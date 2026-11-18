Die historische Wertentwicklung sei zyklisch verlaufen. Ende der 1990er-Jahre seien Schwellenländeraktien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, bevor sie bis 2010 eine kräftige Rallye erlebt hätten. Darauf sei eine erneute Phase der Underperformance gegenüber dem außergewöhnlich starken US-Markt gefolgt. Von dieser niedrigen Bewertungsbasis aus hätten Schwellenländer jedoch wieder begonnen, eine relative Outperformance zu erzielen – was aus Sicht von Randhawa und seinem Team den Beginn eines weiteren starken Zyklus markieren könnte.