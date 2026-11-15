Ein einziger Satz aus dem Weißen Haus reichte, um den Ölmarkt zu drehen – und mit ihm die Chevron-Aktie. „Wir brauchen keinen Deal mit dem Iran“, schrieb US-Präsident Donald Trump am Donnerstag. Der Ölpreis sprang, und der Ölkonzern legte zum Wochenende zwei kräftige Plustage hin. Nach einem schwachen Start steht am Ende ein Wochenplus von 3,42 Prozent auf 219,89 Dollar – Chevron gehört zu den Dow Jones Gewinnern der Woche. Doch die Aktie hängt am Tropf der Geopolitik. Unsere Chevron-Aktie Prognose zeigt, was das für die kommenden Wochen bedeutet.
Chevron Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner dank Trumps Iran-Absage – Ölpreis-Poker entscheidet über die 235-Dollar-Marke
Die Chevron-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche: Nach einem schwachen Start drehte sie mit vier Plustagen in Folge auf ein Wochenplus von 3,42 Prozent. Auslöser war Donald Trumps Absage an einen Iran-Deal, die den Ölpreis nach oben trieb. Unsere Chevron-Aktie Prognose zeigt, was die Chevron Chartanalyse zwischen 210 und 235 Dollar signalisiert, wie stark der Ölkonzern fundamental verdient – und warum Frieden im Nahen Osten das größte Risiko für die Aktie ist.
Steckbrief
- Unternehmen
- Chevron Corporation
- Ticker
- CVX (NYSE)
- Kurs
- 219,89 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 210,78 bis 219,89 Dollar
- Performance 1 Monat
- plus 0,99 Prozent
- Performance 1 Jahr
- plus 41,34 Prozent
- Performance 5 Jahre
- plus 92,50 Prozent
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 13
Stand: 13.11.2026, NYSE-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV eigene Überschlagsrechnung
Die Woche
Waffenruhe-Hoffnung, dann Trumps Absage: die Achterbahnfahrt am Ölmarkt
Keine Aktie im Dow hing in dieser Woche so direkt an der Weltpolitik wie die Chevron-Aktie.
Montag – der Ölpreis bricht ein. Hoffnungen auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ließen die Nordseesorte Brent um 5,8 Prozent unter 94 Dollar je Barrel fallen. Chevron verlor als einer von nur vier Dow-Werten 0,86 Prozent auf 210,78 Dollar. Unternehmensseitig meldete der Konzern einen Portfolioumbau: QatarEnergy übernimmt einen Anteil von 25 Prozent an einem Explorationsblock in Namibia. Die OPEC+-Länder ließen ihre Förderung für Dezember unverändert.
Dienstag und Mittwoch – Stabilisierung. Die Aktie erholte sich leicht auf 211,22 und 213,28 Dollar.
Donnerstag – Trump dreht den Ölpreis. Nach Trumps Absage an einen Iran-Deal schloss Brent laut Bloomberg 3,3 Prozent höher bei knapp 96 Dollar. Noch am Montag hatte Trump den Krieg als militärisch so gut wie beendet bezeichnet. Chevron stieg um 1,44 Prozent auf 216,35 Dollar und war zweitstärkster Dow-Wert. Laut CNBC hatte Brent im November zuvor rund 20 Prozent verloren, weil Anleger auf ein Ende des Konflikts gesetzt hatten.
Freitag – Energie bleibt gefragt. Mit einem Plus von 1,64 Prozent auf 219,89 Dollar war Chevron zweitgrößter Dow Jones Gewinner des Tages und trug rund 22 Punkte zum Index bei. Als dividendenstarker Wert profitierte die Aktie zudem von der Umschichtung aus Technologiewerten.
Kurzfristige Prognose
Chevron Chartanalyse: die Spanne zwischen 210 und 235 Dollar
Die Chevron Chartanalyse zeigt eine Aktie, die nach einem Rücksetzer vom Hoch wieder Fahrt aufnimmt – getrieben vom Ölpreis.
Anfang November hatte die Chevron-Aktie mit rund 235 Dollar ihr Hoch erreicht, danach fiel sie mit dem Ölpreis zurück. Die Zone um 210 bis 211 Dollar, wo sie am Montag und Dienstag schloss, hat sich als Boden erwiesen und ist nun die wichtigste Unterstützung. Mit vier Plustagen in Folge hat die Aktie die Marke von 220 Dollar fast erreicht – sie ist der erste Widerstand. Darüber liegt das Hoch von Anfang November um 235 Dollar. Kurzfristig entscheidet weniger der Chart als die Nachrichtenlage: Jedes Signal aus Washington, Teheran oder Doha kann den Ölpreis um mehrere Prozent bewegen.
Szenario 1: Eskalation treibt den Ölpreis
Bleiben die Gespräche mit dem Iran blockiert und steigt Brent über 100 Dollar, könnte die Chevron-Aktie die 220-Dollar-Marke überwinden und das Hoch um 235 Dollar ansteuern.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 210 und 225 Dollar
Pendelt der Ölpreis zwischen Hoffnung und Sorge, dürfte auch die Aktie in einer Spanne schwanken. Die Wartungsarbeiten im vierten Quartal bremsen zusätzlich.
