Der erste Teil betrifft die Lieferungen selbst. Wer fortgeschrittene KI-Chips in eines der fünf Länder liefert oder dort weitergibt, braucht eine Genehmigung. Ausgenommen sind Endkunden mit Hauptsitz in den USA oder einer US-Konzernmutter – sofern der Exporteur neue Berichtspflichten erfüllt. Anträge prüft das BIS laut TECHi im Einzelfall, unter anderem danach, wie wirksam das Zielland selbst Exportkontrollen durchsetzt.

Der zweite Teil ist der eigentlich neue: Rechenzentren außerhalb der USA dürfen Unternehmen mit Sitz in Macau oder in der Ländergruppe D:5 – dazu zählen unter anderem China, Russland und Iran – nur noch mit Lizenz nennenswerte Rechenleistung bereitstellen. Die Schwelle liegt laut TECHi bei mehr als 12 Millionen „aggregate TPP“, einer Kennzahl für die Rechenleistung. Bestehende Rechenzentren, die bereits solche Kunden bedienen, haben 90 Tage Zeit für eine Lizenz. Empfehlungssysteme für Onlinehandel und soziale Medien sind ausgenommen, Systeme, die Text, Bilder oder Code erzeugen, nicht.

Dazu kommen Sorgfaltspflichten: Rechenzentrumsbetreiber, ausländische Auftragsfertiger und Chip-Exporteure müssen prüfen, ob ihre Kunden direkt oder indirekt von Personen aus diesen Staaten kontrolliert werden. Das BIS begründet den Schritt mit einem überdurchschnittlichen Umleitungsrisiko in den fünf Ländern.