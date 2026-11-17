Der mögliche Beacon-Deal fällt in einen Tag mit weiterer Konsolidierung im US-Ölsektor. Ebenfalls am Montag kündigte Diamondback Energy an, Anteile der Double-Eagle-Gruppe im Midland Basin für rund 5,03 Milliarden Dollar in bar und in Aktien zu übernehmen. Große Produzenten sichern sich damit gezielt Reserven und Förderflächen in ihren Kernregionen.

Für Chevron wäre Beacon kein Megadeal, aber ein gezielter Zukauf in einer Region, die der Konzern ausdrücklich als Wachstumsfeld ausgewiesen hat. Die Tiefsee im Golf von Mexiko gilt als kapitalintensiv, kann bei erfolgreichen Projekten aber über viele Jahre stabile Fördermengen liefern.