Die deutsche Chemieindustrie trifft heute die Politik – und wählt ihren Präsidenten. In Berlin beginnt um 10:00 Uhr der Chemie & Pharma Summit des Verbands der Chemischen Industrie (VCI); dort soll laut VCI auch die Präsidentenwahl stattfinden, bei der Covestro-Chef Markus Steilemann erneut antritt. Der Hintergrund ist ernst: Die Produktion der Branche sank im dritten Quartal um 4,0 Prozent zum Vorquartal. Für die BASF Aktie (Ticker BAS, ISIN DE000BASF111), die Covestro Aktie und andere Chemiewerte ist die Lage ein Dauerthema im DAX. Der Leitindex hatte am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten und 1,3 Prozent im Minus geschlossen (Reuters/onvista, 26.11., 06:39 Uhr).
Chemie-Summit Berlin: Produktion minus 4 Prozent, Gas und Strom teurer – was erwarten BASF Aktie, Covestro Aktie und Chemiewerte von der Politik?
Heute startet in Berlin der Chemie & Pharma Summit des Branchenverbands VCI, zugleich wird der Präsident gewählt. Die Branche steckt laut VCI mitten in der Krise. Was das für BASF Aktie, Covestro Aktie, Chemiewerte und den DAX bedeutet.
Die Lage
Wie schlecht steht es um die Chemieindustrie – und was sagt der VCI?
Der VCI-Quartalsbericht vom 12. November zeichnet ein Bild der Stagnation auf niedrigem Niveau. Die Produktion fiel saisonbereinigt um 4,0 Prozent zum Vorquartal und um 3,5 Prozent zum Vorjahr; als Ursachen nennt der Verband extremes Niedrigwasser, gedrosselte Abnahme der Autoindustrie und schwache Nachfrage der Industrie. Die Auslastung stieg leicht auf 76,6 Prozent, aber laut VCI wegen Anlagenschließungen und Kapazitätsabbau, nicht wegen höherer Produktion.
|Kennzahl
|Veränderung / Wert
|Produktion zum Vorquartal
|-4,0 %
|Produktion zum Vorjahr
|-3,5 %
|Anlagenauslastung
|76,6 %
|Umsatz zum Vorquartal
|-2,7 % auf rund 53 Mrd. €
|Umsatz zum Vorjahr
|+5,8 % (preisgetrieben)
|Erzeugerpreise zum Vorjahr
|+7,1 %
|Prognose 2026
|Produktion -1,5 %, Umsatz +3,5 %
Zahlen laut VCI-Quartalsbericht 3/2026 vom 12.11.2026; saisonbereinigt bzw. wie angegeben.
Quelle: VCI, Quartalsbericht 3/2026
Auffällig ist die Preisseite: Laut VCI stiegen die Gaspreise zum Vorquartal um fast 40 Prozent, die Strompreise um mehr als 30 Prozent. Der Umsatzanstieg zum Vorjahr ist nach Verbandsangaben rein preisgetrieben. Eine nachhaltige Erholung sieht der VCI nicht. Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup sagte dazu laut Pressemitteilung: „So funktioniert Deindustrialisierung.“ Er kritisiert dabei unter anderem die EU-Reform des Emissionshandels.
Die Politik
Was fordert die Chemiebranche von der Bundesregierung – und wer wird VCI-Präsident?
Der Summit findet am 26.11. von 10:00 bis 22:00 Uhr im Axica am Pariser Platz statt, ein Livestream startet laut VCI um 13:30 Uhr. Veranstalter ist der VCI, Partner sind BCG, Deloitte und SAP. Wer heute als Redner auftritt und welche Forderungen formuliert werden, war zum Redaktionsschluss nicht belegt. Steilemann ist seit 30. September 2022 VCI-Präsident und seit 2018 Chef von Covestro; er will laut VCI seine Erfahrung an der Schnittstelle von Industrie und Politik einbringen. Ein Gegenkandidat wurde in den ausgewerteten Quellen nicht genannt.
Klar ist, worum es in der Debatte geht: Energiekosten, Bürokratie und die Regulierung auf EU-Ebene. Welche konkreten Entlastungen die Bundesregierung zusagt, ist offen. Auch hier gilt: Parteien und Regierung werden in dieser Berichterstattung gleich behandelt; belegt sind nur die Aussagen des Verbands.
Für die Aktien gilt: Die BASF Aktie, die Covestro Aktie, die Evonik Aktie, die Lanxess Aktie und die Wacker Chemie Aktie hängen an Energiepreisen, Nachfrage der Autoindustrie und der Regulierung. Belegte Kurse und Tagesbewegungen dieser Titel liegen für heute zum Redaktionsschluss nicht vor; Chemiewerte werden im Marktbericht oft als zyklische Wette auf eine Konjunkturerholung gehandelt (Einschätzung der Redaktion).
Termine
Welche Termine sind für Anleger jetzt wichtig – und was kommt nach dem Summit?
26.11., 10:00 Uhr: Beginn des Chemie & Pharma Summits in Berlin; Livestream ab 13:30 Uhr.
26.11.: Wahl des VCI-Präsidenten laut VCI-Ankündigung.
27.11., 09:55 Uhr: Arbeitsmarktzahlen der Bundesagentur für Arbeit.
17.12.: EZB-Zinsentscheid, relevant für Zinsen und Konjunktur.
Häufige Fragen zur Chemieindustrie
Wie schlecht läuft die deutsche Chemieindustrie?
Laut VCI sank die Produktion im dritten Quartal um 4,0 Prozent zum Vorquartal; für 2026 erwartet der Verband minus 1,5 Prozent.
Wer wird neuer VCI-Präsident?
Covestro-Chef Markus Steilemann tritt laut VCI erneut an. Die Wahl ist für den heutigen Summit angekündigt; ein Ergebnis lag nicht vor.
Was bedeutet das für die BASF Aktie?
Die BASF Aktie hängt an Energiepreisen, Nachfrage und Regulierung. Eine Tagesreaktion auf den Summit ist nicht belegt.
Welche Chemiewerte sind betroffen?
Im Fokus stehen BASF Aktie, Covestro Aktie, Evonik Aktie, Lanxess Aktie und Wacker Chemie Aktie.
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