Die China-Konjunktur kühlt schneller ab als erwartet: Der Einzelhandelsumsatz stieg im Oktober nur noch um 0,4 Prozent zum Vorjahr, die Industrieproduktion um 4,8 Prozent – beides klar unter den Prognosen von 0,8 und 5,3 Prozent. Der CSI 300 fiel am Dienstag zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juli 2025. Für die Volkswagen Aktie (Ticker VOW3, ISIN DE0007664039) und andere Autoaktien im DAX, deren China-Geschäft ohnehin schrumpft, verdüstert sich damit das Umfeld weiter.
China-Konjunktur: Einzelhandel wächst nur noch 0,4 Prozent, Investitionen brechen ein – was heißt das für Volkswagen Aktie und DAX?
Chinas Wirtschaft verliert im Oktober an Schwung: Industrieproduktion, Einzelhandel und Investitionen verfehlen die Prognosen deutlich, die Notenbank entzieht dem Markt mittelfristige Liquidität. Für China-lastige DAX-Konzerne wie Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW ist das ein Warnsignal – kurz vor dem APEC-Gipfel in Shenzhen.
Die Daten
Wie schwach ist die China-Konjunktur wirklich?
Das Statistikamt in Peking legte am Montag ein Datenpaket vor, das in keiner wichtigen Kategorie die Erwartungen erfüllte. Besonders auffällig: Die Anlageinvestitionen fielen in den ersten zehn Monaten um 8,1 Prozent, Ökonomen hatten minus 7,0 Prozent erwartet. Die Immobilieninvestitionen brachen sogar um 21,6 Prozent ein. Im September hatte es noch nach Stabilisierung ausgesehen – damals erreichten Industrie und Einzelhandel Mehrmonatshochs.
|Kennzahl
|Oktober
|Prognose
|September
|Industrieproduktion (ggü. Vorjahr)
|+4,8 %
|+5,3 %
|+5,5 %
|Einzelhandelsumsatz (ggü. Vorjahr)
|+0,4 %
|+0,8 %
|+1,1 %
|Anlageinvestitionen (Jan.–Okt.)
|−8,1 %
|−7,0 %
|−7,2 %
|Immobilieninvestitionen (Jan.–Okt.)
|−21,6 %
|–
|–
|Arbeitslosenquote (städtisch)
|5,1 %
|–
|5,2 %
Quelle: Nationales Statistikamt China via Reuters, Veröffentlichung 16.11.2026
Einen Lichtblick gibt es am Immobilienmarkt: Die Preise neuer Wohnungen fielen im Oktober nur noch um 2,4 Prozent zum Vorjahr nach 2,8 Prozent im September, in den großen Metropolen lag das Minus bei 0,1 Prozent. Allerdings stiegen die Preise im Monatsvergleich nur in 14 von 70 Städten.
Ein besorgniserregender Start ins vierte Quartal.
Notenbank und Politik
Kommen neue Konjunkturhilfen aus Peking?
Darauf deutet wenig hin. Die chinesische Notenbank PBOC hat dem Bankensystem im November nach Berichten von Bloomberg erstmals seit Monaten per Saldo mittelfristige Liquidität entzogen – Bloomberg wertete das als Warnsignal an alle, die auf weitere Lockerungen setzen. ANZ-Ökonom Zhaopeng Xing erwartet für den Rest des Jahres keine neuen Stimulusmaßnahmen. Macquarie rechnet für 2027 mit einer Politik, die „gerade genug“ tut, um das Wachstumsziel zu erreichen. Im dritten Quartal war Chinas Wirtschaft um 4,5 Prozent gewachsen.
Politisch richtet sich der Blick auf diese Woche: Beim APEC-Gipfel in Shenzhen (Gipfeltreffen am 18. und 19. November) empfängt Staatschef Xi Jinping US-Präsident Donald Trump zu einem bilateralen Treffen am 19. November. Die Waffenruhe im Handelsstreit hat China erst am 9. November um zwei Monate verlängert; die Aussetzung von Exportkontrollen für Mineralien und von Hafengebühren läuft bis 10. Januar 2027. Neue Reibung bringt die US-Verschärfung der Exportregeln für KI-Chips.
