Chugai-Aktie im Nikkei 225 unter Druck: Pharmawert gibt Vortagsgewinne ab

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Chugai-Pharmaceutical-Aktie gehört am Donnerstag zu den Nikkei-225-Verlierern. Pharmawerte verlieren, nachdem Anleger zurück in Technologiewerte wechseln.

Die Chugai-Aktie (Chugai Pharmaceutical) zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 41,83 Euro, ein Minus von 3,44 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Die Gründe Rotation weg von Defensivwerten Eine Unternehmensmeldung zu Chugai liegt nicht vor. Pharmawerte profitierten am Mittwoch als Zufluchtsort, während KI- und Chipwerte stark nachgaben. Mit der Erholung der Technologiewerte am Donnerstag drehte sich die Rotation um. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten, 38 von 225 Werten verloren (Reuters). Chugai-Aktie in Frankfurt am Morgen -3,44 % Kurs (26.11.2026) 41,83 € Quelle : comdirect, Reuters Einordnung Der Nikkei 225 Verlierer Chugai fällt im Zuge der Marktrotation, nicht wegen schlechter Unternehmensnachrichten. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: ISIN JP3519400000, WKN 857216, Tokioter Symbol 4519, Frankfurter Symbol CUP, US-Symbol CHGCY.

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