Check-Point-Aktie: Der Tiefpunkt soll erreicht sein – Guggenheim setzt auf die Wende

Im dritten Quartal 2026 sank der Umsatz von Check Point um 1 Prozent auf 670 Millionen US-Dollar. Die Erlöse mit Sicherheitsabonnements stiegen dagegen um 11 Prozent auf 339 Millionen US-Dollar.

Vorstandschef Nadav Zafrir erwartet ab dem vierten Quartal eine schrittweise Besserung. Die Aktie hatte im laufenden Jahr bis Anfang November rund 18 Prozent verloren.