den Reserveerträgen beteiligt ist. Auch der neue Binance-Vertrag kostet Marge. Damit verdient Circle zwar an jedem Dollar USDC, behält aber nur einen Teil davon. Für die Coinbase Aktie ist USDC dagegen eine wichtige Einnahmequelle – beide Krypto-Aktien hängen also am selben Stablecoin, aber auf unterschiedlichen Seiten der Rechnung.
USDC-Umlauf
Steigt der Umlauf wieder über den Quartalsschnitt von 73,3 Milliarden Dollar, wäre das ein positives Signal für die Reserveerträge.
Bitcoin Kurs und Handelsvolumen
Eine Stabilisierung am Kryptomarkt würde die Nachfrage nach Stablecoins stützen.
Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember
Höhere Zinsen erhöhen die Rendite auf die Reserven – helfen aber nur bei stabilem Umlauf.
Margen im vierten Quartal
Der Binance-Vertrag und die Verteilungskosten bestimmen, wie viel vom Zinsertrag hängen bleibt.
Häufige Fragen zur Circle Aktie
Warum fällt die Circle Aktie am Montag?
Mit dem breiten Ausverkauf bei Krypto-Aktien nach dem Bitcoin-Absturz. Laut TokenPost lag das Minus im US-Handel bei rund 6,4 Prozent.
Wie verdient Circle Geld?
Vor allem mit Zinsen auf die Reserven hinter dem Stablecoin USDC. Im dritten Quartal waren das 658 Millionen Dollar.
Warum helfen steigende Zinsen Circle nicht automatisch?
Weil die Erträge auch vom USDC-Umlauf abhängen. Der liegt mit rund 69 Milliarden Dollar unter dem Q3-Durchschnitt von 73,3 Milliarden Dollar.
Was hat Coinbase mit der Circle Aktie zu tun?
Coinbase vertreibt USDC und ist an den Reserveerträgen beteiligt. Beide Krypto-Aktien hängen am Erfolg desselben Stablecoins.
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