Nach dem Bericht von dpa-AFX (14:49 Uhr) fiel die Nvidia Aktie am Freitag um knapp 14 Prozent, ausgelöst durch einen Bericht über eine SEC-Untersuchung der Bilanzierung; der Wochenverlust lag bei fast 23 Prozent. Der Bericht von 17:17 Uhr nennt als Hintergrund die Affäre um Jensen Huang, der rund zehn Tage zuvor zurückgetreten war und nun als Vorstandschef zurückkehrt. Die Untersuchungen des Verwaltungsrats laufen weiter; Präsident Donald Trump sagte, es gebe keinen Grund anzunehmen, dass seine Rückkehr ein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle.

Zacks nennt weitere Belastungen für die KI-Branche: Meta, Alphabet und Amazon meldeten im dritten Quartal negativen Free Cashflow, ohne ihre KI-Investitionen zu kürzen, und die Wahl der Demokraten bei den Midterms könnte staatliche Förderung für KI-Rechenzentren bremsen. Die Wochenbilanz: Der Nasdaq Composite verlor rund 10 Prozent, der S&P 500 rund 8,6 Prozent. Die Volatilität stieg: Der VIX schloss am Freitag bei 35,89 Punkten und lag am Montag im Snapshot gegen 11:30 Uhr New Yorker Zeit bei 27,42 Punkten.