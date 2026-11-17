Noch nicht sofort. Church & Dwight erhält laut den Berichten die Option, die verbleibenden 55 Prozent ab zwei Jahren nach dem Abschluss der Transaktion zu erwerben, vorbehaltlich der vertraglichen Bedingungen. Den Abschluss der Beteiligung selbst erwartet das Unternehmen im ersten Quartal 2027, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und behördlicher Freigaben.

Zur Ergebniswirkung erklärte Church & Dwight laut Investing.com, die Beteiligung solle 2027 einen positiven Beitrag zum Cash-Ergebnis leisten, und zwar einschließlich der transaktionsbezogenen Kosten und der Zinsaufwendungen. Angaben zur Finanzierung oder zu den Bedingungen der Option für die restlichen Anteile machten die vorliegenden Berichte nicht.