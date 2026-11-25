Cipher Digital Aktie: 5,62 Milliarden Dollar Schulden gegen 656 Millionen Dollar Cash, 9,1-Milliarden-Mietvertrag in Texas – wer finanziert den Umbau vom Bitcoin-Miner?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:43 5 Min.

Die Cipher Digital Aktie hat sich binnen eines Monats mehr als halbiert, während der frühere Bitcoin-Miner Milliarden in KI-Rechenzentren steckt. Die Quartalszahlen zeigen einen Vertrag über rund 9,1 Milliarden Dollar, aber auch eine Verschuldung, die binnen eines Jahres auf das Fünffache gestiegen ist.

Bild: panumas nikhomkhai / Pexels

Cipher Digital Aktie, Schluss New York am 24.11.2026 (minus 10,97 Prozent) 5,52 USD Gesamtschulden zum 30.09.2026 5,62 Mrd. USD Barmittel zum 30.09.2026 656 Mio. USD vertraglich gesicherte Erlöse aus dem Barber-Lake-Mietvertrag 9,1 Mrd. USD Quelle : Cipher Digital, Pressemitteilung 02.11.2026; The Block, Kurs vom Schluss 24.11.2026 Die Cipher Digital Aktie (Ticker: CIFR, Nasdaq; ISIN: US17253J1060) steht im Zentrum der Frage, wie teuer der Abschied der Bitcoin-Miner vom Mining wird. Am Dienstag, 24. November, schloss der Titel nach Daten von The Block bei rund 5,52 Dollar und damit knapp 11 Prozent im Minus. Der Bitcoin Kurs lag am Mittwoch bei etwa 58.100 Dollar, und die Krypto-Aktien geben gemeinsam nach: Strategy Aktie, Coinbase Aktie und die Miner fielen am Mittwoch im frühen US-Handel laut Bitcoin Magazine zwischen 6 und 11 Prozent. Warum bricht die Cipher Digital Aktie so stark ein? Die Aktie ist extrem schwankungsanfällig. Nach den Zahlen am 2. November stieg sie am 3. November um 18,4 Prozent, verlor am 4. November 20 Prozent und am 5. November weitere 14,6 Prozent, wie Trefis berechnet. Als Auslöser gelten die Sorge vor strengeren Regeln für Rechenzentren in Texas nach den Wahlen und der KI-Ausverkauf. In der Woche bis zum 20. November verlor der Wert nach CEO Economy 20,8 Prozent und schloss bei 5,43 Dollar. Das Jahreshoch beim Schlusskurs lag am 18. Juni bei 29,18 Dollar. Was zeigen die Quartalszahlen der Cipher Digital Aktie? Im Quartal bis 30. September sank der Umsatz auf 26,7 Millionen Dollar nach 71,7 Millionen ein Jahr zuvor. Davon entfielen 20,8 Millionen auf Bitcoin-Mining und erstmals 5,9 Millionen auf die Vermietung von Rechenleistung. Operativ stand ein Verlust von 71,9 Millionen Dollar. Unter dem Strich meldete Cipher dennoch einen Gewinn von 31,6 Millionen Dollar, vor allem wegen eines nicht zahlungswirksamen Bewertungsgewinns von 127,2 Millionen Dollar auf Optionsscheine. Das bereinigte EBITDA lag bei minus 10,0 Millionen Dollar. Bilanz von Cipher Digital zum 30. September 2026 (in Mio. US-Dollar) Position Wert Barmittel 656 Verfügungsbeschränkte Mittel (kurzfristig) 1.719 Langfristige Kredite 5.447 Kurzfristige Kredite 113 Eigenkapital 600 Langfristige und kurzfristige Kredite ohne weitere Verbindlichkeiten. Gesamtschulden laut TIKR/Trefis: 5,62 Mrd. USD. Quelle : Cipher Digital, Pressemitteilung zum dritten Quartal 2026 (SEC, Exhibit 99.1) Auffällig ist das Verhältnis: Das Eigenkapital beträgt nur rund 600 Millionen Dollar, die Kredite summieren sich auf knapp 5,6 Milliarden. Die Gesamtschulden stiegen laut Trefis von 2,77 Milliarden Dollar Ende 2025 auf 5,62 Milliarden im September; das Management sprach in der Telefonkonferenz am 2. November sogar von etwa 6,7 Milliarden Dollar. Im Oktober kamen 850 Millionen Dollar Wandelanleihen mit 0 Prozent Zins und Laufzeit bis 2032 hinzu, die bei Wandlung zu Verwässerung führen können. Was steckt im 9,1-Milliarden-Dollar-Vertrag von Barber Lake? Der Kern der Geschichte ist der Standort Barber Lake in Colorado City, Texas. Der Mietvertrag wurde im September auf 20 Jahre erweitert; die vertraglich gesicherten Erlöse steigen damit auf rund 9,1 Milliarden Dollar, ein Plus von etwa 5,2 Milliarden. Über alle drei Standorte hinweg beziffert Cipher die gesicherten Erlöse auf rund 16,6 Milliarden Dollar. Die erste Laufzeit von zehn Jahren läuft mit Fluidstack, die zweite direkt mit einem nicht genannten KI-Labor. Medienberichte, die Anthropic als Nutzer nennen, hat Cipher nicht bestätigt. Der Bau wird teurer als geplant: Cipher trägt Änderungsaufträge von 359 Millionen Dollar, die Kosten pro IT-Megawatt stiegen von 10,4 auf 13 Millionen Dollar. Die Rendite auf die Investition soll bei rund 15 Prozent liegen. Die ersten Rechenhallen sollen ab dem vierten Quartal 2026 bis ins erste Quartal 2027 in Betrieb gehen. Was dafür spricht Der Barber-Lake-Vertrag über rund 9,1 Milliarden Dollar läuft 20 Jahre.

