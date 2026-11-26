Der Summit findet am 26.11. von 10:00 bis 22:00 Uhr im Axica am Pariser Platz statt, ein Livestream startet laut VCI um 13:30 Uhr. Veranstalter ist der VCI, Partner sind BCG, Deloitte und SAP. Wer heute als Redner auftritt und welche Forderungen formuliert werden, war zum Redaktionsschluss nicht belegt. Steilemann ist seit 30. September 2022 VCI-Präsident und seit 2018 Chef von Covestro; er will laut VCI seine Erfahrung an der Schnittstelle von Industrie und Politik einbringen. Ein Gegenkandidat wurde in den ausgewerteten Quellen nicht genannt.

Klar ist, worum es in der Debatte geht: Energiekosten, Bürokratie und die Regulierung auf EU-Ebene. Welche konkreten Entlastungen die Bundesregierung zusagt, ist offen. Auch hier gilt: Parteien und Regierung werden in dieser Berichterstattung gleich behandelt; belegt sind nur die Aussagen des Verbands.