Die Chevron Aktie (ISIN: US1667641005, FSE: CHV, NYSE: CVX) steht 2026 an der Spitze der Ölwerte, doch die Basis bröckelt: Brent, der Rohstoff hinter den Gewinnen, ist im November nach Angaben von TIKR bis zum 19. November um rund 22 Prozent auf etwa 93 Dollar gefallen, und am Montag notiert der Brent-Future bei rund 91 Dollar. Chevron hat 2026 bislang rund 39 Prozent zugelegt (Stand 7. November), Exxon rund 38 Prozent. Für die Bewertung ist nun entscheidend, wie lange die hohen Ölpreise und Raffineriemargen anhalten. Die Analysten sind skeptisch: Sie sehen den Gewinn je Aktie 2026 auf dem Höhepunkt.
Chevron Aktie: Quartalsgewinn 9,9 Milliarden Dollar, Analysten-Konsens sieht den Gewinn bis 2028 um 28 Prozent sinken - Wie lange trägt der Raffinerie-Boom?
Die Chevron Aktie (CVX, ISIN US1667641005) ist 2026 um rund 39 Prozent gestiegen, getragen vom Iran-Krieg und hohen Raffineriemargen. Jetzt fällt Brent um rund ein Fünftel im November, und der Analysten-Konsens rechnet nach dem Gipfel 2026 mit deutlich sinkenden Gewinnen. Was das für Chevron, Exxon und den Rohstoff Öl bedeutet.
Die Zahlen
Wie hat Chevron im dritten Quartal verdient?
Der ausgewiesene Quartalsgewinn lag im dritten Quartal bei 9,9 Milliarden Dollar, nach 12,1 Milliarden im zweiten und nur 2,2 Milliarden im ersten Quartal (TIKR, 19. November). Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 5,28 Dollar, nach 6,06 Dollar im zweiten Quartal. Auffällig ist die Raffineriesparte: Sie verdiente 4,9 Milliarden Dollar, nach nur 1,1 Milliarden vor einem Jahr (TIKR, 7. November). Wie breit die Preisspanne war, zeigt die Aussage des Konzerns, der Ölpreis habe im dritten Quartal zwischen 68 und 132 Dollar je Barrel geschwankt (Motley Fool, 11. November). Die Kapitalprioritäten will Chevron nach eigenen Angaben nicht ändern. Die Verschuldung ist moderat: Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital liegt bei 0,17, bei Exxon bei 0,13.
|Quartal
|Gewinn (Mrd. $)
|1. Quartal 2026
|2,2
|2. Quartal 2026
|12,1
|3. Quartal 2026
|9,9
Ausgewiesene Gewinne, gerundet; Quelle nennt keine Produktionsmengen.
Quelle: TIKR via Yahoo Finance, 19.11.2026
Die Erwartungen
Wie viel Gewinn erwarten Analysten für 2027 und 2028?
Der Konsens liegt laut TIKR für 2026 bei einem normalisierten Gewinn je Aktie von 18,34 Dollar, nach 7,29 Dollar 2025. Danach rechnen die Analysten mit sinkenden Werten bis auf 13,13 Dollar 2028, ein Rückgang von rund 28 Prozent gegenüber dem Höhepunkt. Bei Exxon fällt der Rückgang mit etwa 25 Prozent ähnlich aus. Das heißt: Der Markt hat die Rekordgewinne bereits als Sonderfall eingeordnet, ausgelöst durch die Sperrung der Straße von Hormus im Februar.
Chevron: Gewinn je Aktie laut Analysten-Konsens
US-Dollar
- Konsens-Schätzung, keine Prognose von aktiencheck.de
2025 Ist-Wert, 2026 bis 2028 Konsens-Schätzungen laut TIKR; 2027 nicht angegeben und daher ausgelassen.
Quelle: TIKR via Yahoo Finance, 19.11.2026
Daten als Tabelle
|Jahr
|Gewinn je Aktie
|2025
|7,29
|2026
|18,34
|2028
|13,13
Der Hebel
Wie stark hängt die Chevron Aktie am Ölpreis Brent?
Ölkonzerne leben vom Preis je Barrel, aber auch von der Marge zwischen Rohöl und Produkt. Beides ändert sich gerade. Der Ölpreis fällt: Die Internationale Energieagentur rechnet für 2027 mit einem deutlichen Anstieg des Angebots, am physischen Markt ist der Aufschlag auf Nordseeöl nahezu verschwunden. Auch die Verbraucherpreise sinken: Der US-Benzinpreis fiel am 11. November laut AAA auf 3,94 Dollar je Gallone, der größte Tagesrückgang seit 18 Jahren, während Diesel mit 6,13 Dollar noch rund 64 Prozent über dem Vorjahr lag (TIKR). Wie empfindlich ein Konzern auf Brent reagiert, zeigt der Konkurrent: Exxon beziffert laut seinem Jahresbericht ein Plus oder Minus von einem Dollar je Barrel Brent auf rund 700 Millionen Dollar Jahresgewinn.
Die Termine
Was müssen Anleger bei Chevron und Exxon jetzt beobachten?
Wichtig sind die EIA-Lagerdaten am Mittwoch und das OPEC+-Treffen am 29. November, das über die Förderpolitik 2027 entscheidet. Für die Ölwerte selbst stehen im Dezember Planupdates mit Zielen für 2027 an, bei Exxon ist die Vorlage nach TIKR für Dezember erwartet. Die Zahlen zum vierten Quartal folgen Ende Januar.
Häufige Fragen zur Chevron Aktie
Wie viel hat die Chevron Aktie 2026 zugelegt?
Rund 39 Prozent seit Jahresbeginn (Stand 7. November 2026, TIKR).
Wie hoch war der Gewinn im dritten Quartal?
Der ausgewiesene Gewinn lag bei 9,9 Milliarden Dollar, nach 12,1 Milliarden im zweiten Quartal.
Was erwarten Analysten für 2028?
Der Konsens sieht den Gewinn je Aktie bei 13,13 Dollar, rund 28 Prozent unter dem Höchststand von 2026.
Wie wirkt der Ölpreis auf Chevron?
Der Gewinn hängt am Brent-Preis und an den Raffineriemargen; ein dauerhaft niedrigerer Ölpreis würde die Erträge belasten.
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