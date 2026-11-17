Darauf deutet wenig hin. Die chinesische Notenbank PBOC hat dem Bankensystem im November nach Berichten von Bloomberg erstmals seit Monaten per Saldo mittelfristige Liquidität entzogen – Bloomberg wertete das als Warnsignal an alle, die auf weitere Lockerungen setzen. ANZ-Ökonom Zhaopeng Xing erwartet für den Rest des Jahres keine neuen Stimulusmaßnahmen. Macquarie rechnet für 2027 mit einer Politik, die „gerade genug“ tut, um das Wachstumsziel zu erreichen. Im dritten Quartal war Chinas Wirtschaft um 4,5 Prozent gewachsen.

Politisch richtet sich der Blick auf diese Woche: Beim APEC-Gipfel in Shenzhen (Gipfeltreffen am 18. und 19. November) empfängt Staatschef Xi Jinping US-Präsident Donald Trump zu einem bilateralen Treffen am 19. November. Die Waffenruhe im Handelsstreit hat China erst am 9. November um zwei Monate verlängert; die Aussetzung von Exportkontrollen für Mineralien und von Hafengebühren läuft bis 10. Januar 2027. Neue Reibung bringt die US-Verschärfung der Exportregeln für KI-Chips.