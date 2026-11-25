Die Rendite zehnjähriger chinesischer Staatsanleihen lag am 25. November bei 1,5987 Prozent und damit nur knapp über dem Allzeittief, das Trading Economics am 6. November bei etwa 1,59 Prozent verzeichnete. Zum Vergleich: US-Staatsanleihen mit gleicher Laufzeit rentieren bei 4,88 Prozent, Bundesanleihen bei 3,26 Prozent. China-Anleihen sind damit der Gegenpol zum globalen Zinsanstieg.
China-Anleihen: Zehnjährige bei 1,60 Prozent nahe Rekordtief, 328 Basispunkte unter US-Treasuries – wie lange hält die Notenbank still?
Die Rendite zehnjähriger chinesischer Staatsanleihen liegt mit 1,60 Prozent nahe dem Allzeittief und mehr als 3 Prozentpunkte unter US-Staatsanleihen. Die People's Bank of China hält die Leitzinsen im 18. Monat in Folge. Was hinter den niedrigen Renditen steckt und was das für Anleger bedeutet.
Die Notenbank in Peking lässt ihre Leitzinsen unverändert, die Konjunktur sendet gemischte Signale, und die Inflation ist niedrig. Dieser Artikel ordnet ein, warum die Renditen chinesischer Staatsanleihen so niedrig sind, wie sie sich zu Treasuries und Bundesanleihen verhalten und welche Risiken Anleger kennen sollten.
China-Anleihen aktuell
Wie hoch ist die Rendite der chinesischen Staatsanleihen heute?
Laut Trading Economics notierte die zehnjährige China-Anleihe am 25. November bei 1,5987 Prozent, minus 4 Basispunkte auf Monatssicht und minus 24 Basispunkte auf Jahressicht. Vor einem Jahr lag die Rendite damit bei rund 1,83 Prozent (Redaktionsrechnung). Die Quelle weist keine Uhrzeit aus; ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten. Am 10. November stand die Rendite bei etwa 1,61 Prozent, nachdem Chinas Exporte im Oktober um 35,2 Prozent zum Vorjahr gestiegen waren. Am 6. November, als die Rendite bei rund 1,59 Prozent ein Rekordtief erreichte, lag die Oktober-Inflation bei nur 0,7 Prozent.
Geldpolitik
Was macht die Notenbank PBOC mit den Leitzinsen?
Die People's Bank of China ließ ihre Leitzinsen laut Trading Economics am 16. November im 18. Monat in Folge unverändert: Der einjährige Loan Prime Rate (LPR) liegt bei 3,0 Prozent, der fünfjährige bei 3,5 Prozent. Das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal fiel besser aus als erwartet, während Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz im Oktober schwächer waren als erwartet. Die Notenbank spricht von einer „angemessen akkommodierenden“ Geldpolitik, die Trading Economics als vorsichtiges Abwarten statt sofortiger Lockerung einordnet.
Das ist eine Beschreibung der Lage, keine Prognose: aktiencheck.de gibt keine Zins- oder Renditeprognosen ab.
|Land
|Rendite
|Stand
|Abstand zu China
|USA
|4,88 %
|25.11.
|rund 328 Bp
|Frankreich
|4,78 %
|24.11.
|rund 318 Bp
|Deutschland
|3,26 %
|24.11.
|rund 166 Bp
|China
|1,60 %
|25.11.
|–
Stände laut Trading Economics ohne Uhrzeitangabe. Abstände: Redaktionsrechnung aus Werten verschiedener Stichtage (24./25.11.).
Quelle: Trading Economics
Das große Bild
Warum sind die Renditen chinesischer Staatsanleihen so niedrig?
Eine Einschätzung der Redaktion: Hohe Sparquoten, eine schwache Binnennachfrage und eine Inflationsrate nahe Null verringern den Zinsdruck. Zugleich fehlen in China die Staatsschulden- und Inflationssorgen, die zuletzt Anleihen in den USA und Frankreich belasteten. Während westliche Zentralbanken die Zinsen anheben oder erhöht haben, hält die PBOC still. Das erklärt, warum sich die Rendite chinesischer Staatsanleihen vom globalen Zinsanstieg abkoppelt.
Für Anleger im Euroraum kommt eine Besonderheit hinzu: Chinesische Staatsanleihen lauten auf Renminbi. Der Wechselkurs kann Renditeunterschiede deutlich überlagern. Wer in Fremdwährungsanleihen investiert, trägt neben dem Zinsänderungsrisiko ein Währungsrisiko. Das gilt auch für Anleihe-ETFs auf China-Staatsanleihen.
Ausblick
Was sollten Anleger bei China-Anleihen jetzt beobachten?
Die nächste Entscheidung der PBOC über die Leitzinsen und ihre Wortwahl.
Die Konjunkturdaten für November: Industrieproduktion, Einzelhandel, Exporte.
Die Inflationsdaten, die zuletzt bei 0,7 Prozent lagen.
Den Renditeabstand zu US-Staatsanleihen und damit die Entwicklung des Renminbi-Kurses.
Geopolitische Signale: Trading Economics verweist auf ein Treffen von Xi, Trump und Putin ohne substanzielle wirtschaftliche Impulse.
FAQ
Häufige Fragen zu China-Anleihen und Renditen
Wie hoch ist die Rendite chinesischer Staatsanleihen? Die zehnjährige Rendite lag laut Trading Economics am 25. November bei rund 1,60 Prozent, nahe dem Allzeittief von etwa 1,59 Prozent.
Warum rentieren China-Anleihen so niedrig? Niedrige Inflation, Leitzinsen von 3,0 und 3,5 Prozent sowie eine zurückhaltende Notenbank gelten als Gründe; das ist eine Einschätzung, keine Prognose.
Welche Risiken haben chinesische Staatsanleihen für Euro-Anleger? Zinsänderungs-, Währungs- und Liquiditätsrisiken sowie politische Risiken.
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