Chips und Seltene Erden: Warum der Shenzhen-Gipfel für Nvidia, ASML und Infineon zur Nagelprobe wird – Washington erklärt Exportkontrollen für tabu

Verhandeln die USA in Shenzhen über Chip-Exportkontrollen?

Nein. Laut einem hohen US-Beamten gelten Exportkontrollen als Fragen der nationalen Sicherheit und sind nicht Teil der Verhandlungen.

Warum sind Seltene Erden so wichtig?

Sie werden für Magnete in Elektromotoren, Windkraftanlagen, Elektronik und Rüstungsgütern gebraucht. China dominiert Förderung und Verarbeitung.

Was will Trump von Xi bei Seltenen Erden?

Schnellere und größere Lieferungen, wie im Handelsabkommen von Busan zugesagt.