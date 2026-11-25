Die People's Bank of China ließ ihre Leitzinsen laut Trading Economics am 16. November im 18. Monat in Folge unverändert: Der einjährige Loan Prime Rate (LPR) liegt bei 3,0 Prozent, der fünfjährige bei 3,5 Prozent. Das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal fiel besser aus als erwartet, während Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz im Oktober schwächer waren als erwartet. Die Notenbank spricht von einer „angemessen akkommodierenden“ Geldpolitik, die Trading Economics als vorsichtiges Abwarten statt sofortiger Lockerung einordnet.

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