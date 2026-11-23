Nach dem Bericht geht es nicht mehr nur um hohe Strafzölle, sondern um ein grundsätzliches Verkaufsverbot für bestimmte vernetzte Fahrzeuge chinesischer Hersteller. Die Abgeordneten wollen den Entwurf noch vor Jahresende Präsident Donald Trump vorlegen. Eine Bill-Nummer, eine Stellungnahme einer Behörde oder das Datum des Bloomberg-Berichts nennt die Quelle nicht.

Schon heute gelten hohe Importzölle und US-Sicherheitsvorschriften. Ab Modelljahr 2027 greifen laut Bericht zusätzliche Beschränkungen für vernetzte Fahrzeuge und Software mit China-Bezug. Ein Gesetz würde diese Regeln dauerhaft festschreiben und politisch absichern, unabhängig vom jeweiligen Präsidenten.