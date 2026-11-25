Schon in den ersten Handelsminuten gehörte sie zu den wenigen grünen Punkten auf der Kurstafel: Die Chugai Pharmaceutical Aktie (ISIN: JP3519400000, WKN: 857216, Tokio-Kürzel: 4519, deutsches Handelssymbol: CUP, US-Handelssymbol: CHGCY) ist einer der größten Nikkei 225 Gewinner des Tages. Den Vormittag beendete der Pharmakonzern in Tokio mit einem Plus von 5,8 Prozent bei 7.486 Yen, kurz nach der Mittagspause waren es 7.556 Yen und damit 481 Yen oder 6,80 Prozent mehr als am Vortag. Im deutschen Handel notierte die Chugai Pharmaceutical Aktie am Morgen bei 42,84 Euro, ein Plus von 5,39 Prozent.