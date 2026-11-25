Reuters berichtet über vier Vorhaben, von denen drei besonders weit sind:

AI Overwatch Act: gibt dem Kongress mehr Mitsprache bei Exporten von KI-Chips.

Chip Security Act: soll Chips per Tracking vor Schmuggel schützen; eingebracht von Bill Foster (Demokrat) und Bill Huizenga (Republikaner), im Ausschuss einstimmig gebilligt.

Match Act: soll Verbündete bei der Ausrüstung von Chipfabriken auf Linie bringen.

Remote Access Security Act: zielt auf das Mieten von Rechenkapazität im Ausland.

Das House Foreign Affairs Committee hat laut Reuters (10.11.2026) die ersten drei Vorhaben gebilligt, sie stehen im Senatspaket für den Verteidigungsetat NDAA des Haushaltsjahrs 2027. Parlamentspräsident Mike Johnson (Republikaner) sprach am Donnerstag, 12. November, von einem „developing consensus" im Kongress. Die Senatoren Elizabeth Warren (Demokratin) und Jim Banks (Republikaner) fordern gemeinsam entschiedenes Handeln. Die Vorhaben sind also parteiübergreifend.