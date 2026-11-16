Die Circle Aktie (NYSE: CRCL) gerät mit dem Krypto-Ausverkauf erneut unter Druck. Im US-Handel fiel das Papier des USDC-Emittenten am Montag laut TokenPost um 6,4 Prozent (Stand 10:23 Uhr New Yorker Zeit, 16:23 Uhr MEZ), vorbörslich lag das Minus zeitweise bei mehr als 8 Prozent. Auslöser ist der breite Abverkauf bei Krypto-Aktien wie Coinbase und Strategy, nachdem Bitcoin am Wochenende bis auf rund 62.000 Dollar gefallen war. Doch bei Circle steckt mehr dahinter: Der Umlauf des Stablecoins USDC liegt mit rund 69 Milliarden Dollar laut CoinGecko spürbar unter dem Durchschnitt des dritten Quartals von 73,3 Milliarden Dollar.