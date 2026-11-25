Kanadas Bankenprimus der vergangenen Monate schwächelt: Die CIBC Aktie (Canadian Imperial Bank of Commerce, ISIN: CA1360691010, WKN: 850576, Handelssymbol Toronto: CM, deutsches Handelssymbol: CAI, US-Handelssymbol: CM) zählt mit einem Minus von 1,64 Prozent zu den S&P/TSX Composite Verlierern des Tages. Der Kurs fällt um 2,47 Dollar auf 148,46 kanadische Dollar.
CIBC Aktie: S&P/TSX Composite Verlierer – acht Tage vor den Zahlen nehmen Anleger bei der Großbank Geld vom Tisch
Die Aktie der Canadian Imperial Bank of Commerce verliert in Toronto 1,64 Prozent auf 148,46 kanadische Dollar und gehört zu den S&P/TSX Composite Verlierern. Kanadas Banken schlossen am Mittwoch im Minus, obwohl der Index drehte. Am 3. Dezember legt die CIBC ihre Jahreszahlen vor.
Die Gründe für den Kursverlust
Banken bleiben zurück: was den S&P/TSX Composite Verlierer bremst
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Finanzsektor gehörte am Mittwoch zu den wenigen Branchen in Toronto, die im Minus schlossen. Auslöser waren die hartnäckige US-Inflation, neue Zollvorschläge aus Washington und die Unruhe um KI-Aktien. Hinzu kommt der Kalender: In der kommenden Woche berichten die großen kanadischen Banken über ihr Schlussquartal. Nach einem starken Jahr sichern Anleger Gewinne.
Berichtssaison voraus
Die CIBC legt ihre Zahlen am 3. Dezember vor. Die Messlatte liegt nach mehreren starken Quartalen hoch.
Kreditrisiken
Zölle und eine schwächere Konjunktur könnten die Risikovorsorge steigen lassen.
Sektorrotation
Am Mittwoch flossen Gelder in Rohstoffwerte, Banken dienten als Geldquelle.
Einordnung
Solide Basis vor dem Jahresabschluss
Im dritten Quartal hatte die CIBC ihren Gewinn zweistellig gesteigert und eine harte Kernkapitalquote von 13,4 Prozent ausgewiesen. Der Verkauf des Karibikgeschäfts schärft den Fokus auf Kanada und die USA. Die Bank gilt als besonders stark vom heimischen Hypothekenmarkt abhängig. Das macht sie empfindlich für Zinsen und die Lage am Immobilienmarkt.
Häufige Fragen zur CIBC Aktie
Warum ist die CIBC Aktie S&P/TSX Composite Verlierer?
Die Aktie fiel um 1,64 Prozent auf 148,46 kanadische Dollar. Finanzwerte schlossen in Toronto im Minus, vor den Quartalszahlen nehmen Anleger Gewinne mit.
Wann legt die CIBC Zahlen vor?
Am 3. Dezember 2026 berichtet die Bank über das vierte Quartal und das Gesamtjahr.
Wie hoch ist die Kernkapitalquote der CIBC?
Im dritten Quartal lag die harte Kernkapitalquote bei 13,4 Prozent.
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