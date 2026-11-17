Der US-Konsumgüterkonzern hinter Arm & Hammer und OxiClean setzt auf Haarpflege aus Europa: Church & Dwight hat vereinbart, 45 Prozent der Anteile an der BALI Treatment GmbH für rund 225 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Zum Unternehmen gehören die Marken BALI Curls und BALI Gents. Die Church-&-Dwight-Aktie wird an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel CHD gehandelt (ISIN: US1713401024).
Church-&-Dwight-Aktie: 225 Millionen Dollar für BALI Curls – der Arm & Hammer-Konzern greift nach Europas Locken-Markt
Church & Dwight kauft für rund 225 Millionen Dollar 45 Prozent an BALI Treatment (BALI Curls, BALI Gents). Die Marken führen in Deutschland und Österreich, eine Option auf den Rest folgt.
Die Vereinbarung wurde am Montag, 16. November 2026, bekanntgegeben. Für Anleger ist sie vor allem ein Signal: Der Konzern will sein internationales Geschäft mit kleineren, wachstumsstarken Marken ausbauen – und das ausgerechnet in einem Markt, in dem deutsche Verbraucher eine zentrale Rolle spielen.
Der Deal
Was kauft Church & Dwight genau?
BALI Treatment wurde nach Angaben aus der Unternehmensmitteilung, über die Investing.com berichtete, im Jahr 2022 von Hendrik Genotte gegründet. BALI Curls richtet sich an Menschen mit lockigem und welligem Haar, BALI Gents ist eine Pflegelinie für Männer. Beide Marken halten demnach marktführende Positionen in Deutschland und Österreich. Die Lebensmittel Zeitung verortet das Unternehmen in Wien.
Den Nettoumsatz von BALI beziffert Church & Dwight auf rund 100 Millionen Dollar in den zwölf Monaten bis Ende Oktober 2026. Den Vertrieb beschreibt der Konzern als derzeit auf eine begrenzte Zahl europäischer Märkte konzentriert – genau dort sieht Church & Dwight offenbar Raum für Expansion.
Der Fahrplan
Wann gehört BALI ganz zu Church & Dwight?
Noch nicht sofort. Church & Dwight erhält laut den Berichten die Option, die verbleibenden 55 Prozent ab zwei Jahren nach dem Abschluss der Transaktion zu erwerben, vorbehaltlich der vertraglichen Bedingungen. Den Abschluss der Beteiligung selbst erwartet das Unternehmen im ersten Quartal 2027, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und behördlicher Freigaben.
Zur Ergebniswirkung erklärte Church & Dwight laut Investing.com, die Beteiligung solle 2027 einen positiven Beitrag zum Cash-Ergebnis leisten, und zwar einschließlich der transaktionsbezogenen Kosten und der Zinsaufwendungen. Angaben zur Finanzierung oder zu den Bedingungen der Option für die restlichen Anteile machten die vorliegenden Berichte nicht.
Die Strategie
Warum setzt Church & Dwight auf BALI?
Konzernchef Rick Dierker bezeichnete die Investition laut Investing.com als Schritt, das internationale Wachstum über kategorieführende Konsumgütermarken zu beschleunigen. Church & Dwight verfolgt seit Jahren eine Strategie, gezielt Nischenmarken mit starker Stellung in ihrer Kategorie zuzukaufen. Die schrittweise Struktur – erst eine Minderheitsbeteiligung, später die Option auf die Mehrheit – begrenzt dabei das Anfangsrisiko.
Gründer Hendrik Genotte zeigte sich laut Investing.com erfreut über die Partnerschaft und verwies auf die globalen Fähigkeiten von Church & Dwight.
Einordnung
Was bedeutet der Deal für die Church-&-Dwight-Aktie?
Gemessen an der Größe des Konzerns ist die Transaktion überschaubar. Strategisch ist sie dennoch bemerkenswert: Church & Dwight erweitert das Portfolio um ein junges Haarpflege-Geschäft mit klarer Ausrichtung auf Europa, insbesondere auf den deutschsprachigen Raum. Ob BALI über Deutschland und Österreich hinaus wachsen kann, dürfte darüber entscheiden, ob Church & Dwight die Option auf die restlichen Anteile zieht.
FAQ zur Church-&-Dwight-Aktie und zur BALI-Beteiligung
Wie viel zahlt Church & Dwight für BALI? Rund 225 Millionen US-Dollar für 45 Prozent der Anteile an der BALI Treatment GmbH.
Kann Church & Dwight BALI ganz übernehmen? Ja, der Konzern erhält eine Option auf die übrigen 55 Prozent, ausübbar ab zwei Jahren nach Abschluss.
Wann soll der Deal abgeschlossen werden? Church & Dwight erwartet den Abschluss im ersten Quartal 2027.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Church-&-Dwight-Aktie gehandelt? An der NYSE unter dem Kürzel CHD, die ISIN lautet US1713401024.
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