Für europäische Anleger sind chinesische Staatsanleihen vor allem über Anleihefonds und ETFs erreichbar. Sie bieten eine geringe Korrelation zu westlichen Zinsmärkten – wenn US- und Bundrenditen steigen, verhalten sie sich oft anders. Dem stehen eine niedrige laufende Rendite, das Währungsrisiko des Yuan und politische Risiken gegenüber. Kapitalverkehrskontrollen und Handelskonflikte können den Zugang und die Bewertung jederzeit beeinflussen.

Genau deshalb ist der Gipfel von Shenzhen relevant. Ein Treffen von Xi, Trump und Putin kann Handelsfragen, Zölle und Sanktionen berühren – alles Faktoren, die Exporte, Yuan und Risikoprämien bewegen. Konkrete Erwartungen an das Ergebnis lassen sich bislang nicht seriös benennen, Investoren positionierten sich laut Trading Economics aber bereits im Vorfeld.