Insgesamt sind rund 16,6 Milliarden Dollar Erlöse vertraglich gesichert.

Die erste Vermietung brachte bereits 5,9 Millionen Dollar Umsatz. Was dagegen spricht Die Schulden stiegen binnen eines Jahres von etwa 1 auf 5,6 Milliarden Dollar, die Barmittel betragen nur 656 Millionen.

Die Baukosten steigen, die Hallen gehen erst ab Ende 2026 online.

Die Aktie verlor binnen eines Jahres rund drei Viertel. Wertpapiere und Kryptowerte unterliegen hohen Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust. Welche Termine zählen für die Cipher Digital Aktie? Vier Daten sind markiert. Barber Lake soll ab dem vierten Quartal 2026 schrittweise ans Netz gehen, das Gebäude für den Standort Stingray soll im vierten Quartal fertig werden. Needham verweist laut Yahoo Finance auf eine Entscheidung der texanischen Netzbetreiber ERCOT am 10. Dezember über 6,5 Gigawatt Rechenzentrumslast. Die nächsten Geschäftszahlen werden für Februar 2027 erwartet. Der Bitcoin-Bezug bleibt zudem bestehen: Odessa ist der letzte Mining-Standort, und der Hashprice der Miner liegt nahe Rekordtief. FAQ zur Cipher Digital Aktie Ist Cipher Digital noch ein Bitcoin-Miner? Teilweise. Im dritten Quartal stammten noch 20,8 von 26,7 Millionen Dollar Umsatz aus Bitcoin-Mining; der Schwerpunkt verlagert sich auf KI-Rechenzentren. Wie hoch sind die Schulden der Cipher Digital Aktie? Zum 30. September standen 5,62 Milliarden Dollar Schulden 656 Millionen Dollar Barmitteln gegenüber. Das Management nannte im November rund 6,7 Milliarden Dollar. Wie hängt die Cipher Digital Aktie am Bitcoin Kurs? Der Bitcoin Kurs wirkt über Mining-Erlöse und Anlegerstimmung. Am Mittwoch lag er bei etwa 58.100 Dollar, und die Krypto-Aktien fielen gleichzeitig. Wann gibt es neue Zahlen von Cipher Digital? Der nächste Geschäftsbericht wird für Februar 2027 erwartet, wie Trefis schreibt. Fazit: Cipher Digital Aktie zwischen Großauftrag und Schuldenlast Die Cipher Digital Aktie bündelt die Chancen und Risiken der Branche: ein 20-Jahres-Vertrag über rund 9,1 Milliarden Dollar auf der einen, ein Schuldenberg von mehr als 5 Milliarden Dollar auf der anderen Seite. Ob die Finanzierung trägt, bis die Hallen laufen, ist offen. Dies ist keine Empfehlung und kein Kursziel von aktiencheck.de. Alle Angaben mit Stand 25.11.2026.

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