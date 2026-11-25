Die Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040) schloss am Dienstag in New York 5,86 Prozent tiefer bei 155,38 US-Dollar, der Halbleiter-ETF SOXX verlor 8,27 Prozent. Zu den Zollsorgen kommt ein zweiter politischer Auslöser: Im US-Kongress wächst die Unterstützung für Chip-Exportkontrollen gegen China, und Abgeordnete beider Parteien fordern laut Street Alpha strengere Gesetze.
Chip-Exportkontrollen: Kongress will Nvidia-Lieferungen nach China per Gesetz bremsen – was heißt das für die Nvidia Aktie?
Drei Gesetzesvorhaben sollen in den US-Verteidigungsetat wandern und Chip-Exporte nach China beschränken. Warum die Halbleiterwerte am Dienstag einbrachen und welche Termine Anleger jetzt kennen müssen.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Ticker
- NVDA
- ISIN
- US67066G1040
- Kurs
- 155,38 USD (-5,86 %)
- Nachbörslich
- 152,70 USD
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs NASDAQ, 24.11.2026 (New York); Quelle Street Alpha
Hintergrund ist der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang am 12. November, der inzwischen zurück im Amt ist (Handelsblatt, 25.11.2026). Auslöser waren Spionagevorwürfe im Umfeld eines Nvidia-Partners, die Peking bestreitet (Reuters). Dazu kommt ein Streit um die Aussage von US-Präsident Donald Trump zu Huang: Laut Street Alpha haben Justizministerium und FBI sie nicht bestätigt. Nach einem Kurssprung von gut 31 Prozent am Montag schloss die Aktie am Dienstag deutlich im Minus.
Was im Kongress passiert
Welche Gesetze zu Chip-Exporten sind geplant?
Reuters berichtet über vier Vorhaben, von denen drei besonders weit sind:
AI Overwatch Act: gibt dem Kongress mehr Mitsprache bei Exporten von KI-Chips.
Chip Security Act: soll Chips per Tracking vor Schmuggel schützen; eingebracht von Bill Foster (Demokrat) und Bill Huizenga (Republikaner), im Ausschuss einstimmig gebilligt.
Match Act: soll Verbündete bei der Ausrüstung von Chipfabriken auf Linie bringen.
Remote Access Security Act: zielt auf das Mieten von Rechenkapazität im Ausland.
Das House Foreign Affairs Committee hat laut Reuters (10.11.2026) die ersten drei Vorhaben gebilligt, sie stehen im Senatspaket für den Verteidigungsetat NDAA des Haushaltsjahrs 2027. Parlamentspräsident Mike Johnson (Republikaner) sprach am Donnerstag, 12. November, von einem „developing consensus" im Kongress. Die Senatoren Elizabeth Warren (Demokratin) und Jim Banks (Republikaner) fordern gemeinsam entschiedenes Handeln. Die Vorhaben sind also parteiübergreifend.
|Gesetz
|Ziel
|Stand
|AI Overwatch Act
|Kongress-Mitsprache bei Chip-Exporten
|im Ausschuss gebilligt, im NDAA-Paket
|Chip Security Act
|Tracking gegen Schmuggel
|im Ausschuss einstimmig gebilligt
|Match Act
|Gleichklang mit Verbündeten
|im Ausschuss gebilligt
|Remote Access Security Act
|Rechenzentren-Miete im Ausland
|in Beratung
Stand der Reuters-Berichte vom 10. und 13.11.2026; Verabschiedung offen.
Quelle: Reuters (New Straits Times, Korea Times)
Wie reagiert Nvidia, und was droht dem Geschäft?
Nach Angaben eines früheren Kongressmitarbeiters in der Reuters-Meldung ist Nvidia der größte Gegner von Chip Security Act und AI Overwatch Act; das Unternehmen lehnte einen Kommentar ab. Auch der Branchenverband ITI, dem Nvidia angehört, wendet sich gegen die Vorhaben. Nvidia gehört wegen seiner Rolle bei KI-Beschleunigern zu den größten Nutznießern des Booms; eine Einschränkung des China-Geschäfts würde Umsatzerwartungen berühren. Wie hoch der Umsatzanteil betroffener Exporte ist, haben wir nicht verifiziert. Reuters nennt außerdem eine geplante Aussage Huangs vor dem Kongress vor Thanksgiving (26. November), Ort und Termin waren offen.
Warum fallen Halbleiteraktien insgesamt?
Der Dienstag zeigt, wie eng Politik und KI-Trade verknüpft sind: Die Halbleiteraktien fielen breit, der SOXX verlor über 8 Prozent. Laut Street Alpha zogen Anleger Geld in Kaufhäuser, Gesundheitswerte und Bauwerte ab. Auch Dell Aktie (nachbörslich unverändert trotz 132,3 Milliarden Dollar KI-Auftragsbestand), ASML Aktie und andere Technologiewerte standen unter Druck. Der gleichzeitige Zollbericht macht die Ursachenzuordnung schwer; eine klare Trennung zwischen Zoll- und Exportsorge ist nicht belegt.
Was Anleger jetzt beobachten
Den Fortgang der NDAA-Verhandlungen und mögliche Abstimmungen in Senat und Repräsentantenhaus.
Die mögliche Aussage von Jensen Huang vor dem Kongress vor Thanksgiving.
Die Zollankündigung des US-Handelsbeauftragten.
Die Eröffnung der Wall Street am Mittwoch um 15:30 Uhr MEZ (9:30 Uhr New York).
Häufige Fragen zu den Chip-Exportkontrollen
Was sind Chip-Exportkontrollen? Beschränkungen für den Verkauf bestimmter Hochleistungschips, etwa für KI, in Länder wie China.
Welche Gesetze sind geplant? AI Overwatch Act, Chip Security Act, Match Act und Remote Access Security Act; die ersten drei sollen in den NDAA 2027.
Warum fällt die Nvidia Aktie? Zusammenwirken von Zollsorgen, politischer Unsicherheit und einer Gewinnmitnahme nach dem Kurssprung; eine einzelne Ursache ist nicht belegt.
Wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen? Das hängt vom Zeitplan des NDAA ab; ein Datum ist nicht bekannt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.