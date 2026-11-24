Chung Fu Aktie: Plus 10 Prozent ohne Nachricht – wenn sogar ein Textilwert am Limit klebt

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:01 2 Min.

Die Chung Fu Aktie steigt am Dienstag um 10,00 Prozent auf 18,15 Taiwan-Dollar und gehört zu den fünf größten Gewinnern im Taiex. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Der Kurssprung zeigt, wie breit die Rekordrally in Taiwan war.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Mit künstlicher Intelligenz hat dieses Unternehmen nichts zu tun, mit Nvidia auch nicht. Trotzdem steht es am Rekordtag der Börse Taiwan ganz oben. Die Chung Fu Aktie stieg um 1,65 auf 18,15 Taiwan-Dollar, exakt 10,00 Prozent und damit das zulässige Tagesmaximum. Der letzte Umsatz kam sieben Minuten vor Handelsschluss zustande. Danach fand sich kein Verkäufer mehr. Kurs der Chung Fu Aktie 18,15 TWD Tagesgewinn am oberen Limit +10,00 % Aktien am oberen Limit in Taiwan 621 Tagesgewinn des Taiex +8,99 % Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Börse Taiwan laut Newtalk Der Markt 621 Aktien am Limit, sechs am Boden Die Zahl erklärt den Tag besser als jede Einzelmeldung. 335 Aktien am Hauptmarkt und 286 im Freiverkehr schlossen am oberen Limit. Laut Investing.com standen 1.087 Gewinnern an der Börse Taiwan nur 31 Verlierer gegenüber. Am unteren Limit landeten lediglich sechs Papiere, vier davon Fonds, die auf fallende Kurse setzen. In einem solchen Umfeld steigen auch Werte, die mit dem Auslöser nichts zu tun haben, weil Anleger schlicht alles zurückkaufen, was sie in den Tagen zuvor verkauft hatten. Das Unternehmen Ein kleiner Wert mit dünnem Handel Chung Fu Tex-International ist dem Namen nach ein Textilunternehmen und gehört zu den kleinen Werten am Hauptmarkt. Eine Mitteilung des Unternehmens oder einen Medienbericht zum Kurssprung haben wir nicht gefunden. Unsere Lesart: Bei einem Kurs unter 20 Taiwan-Dollar und geringen Umsätzen genügen wenige Kaufaufträge, um das Limit zu erreichen. Der Zeitstempel des letzten Handels deutet darauf hin, dass danach keine Stücke mehr angeboten wurden. Was den Kurs treibt Rekordrally am Gesamtmarkt

Rückkäufe nach dem Ausverkauf der Vorwoche

Wenig Angebot am Limit

Niedriger Kurs zieht kurzfristige Händler an Was Anleger bedenken sollten Keine Unternehmensnachricht

Dünner Handel, hohe Schwankungen

Kein Bezug zum Auslöser der Rally

Geschäftszahlen lagen nicht vor Einordnung der Redaktion: Die Chung Fu Aktie ist an diesem Tag ein Statist, der zufällig in der ersten Reihe steht. Ihr Platz unter den größten Gewinnern sagt nichts über das Unternehmen und viel über die Rangliste: Wenn Hunderte Aktien exakt zehn Prozent steigen, entscheidet die Sortierung der Datenanbieter, wer oben erscheint. Anleger sollten den Kurssprung als Marktphänomen lesen. FAQ Häufige Fragen zur Chung Fu Aktie Warum stieg die Chung Fu Aktie um zehn Prozent?

Eine Unternehmensnachricht ist nicht bekannt. Am Dienstag erreichten in Taiwan 621 Aktien das obere Tageslimit. Wie hoch ist das Tageslimit in Taiwan?

Zehn Prozent nach oben und nach unten, bezogen auf den Schlusskurs des Vortags. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Chung Fu Aktie?

Handelssymbol in Taipeh: 1435. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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