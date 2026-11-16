Chevron Aktie Dow Jones Verlierer: IEA sieht wieder Ölüberschuss – endet jetzt die Krisenrally?

Die IEA hatte am Freitag ihre Monatsprognose vorgelegt. Darin rechnet sie für das vierte Quartal mit einem weltweiten Angebot von 105 Millionen Barrel pro Tag, rund 1,7 Millionen Barrel mehr als die erwartete Nachfrage. Zuvor hatte die Agentur für dieses Quartal noch ein Defizit vorhergesagt. Der Grund: Die Exporte aus dem Nahen Osten erholen sich schneller als die Nachfrage, die Verschiffungen durch die Straße von Hormus liegen laut Reuters wieder nahe am Vorkriegsniveau. Hinzu kommen 71 Millionen Barrel aus der Freigabe strategischer Reserven, die bis Ende Februar verfügbar werden. An den Märkten verschiebt sich damit die Debatte. Händler sprächen inzwischen eher über ein mögliches Überangebot als über anhaltende Knappheit, sagte Tim Waterer von KCM Trade laut Reuters.