Ist das Tal durchschritten? Check Point sieht beim Umsatz den Tiefpunkt erreicht. Guggenheim-Analyst John DiFucci bleibt für die Check-Point-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 188 US-Dollar. Zum Kurs von 149,20 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 26 Prozent.
Check-Point-Aktie: Der Tiefpunkt soll erreicht sein – Guggenheim setzt auf die Wende
Check Point meldet sinkende Umsätze, sieht aber das Schlimmste hinter sich. Guggenheim-Analyst John DiFucci bleibt bei „Buy“ für die Check-Point-Aktie und sieht rund 26 Prozent Potenzial.
Steckbrief
- Unternehmen
- Check Point Software Technologies Ltd.
- Handelssymbol
- CHKP (Nasdaq)
- Analyst
- John DiFucci
- Bank
- Guggenheim Securities
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 188 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Guggenheim zur Check-Point-Aktie
Schwaches Quartal – aber starke Abo-Sparte
John DiFucci bestätigt seine Kaufempfehlung. Das Abo-Geschäft wächst, die Hardware schwächelt.
Im dritten Quartal 2026 sank der Umsatz von Check Point um 1 Prozent auf 670 Millionen US-Dollar. Die Erlöse mit Sicherheitsabonnements stiegen dagegen um 11 Prozent auf 339 Millionen US-Dollar.
Vorstandschef Nadav Zafrir erwartet ab dem vierten Quartal eine schrittweise Besserung. Die Aktie hatte im laufenden Jahr bis Anfang November rund 18 Prozent verloren.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Guggenheim-Analyst John DiFucci zu lesen ist:
Hoher Cashflow
Der operative Cashflow lag im dritten Quartal bei 264 Millionen US-Dollar, das sind 39 Prozent vom Umsatz.
Aktienrückkäufe
Check Point kaufte im Quartal 2,5 Millionen eigene Aktien für 325 Millionen US-Dollar zurück.
Neue Felder
Bei E-Mail-Sicherheit, KI-Sicherheit und Risikomanagement wächst der wiederkehrende Umsatz um mehr als 38 Prozent.
Weniger Aktien
Die Zahl der verwässerten Aktien sank binnen eines Jahres um 6,9 Prozent.
Die Erholung dauert länger
Das Management räumte ein, dass die Erholung länger dauert als erwartet. Größere Hardware-Aufträge verschoben sich ins vierte Quartal.
Zudem rechnet Check Point dort mit einem stärkeren Gegenwind durch Wechselkurse.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Guggenheim Securities, LLC, Analyst John DiFucci. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 188 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.guggenheimsecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP): Kaufen, Kursziel 188,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von John DiFucci, Aktienanalyst, Guggenheim Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:07 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:07 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: John DiFucci, Aktienanalyst, Guggenheim Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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