Die Chevron Aktie ist zum Wochenstart unter den Dow Jones Verlierern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) kostete das Papier des Ölkonzerns (Ticker: CVX, NYSE; ISIN: US1667641005) 217,90 Dollar, ein Minus von 0,91 Prozent. Hauptgrund ist der nachgebende Ölpreis: Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet für das vierte Quartal wieder mit mehr Angebot als Nachfrage, und die Tanker fahren wieder in großer Zahl durch die Straße von Hormus. Chevron belegt damit Platz fünf der schwächsten Werte im Dow Jones, der zur selben Zeit 0,26 Prozent auf 52.211 Punkte verlor.
Chevron Aktie Dow Jones Verlierer: IEA sieht wieder Ölüberschuss – endet jetzt die Krisenrally?
Die Chevron Aktie gehört zum US-Handelsstart am Montag zu den Dow Jones Verlierern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notierte sie bei 217,90 Dollar und damit 0,91 Prozent im Minus. Der Ölpreis gibt nach, weil die Internationale Energieagentur für das vierte Quartal wieder mit einem Angebotsüberschuss rechnet und sich die Exporte durch die Straße von Hormus erholen.
Der Auslöser
Warum fällt die Chevron Aktie heute – und was hat die IEA damit zu tun?
Die IEA hatte am Freitag ihre Monatsprognose vorgelegt. Darin rechnet sie für das vierte Quartal mit einem weltweiten Angebot von 105 Millionen Barrel pro Tag, rund 1,7 Millionen Barrel mehr als die erwartete Nachfrage. Zuvor hatte die Agentur für dieses Quartal noch ein Defizit vorhergesagt. Der Grund: Die Exporte aus dem Nahen Osten erholen sich schneller als die Nachfrage, die Verschiffungen durch die Straße von Hormus liegen laut Reuters wieder nahe am Vorkriegsniveau. Hinzu kommen 71 Millionen Barrel aus der Freigabe strategischer Reserven, die bis Ende Februar verfügbar werden. An den Märkten verschiebt sich damit die Debatte. Händler sprächen inzwischen eher über ein mögliches Überangebot als über anhaltende Knappheit, sagte Tim Waterer von KCM Trade laut Reuters.
Ölpreis im Minus
Die Nordseesorte Brent fiel laut Reuters bis 13:11 Uhr GMT um 1,1 Prozent auf 94,78 Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI um 0,7 Prozent auf 87,91 Dollar.
Hormus wieder offen
Die Exporte durch die Meerenge haben sich weitgehend erholt. Meldungen der iranischen Revolutionsgarden über Minentreffer an Tankern konnte Reuters nicht unabhängig bestätigen; sie stützten den Preis nur kurz.
Schwache Nachfrage aus China
Chinas Raffinerien verarbeiteten im Oktober laut Reuters 2 Prozent weniger Rohöl als im Vormonat und 8,1 Prozent weniger als vor einem Jahr.
Eine konkrete Unternehmensnachricht von Chevron gab es am Montag nicht. Die Bewegung folgt dem Ölpreis, an dem Umsatz und Gewinn des Konzerns hängen.
Die Einordnung
Chevron Aktie als Dow Jones Verlierer: Gewinnmitnahmen nach starker Woche?
Der Rücksetzer kommt nach einer starken Woche. Die Chevron Aktie hatte in der Vorwoche 3,42 Prozent gewonnen und am Freitag bei 219,89 Dollar geschlossen. Der Energiesektor war in der Vorwoche der stärkste Bereich im S&P 500. Bemerkenswert: Brent hatte in derselben Woche rund 16 Prozent verloren, WTI 13 Prozent. Die Aktien der Ölkonzerne hielten sich also deutlich besser als der Rohstoff selbst. Dass Anleger nun nach der Überschussprognose der IEA einen Teil der Gewinne mitnehmen, liegt nahe – das ist allerdings eine Einordnung der Redaktion, kein belegter Auslöser.
|Rang
|Unternehmen
|Kurs in USD
|Veränderung
|1
|Alphabet
|289,52
|−2,11 %
|2
|Amazon
|261,78
|−1,83 %
|3
|Caterpillar
|591,07
|−1,52 %
|4
|Goldman Sachs
|905,30
|−1,23 %
|5
|Chevron
|217,90
|−0,91 %
Quelle: Investing.com, Stand 9:45 Uhr ET (15:45 Uhr MEZ), 16.11.2026
Das Umfeld an der Wall Street ist insgesamt angespannt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Morgen bei 5,13 Prozent, Technologiewerte stehen wegen der Turbulenzen um Nvidia vor deren Zahlen am Dienstag unter Druck. Chevron gehörte in diesem Umfeld zuletzt zu den Profiteuren der Umschichtung in substanzstarke Werte – am Montag fehlt dieser Rückenwind.
Das Chartbild
Wie steht die Chevron Aktie nach dem Rücksetzer da?
Mit rund 47 Prozent Plus seit Jahresbeginn bleibt Chevron einer der großen Gewinner des Jahres im Dow Jones. Vom 52-Wochen-Hoch bei 236,48 Dollar ist die Aktie aber knapp 8 Prozent entfernt. Seit dem Hoch Anfang November hat sie mit dem Ölpreis nachgegeben. Im Wochenverlauf hatte die Zone um 210 bis 211 Dollar gehalten, wo die Aktie am vergangenen Montag und Dienstag schloss.
Termine
Was sollten Anleger der Chevron Aktie jetzt beachten?
Am 18. November ist Stichtag für die Quartalsdividende von 1,78 Dollar je Aktie, ausgezahlt wird am 10. Dezember. Auf das Jahr gerechnet entspricht das beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 3,3 Prozent. Danach richtet sich der Blick auf den Ölmarkt: Jede neue IEA- oder OPEC-Einschätzung und jede Meldung aus der Straße von Hormus dürfte die Aktie stärker bewegen als Unternehmensnachrichten.
Häufige Fragen zur Chevron Aktie
Warum fällt die Chevron Aktie heute?
Der Ölpreis gibt nach, weil die IEA für das vierte Quartal wieder mit einem Angebotsüberschuss rechnet und sich die Exporte durch die Straße von Hormus erholt haben. Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) lag die Chevron Aktie (CVX, ISIN US1667641005) 0,91 Prozent im Minus bei 217,90 Dollar.
Gab es eine Unternehmensnachricht von Chevron?
Nein, am Montag lag keine konkrete Meldung des Konzerns vor. Die Aktie folgt dem Ölpreis.
Wie hat sich die Chevron Aktie 2026 entwickelt?
Sehr stark: Seit Jahresbeginn liegt sie nach eigener Rechnung rund 47 Prozent im Plus, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 236,48 Dollar.
Wann gibt es die nächste Dividende?
Stichtag ist der 18. November 2026, gezahlt werden 1,78 Dollar je Aktie am 10. Dezember 2026.
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