Die Chipwerte erleben am Montag eine der heftigsten Erholungen des Jahres: Laut dpa-AFX stieg die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040) um 34 Prozent auf 168,70 US-Dollar, Micron legte 20 Prozent zu, Intel 14 Prozent, Microchip 11 Prozent, und CoreWeave und Nebius gewannen jeweils mehr als 25 Prozent. Doch Marktbeobachter bremsen: Der Halbleiterindex hatte zuvor fast so stark verloren wie im März 2020, und das sei für sich genommen noch kein Signal für eine Bodenbildung, sagte Salah-Eddine Bouhmidi von IG.
Chipwerte: Halbleiterindex fiel fast so stark wie im März 2020 – ist die Rally von Nvidia, Micron und Intel mehr als ein Strohfeuer?
Nach Huangs Rückkehr springt die Nvidia Aktie um 34 Prozent, Micron und Intel ziehen mit. Doch Marktbeobachter von IG und AlphaValue warnen: Der Ausverkauf sei kein Signal für einen Boden, die Erholung nicht von Dauer. Was SEC-Prüfung, Fed und Midterms für Chipaktien bedeuten.
Der Nasdaq 100 schloss die Vorwoche nach Angaben von dpa-AFX 16 Prozent unter dem Stand von Ende Oktober und sprang am Montag um 7,0 Prozent auf 26.768 Punkte. Der DAX legte laut dpa-AFX (17:46 Uhr) um 2,15 Prozent auf 25.337 Punkte zu, getragen von Infineon und Siemens Energy.
Auslöser
Was hat die Chipwerte am Freitag so stark belastet?
Nach dem Bericht von dpa-AFX (14:49 Uhr) fiel die Nvidia Aktie am Freitag um knapp 14 Prozent, ausgelöst durch einen Bericht über eine SEC-Untersuchung der Bilanzierung; der Wochenverlust lag bei fast 23 Prozent. Der Bericht von 17:17 Uhr nennt als Hintergrund die Affäre um Jensen Huang, der rund zehn Tage zuvor zurückgetreten war und nun als Vorstandschef zurückkehrt. Die Untersuchungen des Verwaltungsrats laufen weiter; Präsident Donald Trump sagte, es gebe keinen Grund anzunehmen, dass seine Rückkehr ein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle.
Zacks nennt weitere Belastungen für die KI-Branche: Meta, Alphabet und Amazon meldeten im dritten Quartal negativen Free Cashflow, ohne ihre KI-Investitionen zu kürzen, und die Wahl der Demokraten bei den Midterms könnte staatliche Förderung für KI-Rechenzentren bremsen. Die Wochenbilanz: Der Nasdaq Composite verlor rund 10 Prozent, der S&P 500 rund 8,6 Prozent. Die Volatilität stieg: Der VIX schloss am Freitag bei 35,89 Punkten und lag am Montag im Snapshot gegen 11:30 Uhr New Yorker Zeit bei 27,42 Punkten.
Stimmen
Wie bewerten Marktbeobachter die Erholung der Halbleiteraktien?
Die Einschätzungen gehen auseinander. Timo Emden von Captrader sagte laut dpa-AFX, die Rückkehr Huangs könne Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen, aber nur vorübergehend Orientierung geben. Pierre-Yves Gauthier von AlphaValue erwartet laut dpa-AFX, die Erholung werde nicht von Dauer sein, die Schwäche halte noch eine Weile an, weil die Bewertungen weiter sinken müssten. Bouhmidi von IG verweist auf den außergewöhnlichen Verkaufsdruck beim Halbleiterindex, der aber noch keine Bodenbildung anzeige. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Bewertung von aktiencheck.de.
|Aktie
|Veränderung
|Kurs
|Nvidia
|+34 %
|168,70 USD
|Micron
|+20 %
|–
|Intel
|+14 %
|–
|Microchip
|+11 %
|–
|CoreWeave
|über +25 %
|–
|Nebius
|über +25 %
|–
Momentaufnahmen aus dem dpa-AFX-Bericht von 17:17 Uhr (Zeitzone nicht ausgewiesen); Kurs in USD nur wo genannt.
Quelle: dpa-AFX via Ariva (23.11.2026)
Das große Bild
Warum hängen Chipaktien an Fed, Politik und Bilanzprüfung?
Chipwerte tragen hohe Bewertungen, die auf Wachstum in ferner Zukunft setzen. Steigende Zinsen drücken solche Bewertungen: Laut CME FedWatch (Zacks) lag die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember bei 88,6 Prozent, die zehnjährige US-Rendite bei rund 4,9 Prozent. Hinzu kommt politisches Risiko: Die Midterms und die Debatte um KI-Rechenzentren können Nachfrage und Förderung beeinflussen. Welche Folgen das hat, ist offen; wir nennen keine Prognose. Eine SEC-Prüfung ist zudem ein regulatorisches Risiko, dessen Ausgang noch nicht bekannt ist. Wichtigster Termin der Woche für die Zinsangst: die PCE-Inflation am Mittwoch.
Ausblick
Was sollten Anleger bei Chipaktien jetzt beobachten?
Ob die Nvidia Aktie das Niveau von 168,70 US-Dollar über den Montag hinaus hält.
Neue Meldungen zur SEC-Untersuchung und zu den Verwaltungsrats-Ermittlungen.
Die PCE-Inflation am Mittwoch, 25. November, und die Fed-Sitzung am 8./9. Dezember.
Quartalszahlen in dieser Woche, etwa von Analog Devices am Dienstag vor Börsenstart.
Häufige Fragen zu Chipaktien und Nvidia
Warum steigen Chipaktien am Montag so stark? Laut dpa-AFX löste die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze eine breite Erholung der KI-Werte aus.
Wie stark war der Ausverkauf zuvor? Die Nvidia Aktie verlor in der Vorwoche fast 23 Prozent, der Nasdaq Composite rund 10 Prozent.
Ist die Erholung nachhaltig? Skeptiker wie AlphaValue und IG sehen keinen belegten Boden; Emden von Captrader erwartet nur vorübergehende Orientierung.
Was ist die SEC-Untersuchung? Laut dpa-AFX gibt es einen Bericht über eine SEC-Untersuchung der Nvidia-Bilanzierung; Einzelheiten und Ausgang sind nicht bekannt.
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