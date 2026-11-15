Chevron Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner dank Trumps Iran-Absage – Ölpreis-Poker entscheidet über die 235-Dollar-Marke

Montag – der Ölpreis bricht ein. Hoffnungen auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ließen die Nordseesorte Brent um 5,8 Prozent unter 94 Dollar je Barrel fallen. Chevron verlor als einer von nur vier Dow-Werten 0,86 Prozent auf 210,78 Dollar. Unternehmensseitig meldete der Konzern einen Portfolioumbau: QatarEnergy übernimmt einen Anteil von 25 Prozent an einem Explorationsblock in Namibia. Die OPEC+-Länder ließen ihre Förderung für Dezember unverändert.

Dienstag und Mittwoch – Stabilisierung. Die Aktie erholte sich leicht auf 211,22 und 213,28 Dollar.

Donnerstag – Trump dreht den Ölpreis. Nach Trumps Absage an einen Iran-Deal schloss Brent laut Bloomberg 3,3 Prozent höher bei knapp 96 Dollar. Noch am Montag hatte Trump den Krieg als militärisch so gut wie beendet bezeichnet. Chevron stieg um 1,44 Prozent auf 216,35 Dollar und war zweitstärkster Dow-Wert. Laut CNBC hatte Brent im November zuvor rund 20 Prozent verloren, weil Anleger auf ein Ende des Konflikts gesetzt hatten.

Freitag – Energie bleibt gefragt. Mit einem Plus von 1,64 Prozent auf 219,89 Dollar war Chevron zweitgrößter Dow Jones Gewinner des Tages und trug rund 22 Punkte zum Index bei. Als dividendenstarker Wert profitierte die Aktie zudem von der Umschichtung aus Technologiewerten.