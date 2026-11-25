Chevron meldete für das dritte Quartal 2026 einen ausgewiesenen Gewinn von 9,9 Milliarden Dollar oder 5,06 Dollar je Aktie. Bereinigt waren es 10,4 Milliarden Dollar beziehungsweise 5,28 Dollar je Aktie, während der Markt im Schnitt mit 4,86 Dollar gerechnet hatte. Der Umsatz erreichte rund 65 Milliarden Dollar und lag ebenfalls über der Konsensschätzung von gut 61 Milliarden. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital kletterte auf 17,7 Prozent, nach 7,6 Prozent im Vorjahresquartal.

Bemerkenswert ist, woher das Wachstum kommt. Die Förderung in den USA liegt laut Konzern 27 Prozent über dem Niveau von vor zwei Jahren, auch dank der Übernahme von Hess. In Venezuela hat Chevron bessere Vertragsbedingungen und zusätzliche Flächen ausgehandelt; das Management sieht dort das Potenzial, die Produktion binnen fünf Jahren mehr als zu verdoppeln.