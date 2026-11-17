Die USA verschärfen ihre Chip-Exportkontrollen – und diesmal trifft es nicht China direkt, sondern die Drehscheiben dazwischen. Das Bureau of Industry and Security (BIS) im US-Handelsministerium verlangt künftig eine Lizenz für Exporte, Re-Exporte und Weitergaben fortgeschrittener KI-Chips nach Malaysia, Singapur, Thailand, Indonesien und Brasilien. An der Börse in Kuala Lumpur rauschten Rechenzentrumswerte am Dienstag zweistellig ab, während die Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040) nach starken Quartalszahlen am Abend nachbörslich laut 24/7 Wall St. rund 2,3 Prozent zulegte.
Die Regel trägt den sperrigen Titel „Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors“ und wurde am Montag, 16. November, beim Federal Register zur öffentlichen Einsicht eingereicht. Nach Angaben von TECHi und The Star soll sie am 19. November offiziell erscheinen und mit der Veröffentlichung in Kraft treten.