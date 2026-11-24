Unterzeichnet wurde die Absichtserklärung von Paribu-Gründer und Chef Yasin Oral sowie Circle-Chef Jeremy Allaire am New Yorker Circle-Sitz. Geprüft werden Produkte und Dienste auf Basis des Arc-Netzwerks, die Tokenisierung realer Vermögenswerte und die institutionelle Verwahrung digitaler Vermögenswerte in der Türkei. Daneben sind gemeinsame Bildungs-, Forschungs- und Entwickler-Initiativen denkbar. Verbindliche Zusagen enthält das Papier nach Darstellung der Pressemitteilung nicht.

Paribu unterstützt bereits seit dem Start von Arc USDC-Ein- und -Auszahlungen über das Netzwerk, als sogenannter Day-1-Partner. Auch Paribu Custody hat Arc-Unterstützung ergänzt. Der Arc-Mainnet-Start war am 16. September; die Aktie verlor an diesem Tag laut StockTitan 6,8 Prozent.