Die neuen US-Zölle treffen China am härtesten: Die meisten Importe sollen mit weiteren 20 Prozent belegt werden, zusätzlich zu rund 25 Prozent aus der ersten Amtszeit von Donald Trump. Das berichtet The Next Web nach der Ankündigung des US-Handelsbeauftragten am Mittwoch. Asiens Börsen reagierten mit Verlusten, der China-ETF FXI liegt seit Jahresbeginn bereits 17,3 Prozent im Minus. Für Anleger der Alibaba Aktie (Ticker BABA, NYSE) und anderer China-Aktien bleibt die Frage, ob Peking den Handelsfrieden bis zum Ende der Zollpause am 10. Januar 2027 hält.
China-Zölle: 20 Prozent obendrauf, Zollpause endet am 10. Januar – was heißt das für Alibaba Aktie und China-Aktien?
Die USA legen auf die meisten Importe aus China weitere 20 Prozent Zoll, zusätzlich zu rund 25 Prozent aus der ersten Amtszeit. Peking nennt den Überkapazitäts-Vorwurf ein Scheinproblem, Asiens Börsen geben nach. Was die Ankündigung für Alibaba Aktie, den China-ETF FXI und die Handelsgespräche bedeutet.
Die Ankündigung
Was gilt jetzt für chinesische Waren?
China ist eines von 14 Ländern, gegen die die USA nach einer Section-301-Untersuchung zu Überkapazitäten Zölle planen. Die Sätze sind noch nicht endgültig.
Nach Angaben von The Next Web gilt der Zusatzzoll von 20 Prozent für die meisten Importe, bis zu 40 Prozent sind möglich, falls der Handelsfriede scheitert. Rund 30 Milliarden US-Dollar chinesischer Importe, die für Zollsenkungen geprüft werden, sollen ausgenommen sein. Die Zölle stapeln sich nicht mit den Zöllen auf Autos, Stahl und Aluminium. Als Begründung nennt die USTR unter anderem unprofitable Autohersteller in China und Japan. Ein Inkrafttreten ist wegen der Anhörungsfrist möglicherweise erst im Januar zu erwarten, wie ZDFheute berichtet.
Reuters hatte schon am Dienstagabend gemeldet, dass es bei China um Stahl, Aluminium, Elektroautos und Solar gehe und dass es Schutz gegen Umgehung über Vietnam, Indonesien und Kambodscha geben solle (Handelsblatt, 24.11.2026, 18:28 Uhr). Ob diese Warengruppen in den finalen Listen stehen, ist offen.
Peking
Wie reagiert China?
Chinas Außenamt wies den Vorwurf zurück. Sprecher Guo Jiakun sagte laut The Next Web: „The so-called ‚overcapacity‘ is a false issue.“ Eine Vergeltungsdrohung gab es zunächst nicht. Ein US-Regierungsvertreter sagte, man suche Stabilität im Verhältnis zu China. Handelsbeauftragter Jamieson Greer hatte bereits im März erklärt, die USA wollten ihre Industriebasis nicht länger opfern.
Nach Angaben von 24/7 Wall St. ist China die einzige große Volkswirtschaft ohne gemeldete Zoll-Obergrenze. Für Dezember sind der G20-Gipfel in den USA und ein Treffen von Trump und Xi in Shenzhen im Gespräch; konkrete Termine fehlen.
Die Märkte
Was bedeutet das für Alibaba Aktie und China-Aktien?
Der China-ETF FXI, in dem die Alibaba Aktie zu den größten Positionen gehört, schloss am Dienstag 0,6 Prozent tiefer bei 31,44 US-Dollar. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 17,3 Prozent; der Fonds liegt damit 8,67 Prozent unter seinem Stand am Liberation Day. Zum Vergleich: Der S&P-500-ETF SPY legte seit Jahresbeginn 5,41 Prozent zu, der Europa-ETF VGK 3,53 Prozent.
In Asien fiel der MSCI-Index ohne Japan am Mittwochmorgen um 2,3 Prozent. Chiplastige Märkte verloren laut Reuters 3,1 Prozent: In Südkorea sank der Leitindex zeitweise bis zu 5,3 Prozent, in Taiwan bis zu 5,1 Prozent. SK Hynix gab in Seoul laut dpa-AFX 11 Prozent nach. In den USA lagen die Nasdaq-100-Futures um 10:32 Uhr MEZ 2,22 Prozent im Minus.
Alibaba Aktie und Internetwerte
Chinesische Internetwerte sind vor allem über Exporte und Lieferketten, weniger direkt über Industriezölle betroffen. Konkrete Folgen für Alibaba lassen sich aus den Quellen nicht ableiten.
Elektroautos und Solar
Diese Branchen standen laut Reuters im Fokus der Vorberichte. Die finalen Warenlisten entscheiden.
Halbleiter in Asien
Taiwan und Südkorea stehen ebenfalls auf der Zollliste, mit Obergrenzen von höchstens 15 Prozent.
Euro und Dollar
Der Dollarindex lag laut Reuters bei 103,88 Punkten (+0,1 Prozent).
Ausblick
Welche Termine sollten Anleger kennen?
Heute, 15:30 Uhr MEZ: Start des US-Handels.
26./27.11.: Thanksgiving und Black Friday mit verkürztem Handel in New York.
Dezember: G20-Gipfel in den USA, mögliches Treffen von Trump und Xi.
10. Januar 2027: Ende der Zollpause zwischen den USA und China.
Häufige Fragen zu den China-Zöllen
Wie hoch sind die neuen US-Zölle auf China?
20 Prozent zusätzlich auf die meisten Importe, zu rund 25 Prozent aus der ersten Amtszeit. Bis zu 40 Prozent sind laut The Next Web möglich.
Wann endet die Zollpause zwischen den USA und China?
Am 10. Januar 2027, so The Next Web.
Wie reagiert China?
Das Außenamt nennt den Überkapazitäts-Vorwurf ein Scheinproblem und kündigte keine Vergeltung an.
Was bedeutet das für die Alibaba Aktie?
Die Quellen nennen keine unmittelbaren Folgen für Alibaba. Der China-ETF FXI, in dem Alibaba eine große Position ist, fiel seit Jahresbeginn um 17,3 Prozent.
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