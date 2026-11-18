Tarlock Randhawa, Investmentmanager bei Jupiter Origin, diskutiert über Schwellenländeraktien und den Investmentansatz des Jupiter Origin-Teams für diese Anlageklasse.
Chancen und Diversifikation bei globalen Schwellenländeraktien
Tarlock Randhawa sieht in Schwellenländeraktien einen günstigeren Zugang zum KI-Boom und Chancen für Anleger, die ihr US-lastiges Depot breiter aufstellen wollen.
Schwellenländeraktien könnten Anlegern eine Diversifikation jenseits US-lastiger globaler Aktien-Benchmarks sowie vergleichsweise attraktive Bewertungen gegenüber den entwickelten Märkten bieten und zugleich den Zugang zu dynamischen Unternehmen und Volkswirtschaften eröffnen.
Randhawas Ansicht nach seien Schwellenländer daher kaum zu ignorieren. Laut Weltbank würden Schwellen- und Entwicklungsländer mittlerweile rund 45% des globalen BIP ausmachen, verglichen mit 25% im Jahr 2000. Zudem hätten diese Länder im selben Zeitraum für rund 60% des weltweiten Wirtschaftswachstums gestanden, wobei die drei größten Schwellenländer – China, Indien und Brasilien – wesentliche Treiber dieser Expansion gewesen seien.
Die Wachstumsgeschichte der Schwellenländer dürfte den meisten Anlegern vertraut sein. Was Randhawa und sein Team heute besonders interessiere, sei jedoch die Breite der potenziellen Anlageoptionen. So sei es beispielsweise möglich, zu deutlich niedrigeren Bewertungen als in entwickelten Märkten wie den USA in jene Unternehmen zu investieren, die von den parallelen Investitionsbooms in künstlicher Intelligenz und Robotik profitieren würden.
Der MSCI Emerging Markets Index notiere derzeit bei einem vorausschauenden Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 9,72, verglichen mit 17,9 für den MSCI World Index und 22,4 für den Nasdaq.
Einige Marktbeobachter hätten argumentiert, dass Schwellenländer als eine Art "günstigerer Nasdaq" betrachtet werden könnten, der Zugang zu Unternehmen wie dem Halbleiterhersteller TSMC sowie den Speicherchip-Produzenten Samsung Electronics und SK Hynix biete.
Diese Konzerne seien zentrale Zulieferer der US-amerikanischen KI-Hyperscaler wie Amazon, Google und Microsoft, die massive KI-Kapazitäten aufbauen und riesige Cloud-Computing-Infrastrukturen betreiben würden. Entsprechend würden die asiatischen Chiphersteller maßgeblich von den erheblichen Investitionsausgaben dieser Hyperscaler profitieren.
Die Informationstechnologie sei der größte Sektor im MSCI Emerging Markets Index, und TSMC, Samsung Electronics sowie SK Hynix würden nach Marktkapitalisierung zu den größten Unternehmen der Benchmark gehören.
Bei Jupiter Origin würden Randhawa und sein Team den Ansatz verfolgen, im Vergleich zum Index stets breit und ausgewogen aufgestellt zu sein.
Der Index biete weit mehr als reine Technologie. Zu den weiteren Schwergewichten der Benchmark würden Tencent und Alibaba zählen, die ein Engagement in Chinas strukturellen Wandel hin zu einer stärker konsumorientierten Wirtschaft ermöglichen würden. Darüber hinaus sähen Randhawa und sein Team exzellente Unternehmen im Banken- und Industriesektor.
Zugegebenermaßen seien Schwellenländer verglichen mit den entwickelten Märkten potenziell mit höheren politischen Risiken und geringerem rechtlichen Schutz verbunden. Schwellenländeraktien könnten höhere Risiken aufweisen als Aktien aus Industriestaaten, darunter eine stärkere Volatilität, Währungsschwankungen, politische Instabilität und regulatorische Eingriffe. Historische Beispiele hierfür seien die Finanzkrisen in Südostasien 1997, Brasilien 1999 sowie Argentinien in den Jahren 2001 und 2002.
Der Bericht der Weltbank verweise neben dem robusten Wachstum der Schwellenländer in den letzten beiden Jahrzehnten auch auf Herausforderungen wie wachsende Schuldenlasten, demografische Verschiebungen und die Folgekosten des Klimawandels.
Die historische Wertentwicklung sei zyklisch verlaufen. Ende der 1990er-Jahre seien Schwellenländeraktien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, bevor sie bis 2010 eine kräftige Rallye erlebt hätten. Darauf sei eine erneute Phase der Underperformance gegenüber dem außergewöhnlich starken US-Markt gefolgt. Von dieser niedrigen Bewertungsbasis aus hätten Schwellenländer jedoch wieder begonnen, eine relative Outperformance zu erzielen – was aus Sicht von Randhawa und seinem Team den Beginn eines weiteren starken Zyklus markieren könnte.
Randhawa und sein Team hielten aktives Investmentmanagement in den Schwellenländern für unverzichtbar, da die Renditestreuung zwischen den einzelnen Unternehmen außerordentlich hoch sei. Ein sorgfältig konstruiertes Portfolio könne handfeste Diversifikationsvorteile bieten und dabei helfen, Kursschwankungen abzufedern. Die Jupiter Origin Schwellenländer-Portfolios von Randhawa und seinem Team würden typischerweise 100 bis 150 Einzeltitel umfassen.
Absolute Kontinuität im Investmentansatz sei für Randhawa und sein Team entscheidend. Sie würden sich darauf konzentrieren, Unternehmen zu identifizieren, die eine höhere Profitabilität und ein überdurchschnittliches Wachstum gegenüber dem Gesamtmarkt aufweisen würden, das Potenzial besäßen, diese Wettbewerbsvorteile dauerhaft zu verteidigen, mit einem attraktiven relativen Bewertungsabschlag gehandelt würden und zugleich ein positives Gewinn- sowie Kursmomentum erkennen ließen.
Infolgedessen würden die Portfolios von Randhawa und seinem Team im Vergleich zur Benchmark üblicherweise eine ausgewogene Kombination aus Wachstums-, Substanz- und Momentum-Merkmalen aufweisen.
Der Anlageansatz von Randhawas Team basiere auf Klarheit, empirischer Evidenz und Prozessdisziplin. Randhawa und sein Team würden bewusst auf subjektive Prognosen und Meinungen verzichten und sich stattdessen auf objektive Daten und kollektives Urteilsvermögen stützen. Sie seien überzeugt, dass dies emotionale Fehlentscheidungen minimiere und einen wiederholbaren, transparenten Anlageprozess gewährleiste.
Randhawa und seine Kollegen seien ein eingespieltes, erfahrenes Team, das seit über 25 Jahren zusammenarbeite. