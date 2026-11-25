Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Finanzsektor gehörte am Mittwoch zu den wenigen Branchen in Toronto, die im Minus schlossen. Auslöser waren die hartnäckige US-Inflation, neue Zollvorschläge aus Washington und die Unruhe um KI-Aktien. Hinzu kommt der Kalender: In der kommenden Woche berichten die großen kanadischen Banken über ihr Schlussquartal. Nach einem starken Jahr sichern Anleger Gewinne.