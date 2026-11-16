Auf dem Gipfel von Shenzhen wird viel über Atomwaffen und Krieg gesprochen werden. An der Börse zählt aber vor allem ein anderes Kapitel: der Kampf um die Bausteine der Hightech-Wirtschaft. Ein hoher US-Beamter hat vor Trumps Abreise eine klare Linie gezogen: Über Exportkontrollen für Hochtechnologie wird nicht verhandelt. Sie gelten in Washington als Fragen der nationalen Sicherheit. Gleichzeitig will Trump von Xi Jinping mehr Tempo bei den Lieferungen von Seltenen Erden verlangen. Für Chipaktien bedeutet das: kein schneller Befreiungsschlag. Für Industrie, Autobauer und Rüstung bedeutet es: Die Rohstofffrage bleibt offen.
Chips und Seltene Erden: Warum der Shenzhen-Gipfel für Nvidia, ASML und Infineon zur Nagelprobe wird – Washington erklärt Exportkontrollen für tabu
Wenn Trump am Donnerstag in Shenzhen Xi Jinping trifft, geht es um die beiden Rohstoffe der Zukunft: Hochleistungschips und Seltene Erden. Die USA wollen über Exportkontrollen ausdrücklich nicht verhandeln, verlangen aber mehr Seltene Erden aus China. Neue Daten zeigen, wie gezielt Peking den Hahn steuert. Die Analyse: was das für Nvidia, ASML, Infineon und die Profiteure der Rohstoffkrise bedeutet.
Die Seltenen Erden
Peking dreht nicht den Hahn zu – es verteilt um
Die Zahlen des Washingtoner Thinktanks CSIS sind bemerkenswert. Verglichen wurden jeweils die zehn Monate vor und nach dem Handelsabkommen von Busan. Chinas Gesamtexporte Seltener Erden sanken kaum, von 1.631 auf 1.590 Tonnen. Doch die Lieferungen an die USA und Japan zusammen fielen von 1.188 auf 500 Tonnen. Die monatlichen US-Importe brachen im Schnitt von 76,8 auf 19,3 Tonnen ein, die Exporte nach Japan um 68 Prozent. Andere Länder erhielten dagegen mehr als doppelt so viel. Analysten lesen das als gezielte Umverteilung: Peking kontrolliert über Exportlizenzen, wer was bekommt. Japanische Regierungsvertreter fürchten, dass die Vorräte an Yttrium bis Jahresende aufgebraucht sein könnten. China hatte am 6. Januar zusätzliche Beschränkungen gegen Japan verhängt, weithin als Reaktion auf Äußerungen von Premierministerin Sanae Takaichi zu Taiwan gewertet.
Washington erhöht deshalb den Druck. Finanzminister Scott Bessent und Handelsbeauftragter Jamieson Greer forderten Chinas Vizepremier He Lifeng Anfang November auf, die Zusagen aus dem Busan-Abkommen umgehend umzusetzen – vor allem bei Agrarkäufen, Seltenen Erden und anderen kritischen Mineralien. Peking äußerte seinerseits „ernste Besorgnis“ über neue US-Handelsbeschränkungen.
Die Chips
Kein Deal für Nvidia – und die Huang-Affäre bleibt draußen
Für Chipaktien ist die Botschaft aus Washington eindeutig: Die Beschränkungen für den Export von KI-Chips nach China stehen nicht zur Disposition.
Das trifft eine Branche, die ohnehin unter Druck steht. Nvidia-Mitgründer Jensen Huang ist als Vorstandschef zurückgetreten, US-Medien berichten über Ermittlungen, ob der Händler Megaspeed China geholfen haben soll, exportbeschränkte KI-Chips zu beschaffen. Die Nvidia-Kontroverse solle die Reise nicht beeinflussen, sagte ein US-Beamter. Am Montag rollte eine neue Verkaufswelle bei Chipwerten durch Asien, in Frankfurt war Infineon am Morgen Schlusslicht im DAX. Am Dienstagabend legt Nvidia Quartalszahlen vor – zwei Tage vor dem Gipfel.
Die Aktien
Wer gewinnt, wenn der Rohstoffstreit weitergeht?
Nvidia, AMD und Co.
Ohne Lockerung der Exportkontrollen bleibt der chinesische Markt für die modernsten KI-Chips verschlossen. Positive Gipfelsignale dürften daher eher die Stimmung als das Geschäft verbessern.
ASML
Der niederländische Lithografie-Spezialist ist von US-Exportregeln für China mittelbar betroffen. Eine Eskalation wäre ein Risiko, ein ruhiger Gipfel eine Entlastung.
Infineon
Hängt über das Geschäft mit Stromversorgung für Rechenzentren an der KI-Nachfrage und über Autochips am China-Markt – doppelt sensibel für Shenzhen.
Rohstoff-Alternativen
Unternehmen, die Seltene Erden außerhalb Chinas fördern oder verarbeiten, etwa MP Materials in den USA, profitieren tendenziell, solange Peking die Lieferungen steuert.
Industrie, Autos, Rüstung
Seltene Erden stecken in Elektromotoren, Windkraftanlagen und Waffensystemen. Zugeständnisse Pekings würden Kostendruck und Lieferrisiken für diese Branchen senken.
Das große Bild
Technologie ist die neue Währung der Macht
Der Gipfel von Shenzhen zeigt, wie sich die Hebel der Weltpolitik verschoben haben. Die USA kontrollieren die modernsten Chips, China die Seltenen Erden. Beide nutzen ihre Position als Druckmittel – und beide wissen, dass der andere am längeren Hebel sitzen kann. Für Europa ist das eine unbequeme Lage: Die Industrie braucht beides, kontrolliert aber keines. Auch Taiwan spielt mit: Präsident Lai Ching-te schickt Acer-Gründer Stan Shih nach Shenzhen und verlangte von Peking schriftliche Zusicherungen für eine gleichberechtigte Teilnahme. Jede Bewegung im Dreieck Washington–Peking–Taipeh wirkt direkt auf die Halbleiterbranche.
Häufige Fragen
Verhandeln die USA in Shenzhen über Chip-Exportkontrollen?
Nein. Laut einem hohen US-Beamten gelten Exportkontrollen als Fragen der nationalen Sicherheit und sind nicht Teil der Verhandlungen.
Warum sind Seltene Erden so wichtig?
Sie werden für Magnete in Elektromotoren, Windkraftanlagen, Elektronik und Rüstungsgütern gebraucht. China dominiert Förderung und Verarbeitung.
Was will Trump von Xi bei Seltenen Erden?
Schnellere und größere Lieferungen, wie im Handelsabkommen von Busan zugesagt.
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