Das große Bild
Was bedeutet die China-Konjunktur für DAX und Autoaktien?
Für die deutschen Autobauer ist China längst kein Wachstumsmotor mehr, sondern eine Baustelle. Volkswagen lieferte im dritten Quartal in China knapp 406.000 Fahrzeuge aus, 38,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor; konzernweit sanken die Auslieferungen um 14,3 Prozent. Mercedes-Benz meldete für China ein Minus von 31 Prozent, BMW von 24,8 Prozent. Laut Handelsblatt Research Institute sank der China-Anteil am Fahrzeugabsatz von Volkswagen von rund 42 Prozent 2020 auf 30 Prozent 2025.
Schwache Konsumdaten treffen die Volkswagen Aktie, die Mercedes-Benz Aktie und die BMW Aktie doppelt: Der Preiskampf mit heimischen Elektroautoherstellern hält an, und eine schwache Nachfrage verlängert ihn tendenziell. Anders liegt der Fall bei Infineon, wo China zuletzt rund ein Drittel des Umsatzes ausmachte und das chinesische Autogeschäft im Geschäftsjahr 2026 laut Vorstandschef doppelt so schnell wuchs wie das globale. Adidas meldete im dritten Quartal ein Umsatzplus von 13 Prozent in China. Das zeigt: Die China-Konjunktur trifft nicht alle DAX-Werte gleich – das ist eine Einschätzung der Redaktion.
|Unternehmen
|China-Kennzahl
|Zeitraum
|Volkswagen
|Auslieferungen −38,5 % (knapp 406.000)
|3. Quartal 2026
|Mercedes-Benz
|Absatz −31 %
|3. Quartal 2026
|BMW
|Auslieferungen −24,8 % (114.355)
|3. Quartal 2026
|Infineon
|rund 34 % Umsatzanteil China
|Geschäftsjahr 2024
|Adidas
|Umsatz +13 % (1,138 Mrd. €)
|3. Quartal 2026
Quelle: Unternehmensangaben via Daily Sabah, Euronews, Motor16, Infineon, The Star; Handelsblatt Research Institute
Auch an den Rohstoffmärkten ist die Schwäche sichtbar: Kupfer notierte zuletzt auf dem tiefsten Stand seit mehr als vier Monaten, der australische Leitindex ASX 200 wurde von Bergbauwerten wie BHP und Rio Tinto belastet. Der Yuan blieb dagegen stabil: Er hat in diesem Jahr rund 5 Prozent zum Dollar zugelegt und notierte am Montag bei 6,6696 je Dollar.
Termine
Worauf Anleger bei China jetzt achten sollten
17./18. November: APEC-CEO-Gipfel in Shenzhen.
19. November: Treffen von Xi Jinping und Donald Trump in Shenzhen; geplant ist zudem ein Dreiertreffen mit Wladimir Putin.
Ende November: Mittelfristige Liquiditätsgeschäfte der PBOC.
Dezember: Zentrale Wirtschaftsarbeitskonferenz in Peking mit Weichenstellungen für 2027.
10. Januar 2027: Ende der verlängerten Handelswaffenruhe zwischen USA und China.
FAQ zur China-Konjunktur
Wie stark ist Chinas Wirtschaft im Oktober gewachsen? Die Industrieproduktion legte um 4,8 Prozent zu, der Einzelhandel um 0,4 Prozent. Beide Werte lagen unter den Prognosen.
Warum ist die China-Konjunktur für den DAX wichtig? Viele DAX-Konzerne, vor allem Autobauer, erzielen einen großen Teil ihres Absatzes in China. Eine schwache Nachfrage dort belastet ihre Umsätze und Margen.
Wie stark ist Volkswagen in China eingebrochen? Im dritten Quartal sanken die Auslieferungen in China um 38,5 Prozent auf knapp 406.000 Fahrzeuge.
Plant Peking neue Konjunkturhilfen? Belegte Ankündigungen gibt es derzeit nicht. Mehrere Ökonomen erwarten bis Jahresende keine neuen Stimulusmaßnahmen.
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