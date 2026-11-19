Die Chevron Aktie (ISIN US1667641005, Ticker CVX) steht nach einem starken Jahr unter Druck: Am 18. November 2026 gab sie laut TradingKey um rund 3,1 Prozent nach, der gesamte Energiesektor rutschte um rund 2,7 Prozent ab. Die Chevron Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch freundlich: Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 242 Dollar, gut 11 Prozent über dem letzten bestätigten Schlusskurs von 217,14 Dollar (16. November, NYSE).

Die zentrale Frage lautet: Ist der Rücksetzer nach dem Lauf Richtung Rekordhoch eine Pause, oder preist die Chevron Aktie bereits sinkende Ölpreise ein? Dieser Beitrag ordnet die Chevron Aktie Prognose ein, zeigt die Spanne der Kursziele und benennt die Szenarien, die Analysten und der Markt derzeit diskutieren. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.