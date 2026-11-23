Ölkonzerne leben vom Preis je Barrel, aber auch von der Marge zwischen Rohöl und Produkt. Beides ändert sich gerade. Der Ölpreis fällt: Die Internationale Energieagentur rechnet für 2027 mit einem deutlichen Anstieg des Angebots, am physischen Markt ist der Aufschlag auf Nordseeöl nahezu verschwunden. Auch die Verbraucherpreise sinken: Der US-Benzinpreis fiel am 11. November laut AAA auf 3,94 Dollar je Gallone, der größte Tagesrückgang seit 18 Jahren, während Diesel mit 6,13 Dollar noch rund 64 Prozent über dem Vorjahr lag (TIKR). Wie empfindlich ein Konzern auf Brent reagiert, zeigt der Konkurrent: Exxon beziffert laut seinem Jahresbericht ein Plus oder Minus von einem Dollar je Barrel Brent auf rund 700 Millionen Dollar Jahresgewinn.