Chevron greift offenbar nach dem nächsten Stück Tiefsee: Der US-Ölkonzern steht laut einem Bericht der „Financial Times“ (FT) kurz vor einer Vereinbarung über eine Mehrheitsbeteiligung an Beacon Offshore Energy. Die Transaktion würde den von Blackstone unterstützten Ölproduzenten mit rund 5 Milliarden Dollar bewerten. Für Anleger der Chevron-Aktie (Kürzel: CVX, ISIN: US1667641005) ist das ein Signal, dass der Konzern sein Geschäft im US-Golf weiter ausbauen will.
Chevron-Aktie: Milliarden-Griff in den Golf von Mexiko – Chevron vor Deal für Beacon Offshore
Chevron steht laut „Financial Times“ kurz vor dem Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an Beacon Offshore Energy. Der Deal würde das von Blackstone unterstützte Unternehmen mit rund 5 Milliarden Dollar bewerten. Chevron äußert sich bislang nicht.
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Nach Angaben der FT, über die auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, hat Chevron im Bieterrennen um Beacon die Nase vor konkurrierenden Interessenten. Eine Einigung könnte laut dem Bericht bereits in dieser Woche verkündet werden. Bestätigt ist das nicht: Chevron lehnte gegenüber Reuters einen Kommentar ab, Beacon reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.
Das Ziel
Was kauft Chevron mit Beacon Offshore ein?
Beacon Offshore Energy ist ein Ölproduzent mit Fokus auf den US-Golf, der vom Finanzinvestor Blackstone unterstützt wird. Laut dem FT-Bericht kontrolliert das Unternehmen 70 Tiefsee-Lizenzen auf rund 400.000 Brutto-Acres im Golf von Mexiko. Wie groß die Mehrheitsbeteiligung genau ausfallen soll, geht aus den Berichten nicht hervor. Offen ist auch, ob die genannte Bewertung von rund 5 Milliarden Dollar Schulden einschließt.
Strategisch passt der Schritt ins Bild: Chevron will die Förderung im US-Golf nach Reuters-Angaben bis Ende dieses Jahres auf 300.000 Barrel Öläquivalent pro Tag steigern. Zusätzliche Lizenzflächen und Produktion von Beacon könnten diesen Ausbau absichern und dem Konzern weitere Projekte in der Tiefsee verschaffen.
Branchentrend
Rollt eine neue Übernahmewelle durch die US-Ölbranche?
Der mögliche Beacon-Deal fällt in einen Tag mit weiterer Konsolidierung im US-Ölsektor. Ebenfalls am Montag kündigte Diamondback Energy an, Anteile der Double-Eagle-Gruppe im Midland Basin für rund 5,03 Milliarden Dollar in bar und in Aktien zu übernehmen. Große Produzenten sichern sich damit gezielt Reserven und Förderflächen in ihren Kernregionen.
Für Chevron wäre Beacon kein Megadeal, aber ein gezielter Zukauf in einer Region, die der Konzern ausdrücklich als Wachstumsfeld ausgewiesen hat. Die Tiefsee im Golf von Mexiko gilt als kapitalintensiv, kann bei erfolgreichen Projekten aber über viele Jahre stabile Fördermengen liefern.
Für Anleger
Was bedeutet der Bericht für die Chevron-Aktie?
Noch kein unterschriebener Vertrag
Bislang handelt es sich um einen Medienbericht der FT. Chevron hat den Deal weder bestätigt noch kommentiert.
Überschaubare Größenordnung
Eine Bewertung von rund 5 Milliarden Dollar für das Gesamtunternehmen ist für einen Konzern von Chevrons Größe ein Zukauf, keine Transformation.
Fokus US-Golf
Der Kauf würde Chevrons erklärte Strategie stützen, die Förderung im Golf von Mexiko auszubauen.
FAQ zur Chevron-Aktie und Beacon Offshore
Was plant Chevron laut Bericht?
Chevron steht laut „Financial Times“ kurz vor dem Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an Beacon Offshore Energy, bei einer Bewertung von rund 5 Milliarden Dollar.
Hat Chevron den Deal bestätigt?
Nein. Chevron lehnte einen Kommentar ab, Beacon reagierte zunächst nicht auf Anfragen.
Was besitzt Beacon Offshore?
Laut FT 70 Tiefsee-Lizenzen auf rund 400.000 Brutto-Acres im Golf von Mexiko.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Chevron-Aktie gehandelt?
Die Chevron-Aktie wird an der NYSE unter dem Kürzel CVX gehandelt, die ISIN lautet US1667641005.
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