Die Circle Aktie (NYSE: CRCL) bekommt am Dienstag einen Impuls aus der Türkei: Circle International Bermuda Limited, eine Tochter der Circle Internet Group, hat laut Pressemitteilung vom 24. November eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit der Kryptobörse Paribu unterzeichnet. Die Aktie notierte zuletzt bei rund 51 Dollar, nach Angaben von Blockchain.News mit einem Tagesplus von 0,38 Prozent bei einer 24-Stunden-Spanne von 50,11 bis 55,61 Dollar. Bitcoin liegt zugleich um 60.000 Dollar.
Circle Aktie: Absichtserklärung mit Paribu für die Türkei, Aktie bei rund 51 Dollar und RSI unter 30 – was bringt das Arc-Netzwerk dem USDC-Konzern?
Circle Internet Group hat am Dienstag eine Absichtserklärung mit der türkischen Kryptobörse Paribu unterzeichnet. Die Circle Aktie (NYSE: CRCL) liegt nach schwachen Wochen bei rund 51 Dollar, technisch gilt sie als überverkauft. Was der Schritt für den USDC-Emittenten bedeutet.
Das Wichtigste in Kürze: Die Vereinbarung ist ein Prüfauftrag und keine Zusage. Wichtiger für den Aktienkurs bleiben das Zinsumfeld, der USDC-Umlauf und die Regulierung in den USA.
Die Meldung
Was steckt hinter der Paribu-Absichtserklärung der Circle Aktie?
Unterzeichnet wurde die Absichtserklärung von Paribu-Gründer und Chef Yasin Oral sowie Circle-Chef Jeremy Allaire am New Yorker Circle-Sitz. Geprüft werden Produkte und Dienste auf Basis des Arc-Netzwerks, die Tokenisierung realer Vermögenswerte und die institutionelle Verwahrung digitaler Vermögenswerte in der Türkei. Daneben sind gemeinsame Bildungs-, Forschungs- und Entwickler-Initiativen denkbar. Verbindliche Zusagen enthält das Papier nach Darstellung der Pressemitteilung nicht.
Paribu unterstützt bereits seit dem Start von Arc USDC-Ein- und -Auszahlungen über das Netzwerk, als sogenannter Day-1-Partner. Auch Paribu Custody hat Arc-Unterstützung ergänzt. Der Arc-Mainnet-Start war am 16. September; die Aktie verlor an diesem Tag laut StockTitan 6,8 Prozent.
Technik
Wie überverkauft ist die Circle Aktie wirklich?
Laut Blockchain.News liegt der tägliche RSI bei 27,46, unter 30 sprechen Chartanalysten von überverkauft. Der Kurs notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten: 7 Tage 50,95 Dollar, 20 Tage 59,02 Dollar, 50 Tage 72,40 Dollar und 200 Tage 81,02 Dollar. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt nach eigener Rechnung rund 37 Prozent. Als Unterstützung nennt die Quelle 48,66 und 46,64 Dollar, als Widerstand 52,14, 54,16 und 57,64 Dollar. Technische Marken sind Beobachtungspunkte, keine Prognosen.
|Marke
|Wert
|Gleitender Durchschnitt, 7 Tage
|50,95 USD
|Gleitender Durchschnitt, 20 Tage
|59,02 USD
|Gleitender Durchschnitt, 50 Tage
|72,40 USD
|Gleitender Durchschnitt, 200 Tage
|81,02 USD
|Unterstützung
|48,66 / 46,64 USD
|Widerstand
|52,14 / 54,16 / 57,64 USD
Kurse in US-Dollar, Stand der Berechnung laut Blockchain.News 24.11.2026 (08:01 Uhr UTC).
Quelle: Blockchain.News
Geschäft und Zinsen
Warum hängt der USDC-Konzern so stark an Zinsen und Bitcoin?
Circle verdient den Großteil seiner Erlöse an den Zinsen auf die Reserven hinter dem USDC. Höhere Zinsen erhöhen diese Erträge, ein schrumpfender USDC-Umlauf senkt sie. Laut Coindesk, zitiert von Blockchain.News, stiegen die Gesamterlöse einschließlich Reserveerträgen im dritten Quartal um 17 Prozent auf 865 Millionen Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,84 Dollar nach erwarteten 0,37 Dollar. Gleichzeitig strich Circle 5 Prozent der Stellen und verbuchte dafür 9,1 Millionen Dollar Restrukturierungskosten. Die Zahlen sind aus zweiter Hand, die Quartalsmitteilung vom 4. November haben wir nicht eingesehen.
Dass die Fed laut Altcoin Buzz eine weitere Zinserhöhung im Dezember zu rund 95 Prozent einpreist, kann das Zinsgeschäft stützen. Der Krypto-Markt zeigt aber gleichzeitig Schwäche: Am 5. November verlor die Circle Aktie 12 Prozent, Coinbase und Strategy je rund 10 Prozent, als Bitcoin nachgab (24/7 Wall St.). Wer Circle beobachtet, schaut deshalb auch auf die Bitcoin-ETF-Abflüsse und die Coinbase Aktie.
Regulierung
Welche Termine gelten für Stablecoins und das GENIUS-Gesetz?
Das GENIUS-Gesetz für Stablecoins, im Juli 2025 unterzeichnet, tritt am 18. Januar 2027 in Kraft, die Ausführungsregeln des Finanzministeriums sind noch in Arbeit. Mehrere US-Senatoren, darunter Cynthia Lummis und Kirsten Gillibrand, baten Finanzminister Scott Bessent laut Bitcoin Magazine um einen sicheren Hafen für Stablecoin-Emittenten in Bundesstaaten mit eigenen Regeln bis zum 18. Januar 2028. Der CLARITY Act zur Marktstruktur gilt nach Aussagen von Rep. French Hill vom 19. November in dieser Sitzung als unwahrscheinlich.
Häufige Fragen zur Circle Aktie
Wie hoch ist die Circle Aktie aktuell? Die Quellen nennen am 24. November Kurse zwischen 50,69 und 51,34 Dollar (NYSE: CRCL).
Was bedeutet die Paribu-Vereinbarung? Es ist eine Absichtserklärung zur Prüfung von Arc-Produkten, Tokenisierung und Verwahrung in der Türkei, keine verbindliche Zusage.
Wie hängen Circle Aktie und Bitcoin zusammen? Fällt Bitcoin, geraten Krypto-Aktien meist unter Druck, so am 5. November.
Wann tritt das GENIUS-Gesetz in Kraft? Am 18. Januar 2027.
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