Szenario 3: Waffenruhe drückt den Ölpreis
Eine diplomatische Lösung im Nahen Osten könnte den Ölpreis rasch fallen lassen. Ein Rückfall unter 210 Dollar würde den Weg in Richtung des durchschnittlichen Analystenziels um 210 Dollar und darunter öffnen.
Mittel- bis langfristige Prognose
Rekordgewinne mit Verfallsdatum? Das fundamentale Bild
Für die mittel- bis langfristige Chevron Aktienprognose zählt, wie viel von den aktuellen Spitzengewinnen bleibt, wenn sich der Ölpreis normalisiert.
Im dritten Quartal hat Chevron den bereinigten Gewinn fast verdreifacht: auf 10,4 Milliarden Dollar, je Aktie 5,28 Dollar nach 1,85 Dollar im Vorjahr. Die Raffinerien verdienten mit 4,9 Milliarden Dollar mehr als das Vierfache und liefen in den USA mit Rekorddurchsatz. Der operative Cashflow stieg um 70 Prozent auf 16,0 Milliarden Dollar, die Nettoverschuldung sank in einem Quartal um 7,8 Milliarden Dollar. Längerfristig setzt Chevron auf Kostensenkungen nach der Hess-Übernahme, die Ausweitung in Venezuela und die Stromversorgung von Rechenzentren. Hochgerechnet ergibt sich für 2026 ein KGV von rund 13 – günstig, aber auf Basis von Ausnahmegewinnen. Beobachter rechnen damit, dass sich der Brent-Preis 2027 auf rund 79 Dollar normalisiert. Für das vierte Quartal kündigte Chevron zudem Belastungen durch Wartungsarbeiten an.
Bilanz als Puffer
Der kräftige Schuldenabbau macht Chevron widerstandsfähiger für eine Phase niedrigerer Ölpreise.
Förderung rückläufig
Die Produktion sank im dritten Quartal auf 3,98 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, im vierten Quartal belasten Wartungen.
Dividende als Anker
Chevron erhöht die Dividende seit Jahrzehnten und ist bei Anlegern als Ertragswert gefragt.
Chevron-Aktie: Spanne der Analystenziele
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 219,89 Dollar (NYSE). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Benzinga; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Wert
|Dollar
|Höchstes Ziel
|268
|Schlusskurs 13. November
|219,89
|Durchschnitt (27 Analysten)
|210
|Niedrigstes Ziel
|124
Die meisten Analysten sind positiv gestimmt – 20 raten laut 24/7 Wall St. zum Kauf, nur einer zum Verkauf. Doch die Aktie ist den Zielen enteilt: Das durchschnittliche Kursziel von 27 Analysten liegt laut Benzinga bei rund 210 Dollar und damit unter dem aktuellen Kurs. Die Spanne von 124 bis 268 Dollar ist ungewöhnlich weit und spiegelt die Unsicherheit über den Ölpreis. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Chevron Aktienprognose heißt das: Fundamental ist der Konzern stark aufgestellt, die Aktie bleibt aber eine Wette auf den Ölpreis.
Die Chevron-Aktie auf einen Blick
Chevron Corporation (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Symbol: CVX) – 219,89 US-Dollar (NYSE-Schluss, 13. November 2026)
Wochenplus: 3,42 Prozent, Platz 8 der Dow Jones Gewinner
Chartmarken: Unterstützung 210 bis 211 Dollar, Widerstand 220 und 235 Dollar
Q3 2026: bereinigter Gewinn 10,4 Mrd. Dollar, je Aktie 5,28 Dollar
Ölpreis: Brent knapp 96 Dollar (12. November 2026)
Analystenziele: 124 bis 268 Dollar, Durchschnitt rund 210 Dollar
Häufige Fragen zur Chevron-Aktie Prognose
Warum ist Chevron Dow Jones Gewinner der Woche?
Nach Trumps Absage an einen Iran-Deal stieg der Ölpreis kräftig. Die Chevron-Aktie legte vier Tage in Folge zu und gewann auf Wochensicht 3,42 Prozent.
Wie lautet die kurzfristige Chevron Aktienprognose?
Die Aktie bewegt sich zwischen der Unterstützung um 210 Dollar und dem Hoch von Anfang November um 235 Dollar. Die Richtung bestimmt vor allem der Ölpreis.
Was sagt die Chevron Chartanalyse?
Die Zone um 210 Dollar hat gehalten, die Aktie nähert sich dem ersten Widerstand bei 220 Dollar.
Ist die Chevron-Aktie günstig?
Mit einem KGV von rund 13 auf Basis der Gewinne 2026 wirkt sie günstig, die Gewinne beruhen aber auf außergewöhnlich hohen Ölpreisen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.