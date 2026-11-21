Die Circle Aktie (ISIN: US1725731079, WKN: nicht verifiziert, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: nicht verifiziert, US-Handelssymbol: CRCL, NYSE) steckt mitten im Krypto-Abschwung. Am Freitag fiel das Papier des USDC-Emittenten um 8,42 Prozent auf 47,51 US-Dollar und markierte bei 47,32 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief. Auf Wochensicht steht ein Minus von 17,8 Prozent, auf Monatssicht von rund 41 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 140 US-Dollar ist die Circle Aktie rund 66 Prozent entfernt (eigene Rechnung).
Circle Aktie: 66 Prozent unter dem Hoch – der Stablecoin-Star im Krypto-Crash – Wie tief noch?
Die Circle Aktie fällt auf ein neues 52-Wochen-Tief und verliert allein in dieser Woche fast 18 Prozent. Bitcoin unter 60.000 Dollar, Zinsangst und Bewertungszweifel treffen den USDC-Emittenten mit voller Wucht. Dabei ist das Geschäft profitabel. Was jetzt zählt.
Das Umfeld
Bitcoin unter 60.000 Dollar zieht alles mit
Der Bitcoin ist unter 60.000 US-Dollar gefallen und hat im November rund ein Viertel verloren. Krypto-Aktien geraten in solchen Phasen regelmäßig stärker unter Druck als die Coins selbst. Die Circle Aktie wird dabei in einen Topf mit Börsen und Bitcoin-Minern geworfen, obwohl ihr Geschäftsmodell ein anderes ist: Circle gibt den Stablecoin USDC aus und verdient vor allem an den Zinsen auf die Reserven, die hinter den Token stehen.
Der Widerspruch
Steigende Zinsen helfen dem Geschäft – aber nicht der Bewertung
Genau hier liegt ein Paradox. Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen über 5 Prozent und eine erwartete Zinserhöhung der Fed stützen die Zinserträge aus den Reserven. Gleichzeitig drücken höhere Zinsen die Bewertung von Wachstumsaktien. Im dritten Quartal erzielte Circle eine Nettomarge von 15,3 Prozent, das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 28,6. Der Börsenwert ist auf rund 12,2 Milliarden US-Dollar geschrumpft.
Die Analysten sind tief gespalten. Die Kursziele reichen von 34 bis 243 US-Dollar, der Durchschnitt liegt bei 102,37 US-Dollar. Compass Point hatte die Aktie Anfang November auf Kaufen hochgestuft, mit einem Kursziel von 99 US-Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Circle Aktie handelt derzeit weniger nach dem eigenen Geschäft als nach der Stimmung am Kryptomarkt. Ein Ende des Abwärtstrends dürfte eine Stabilisierung beim Bitcoin voraussetzen. Bis dahin bleibt das Papier extrem schwankungsanfällig.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Circle Aktie
Warum fällt die Circle Aktie so stark?
Der Krypto-Ausverkauf mit Bitcoin unter 60.000 US-Dollar und die Zinsangst belasten. Die Aktie verlor in KW47 rund 17,8 Prozent und erreichte ein neues 52-Wochen-Tief.
Womit verdient Circle sein Geld?
Circle gibt den Stablecoin USDC aus und erzielt vor allem Zinserträge auf die Reserven, mit denen die Token gedeckt sind.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Circle Aktie?
ISIN: US1725731079, WKN: nicht verifiziert, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: nicht verifiziert, US-Handelssymbol: CRCL (NYSE).
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