Chase Coleman Depot: Tiger Global macht Nvidia zur Nummer eins – dann fiel die Aktie um ein Drittel

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:06 3 Min.

Selten hat eine Pflichtmeldung so schlecht gealtert. Tech-Investor Chase Coleman machte die Nvidia Aktie im dritten Quartal zur größten Position seines Fonds Tiger Global. Wenige Wochen später brach der Kurs ein. Gleichzeitig verkaufte er fast die Hälfte seiner Alphabet-Aktien und stieg bei Ferrari ein. Das neue Depot im Überblick.

Bild: Foto: NVIDIA Corporation (Pressebild „NVIDIA Voyager“, NVIDIA Newsroom, Medium 2481), Ausschnitt ohne Firmenschild, auf 1200 x 675 zugeschnitten

Zwölf Millionen Aktien, 2,74 Milliarden Dollar, 13,6 Prozent des Depots: Chase Coleman hat die Nvidia Aktie im dritten Quartal zur größten Wette seines Hedgefonds Tiger Global gemacht. Er kaufte gut 800.000 Stück dazu und verdrängte damit Taiwan Semiconductor von der Spitze. Das Problem: Die Meldung zeigt den Stand vom 30. September. Seitdem ist die Nvidia Aktie nach dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang und Berichten über eine Prüfung der Börsenaufsicht zeitweise um rund ein Drittel gefallen. Nvidia-Aktien im Depot 12 Mio. Depotanteil von Nvidia 13,6 % Abbau der Alphabet-Position −42 % gemeldeter Depotwert 20,2 Mrd. $ Quelle : Tiger Global Management, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Die Verkäufe Alphabet fast halbiert, Spotify fast komplett raus Um Platz zu schaffen, verkaufte Coleman kräftig. Bei der Alphabet Aktie trennte er sich von 2,46 Millionen Stück, die Position schrumpfte um 42 Prozent auf 3,35 Millionen Aktien im Wert von 1,15 Milliarden Dollar. Taiwan Semiconductor wurde um 36 Prozent reduziert. Fast vollständig verkauft wurde Spotify: Von 1,17 Millionen Aktien blieben nur wenige Tausend übrig. Auch Sea, Lam Research und Applied Materials wurden deutlich verkleinert. Insgesamt sank der Depotwert von knapp 24 auf rund 20 Milliarden Dollar. Die Käufe KI-Chips, Laborgeräte und ein Sportwagenbauer Neben Nvidia stockte Tiger Global den KI-Chipentwickler Cerebras um 48 Prozent auf 4,45 Millionen Aktien im Wert von 790 Millionen Dollar auf. Intel wurde um 30 Prozent ausgebaut, die Position beim Laborausrüster Danaher fast verdreifacht. Die überraschendste neue Aktie stammt aus Italien: Coleman kaufte 602.700 Aktien von Ferrari im Wert von 237 Millionen Dollar. Eine kleine neue Position gibt es außerdem beim Börsenneuling Bending Spoons, bei dem auch Berkshire Hathaway eingestiegen ist. Was die Meldung zeigt Klare Konzentration auf Nvidia und Cerebras

Gewinnmitnahmen bei Alphabet und Spotify

Ferrari als Wette abseits der Technologie

Insgesamt kleineres Aktiendepot Was Anleger bedenken sollten Stand vom 30. September, vor der Nvidia-Krise

Größte Position seitdem stark gefallen

Hohe Abhängigkeit vom KI-Sektor

Unklar, ob Tiger Global inzwischen reagiert hat Einordnung der Redaktion: Die Meldung von Tiger Global ist ein Lehrstück über die Grenzen von 13F-Daten. Sie zeigt eine Momentaufnahme von Ende September und wurde erst Mitte November veröffentlicht. Dazwischen lag eine der turbulentesten Phasen für die Nvidia Aktie. Operativ wächst der Konzern weiter stark, zum Wochenstart erholt sich die Aktie. Ob Colemans Wette am Ende aufgeht, entscheidet sich nicht an den vergangenen Wochen, sondern daran, ob Nvidia das Vertrauen der Anleger zurückgewinnt. FAQ Häufige Fragen zum Depot von Chase Coleman Was ist die größte Position von Tiger Global?

Laut der Meldung zum 30. September 2026 ist es Nvidia mit 12 Millionen Aktien und 13,6 Prozent des Depots. Welche Aktien hat Tiger Global neu gekauft?

Unter anderem Ferrari und Bending Spoons. Aufgestockt wurden Nvidia, Cerebras, Intel und Danaher. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).

Alphabet Aktie (Klasse A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA (Deutschland), US-Handelssymbol GOOGL (Nasdaq).

Taiwan Semiconductor Aktie (ADR): ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA (Deutschland), US-Handelssymbol TSM (NYSE).

Ferrari Aktie: ISIN NL0011585146, WKN A2ACKK, Handelssymbol 2FE (Deutschland), US-Handelssymbol RACE (NYSE).

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