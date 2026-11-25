Ein Jahr lang kannte die Chevron Aktie fast nur eine Richtung. Von 155,58 auf 213,28 Dollar ging es zwischen Mitte November 2025 und dem 11. November 2026 nach oben, ein Plus von rund 37 Prozent und damit weit mehr, als der S&P 500 im selben Zeitraum schaffte. Getragen wurde die Rally von einem Ölpreis, der Anfang November zeitweise die Marke von 100 Dollar erreichte. Jetzt dreht der Wind: Brent hat im November spürbar nachgegeben. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie viel vom Rekordlauf der Chevron Aktie am Ölpreis hängt und wie viel am Konzern selbst.
Chevron Aktie: 10,4 Milliarden Dollar Quartalsgewinn, Ölpreis im Sinkflug – wie lange trägt der Cash-Motor?
Die Chevron Aktie hat binnen zwölf Monaten rund 37 Prozent zugelegt, das dritte Quartal lag klar über den Erwartungen. Doch der Ölpreis ist im November deutlich gefallen. Was die Zahlen über die Widerstandskraft des Konzerns verraten.
Die Zahlen
Ein Quartal, das die Erwartungen deutlich übertraf
Chevron meldete für das dritte Quartal 2026 einen ausgewiesenen Gewinn von 9,9 Milliarden Dollar oder 5,06 Dollar je Aktie. Bereinigt waren es 10,4 Milliarden Dollar beziehungsweise 5,28 Dollar je Aktie, während der Markt im Schnitt mit 4,86 Dollar gerechnet hatte. Der Umsatz erreichte rund 65 Milliarden Dollar und lag ebenfalls über der Konsensschätzung von gut 61 Milliarden. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital kletterte auf 17,7 Prozent, nach 7,6 Prozent im Vorjahresquartal.
Bemerkenswert ist, woher das Wachstum kommt. Die Förderung in den USA liegt laut Konzern 27 Prozent über dem Niveau von vor zwei Jahren, auch dank der Übernahme von Hess. In Venezuela hat Chevron bessere Vertragsbedingungen und zusätzliche Flächen ausgehandelt; das Management sieht dort das Potenzial, die Produktion binnen fünf Jahren mehr als zu verdoppeln.
Der Gegenwind
Was passiert, wenn der Ölpreis weiter fällt?
Der Rückenwind, der die Chevron Aktie getragen hat, lässt nach. Brent notierte am 6. November noch bei rund 100 Dollar je Barrel, zuletzt waren es nur noch etwa 89 Dollar. Ein Ölkonzern verdient an jedem Dollar weniger pro Fass spürbar weniger, und zwar ohne Zeitverzug. Das vierte Quartal wird deshalb zeigen, wie viel des Rekord-Cashflows strukturell ist.
Für die Widerstandskraft sprechen die niedrigeren Förderkosten in den US-Schieferregionen und die gewachsene Produktionsbasis. Dagegen steht, dass die Chevron Aktie nach dem Kursanstieg deutlich höher bewertet ist als vor einem Jahr. Je mehr Hoffnung im Kurs steckt, desto empfindlicher reagiert er auf Enttäuschungen beim Ölpreis.
Die Chevron Aktie ist kein reiner Ölpreis-Hebel mehr, aber sie bleibt einer. Wer sie hält, hält immer auch eine Meinung zum Fass Brent.
Häufige Fragen zur Chevron Aktie
Wie hat Chevron im dritten Quartal 2026 abgeschnitten?
Der Konzern verdiente bereinigt 10,4 Milliarden Dollar oder 5,28 Dollar je Aktie und übertraf damit die Markterwartung von 4,86 Dollar.
Wie hoch ist die Dividende der Chevron Aktie?
Der Verwaltungsrat hat eine Quartalsdividende von 1,78 Dollar je Aktie beschlossen. Sie wird am 10. Dezember 2026 an Aktionäre gezahlt, die am 18. November 2026 im Register standen.
Warum ist der Ölpreis für die Chevron Aktie so wichtig?
Der Großteil des Gewinns stammt aus der Förderung von Öl und Gas. Fällt der Preis je Barrel, sinken Gewinn und Cashflow unmittelbar.
Was plant Chevron in Venezuela?
Chevron hat nach eigenen Angaben bessere Vertragsbedingungen und zusätzliche Flächen erhalten und hält eine Verdopplung der dortigen Produktion binnen fünf Jahren für möglich.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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