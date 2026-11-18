China-Staatsanleihen laufen gegen den globalen Strom: Die Rendite der 10-jährigen chinesischen Staatsanleihe fiel am Dienstag laut Trading Economics um rund 2 Basispunkte auf 1,61 Prozent und liegt damit nur knapp über dem Allzeittief von 1,58 Prozent, das sie laut Bloomberg am 6. November im Handelsverlauf erreicht hatte. Während Investoren für zehnjährige US-Treasuries derzeit rund 5,1 Prozent verlangen, beträgt der Abstand damit rund 350 Basispunkte. Auslöser des jüngsten Rückgangs waren enttäuschende Konjunkturdaten. Heute und morgen richtet sich der Blick zudem nach Shenzhen, wo die Präsidenten Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin am Rande des APEC-Gipfels zusammentreffen sollen.
China-Staatsanleihen: Rendite nahe Rekordtief bei 1,61 Prozent, während Washington über 5 Prozent zahlt – bleibt Peking der große Gegentrend am Anleihemarkt?
Während die Renditen in den USA, Japan und Europa steigen, notieren chinesische Staatsanleihen nahe ihrem Allzeittief. Die 10-jährige Rendite liegt bei 1,61 Prozent, rund 350 Basispunkte unter US-Treasuries. Schwache Binnendaten, ein neuer Leitzins der Notenbank und der Gipfel von Shenzhen bestimmen das Bild. Die große Analyse für Anleger.
Die Daten
Warum sinken die Renditen chinesischer Staatsanleihen immer weiter?
Die Antwort steckt in der Binnenwirtschaft. Im Oktober wuchs die Industrieproduktion nur noch um 4,8 Prozent, die Einzelhandelsumsätze legten gerade einmal um 0,4 Prozent zu, und die Anlageinvestitionen lagen in den ersten zehn Monaten 8,1 Prozent unter Vorjahr. Die Verbraucherpreise stiegen um lediglich 0,7 Prozent, die Kerninflation um 0,8 Prozent. Wo Konsum und Investitionen schwächeln und die Preise kaum steigen, sinken die Zinsen – und Anleger flüchten in Staatsanleihen.
Bemerkenswert ist ein Widerspruch in den Daten: Die Erzeugerpreise legten im Oktober laut Trading Economics um 5,7 Prozent zu, der stärkste Anstieg seit mehr als vier Jahren. Gleichzeitig wuchsen die Exporte um 35,2 Prozent auf 412,3 Milliarden Dollar. China erlebt also einen Boom nach außen und eine Flaute im Inneren. Für den Anleihemarkt zählt bislang vor allem die schwache Binnennachfrage.
|Laufzeit
|Rendite
|2 Jahre
|1,28 %
|5 Jahre
|1,44 %
|10 Jahre
|1,61 %
|20 Jahre
|2,08 %
|30 Jahre
|2,07 %
Quelle: Trading Economics, Stand 17.11.2026
Die Notenbank
Was ändert der neue Leitzins der PBOC für China-Anleihen?
Die chinesische Notenbank baut ihr Zinssystem um – und schickt damit ein Signal an den Anleihemarkt.
Anfang November kündigte die People's Bank of China an, künftig täglich Übernachtgeschäfte zu einem festen Satz von 1,25 Prozent anzubieten. Der bisherige Leitsatz, der siebentägige Reverse-Repo-Satz von 1,4 Prozent, soll schrittweise abgelöst werden. Faktisch senkt die Notenbank damit ihren wichtigsten kurzfristigen Zins. Gleichzeitig hob sie die Mindestreserve für Fremdwährungseinlagen zum 15. November von 4 auf 6 Prozent an, um die Dollar-Liquidität im Inland zu verknappen und den Yuan zu stützen. Am Freitag, 20. November, stehen die monatlichen Referenzzinsen für Kredite an, die seit 17 Monaten bei 3,0 Prozent (ein Jahr) und 3,5 Prozent (fünf Jahre) liegen.
Der Spielraum für weitere sofortige Lockerungen ist begrenzt.
Diese Einschätzung zeigt die Grenzen der Geldpolitik: Bei Renditen nahe 1,6 Prozent bleibt wenig Raum für weitere Zinssenkungen. Weil Anleihekurse fallen, wenn Renditen steigen, reagieren chinesische Staatsanleihen auf eine mögliche Konjunkturbelebung besonders empfindlich. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
Das große Bild
Was bedeutet der Gegentrend in China für Anleger in Europa?
Die globale Zinslandschaft spaltet sich. Die USA zahlen rund 5,1 Prozent auf zehn Jahre, Deutschland 3,38 Prozent, Japan 2,87 Prozent – China dagegen 1,61 Prozent. Diese Differenz ist ein Spiegel der Konjunktur: In den USA und Europa kämpfen die Notenbanken gegen eine Inflation von 3,7 beziehungsweise 4,0 Prozent, in China liegt sie unter 1 Prozent. Bemerkenswert ist, dass der Yuan trotz des großen Zinsnachteils stark bleibt: Er notiert bei rund 6,67 je Dollar. Gestützt wird er von hohen Exportüberschüssen und den Eingriffen der Notenbank.
Für europäische Anleger sind chinesische Staatsanleihen vor allem über Anleihefonds und ETFs erreichbar. Sie bieten eine geringe Korrelation zu westlichen Zinsmärkten – wenn US- und Bundrenditen steigen, verhalten sie sich oft anders. Dem stehen eine niedrige laufende Rendite, das Währungsrisiko des Yuan und politische Risiken gegenüber. Kapitalverkehrskontrollen und Handelskonflikte können den Zugang und die Bewertung jederzeit beeinflussen.
Genau deshalb ist der Gipfel von Shenzhen relevant. Ein Treffen von Xi, Trump und Putin kann Handelsfragen, Zölle und Sanktionen berühren – alles Faktoren, die Exporte, Yuan und Risikoprämien bewegen. Konkrete Erwartungen an das Ergebnis lassen sich bislang nicht seriös benennen, Investoren positionierten sich laut Trading Economics aber bereits im Vorfeld.
18./19. November: Gipfel in Shenzhen
Xi, Trump und Putin treffen sich am Rande des APEC-Gipfels; Handelsfragen gelten als zentrales Thema für die Märkte.
20. November: Referenzzinsen für Kredite
Die Loan Prime Rates liegen seit 17 Monaten unverändert auf Rekordtief.
Laufend: Renditeabstand zu US-Treasuries
Ein Abstand von rund 350 Basispunkten setzt den Yuan unter Druck – die Notenbank hält mit Liquiditätsmaßnahmen dagegen.
Häufige Fragen zu chinesischen Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite 10-jähriger chinesischer Staatsanleihen?
Am 17. November lag sie laut Trading Economics bei 1,61 Prozent, nahe dem Allzeittief von 1,58 Prozent vom 6. November.
Warum sind die Renditen in China so niedrig?
Schwacher Konsum, sinkende Investitionen und eine Inflation unter 1 Prozent drücken die Zinsen. Die Notenbank lockert ihre Geldpolitik.
Können deutsche Anleger chinesische Staatsanleihen kaufen?
Direkt ist das kompliziert. Üblich ist der Zugang über Anleihefonds oder ETFs, die in chinesische Staatsanleihen investieren.
Was ist der Renditeabstand zu US-Treasuries?
Mit rund 5,1 gegenüber 1,61 Prozent beträgt er etwa 350 Basispunkte.
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