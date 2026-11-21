Der Bitcoin ist unter 60.000 US-Dollar gefallen und hat im November rund ein Viertel verloren. Krypto-Aktien geraten in solchen Phasen regelmäßig stärker unter Druck als die Coins selbst. Die Circle Aktie wird dabei in einen Topf mit Börsen und Bitcoin-Minern geworfen, obwohl ihr Geschäftsmodell ein anderes ist: Circle gibt den Stablecoin USDC aus und verdient vor allem an den Zinsen auf die Reserven, die hinter den Token stehen.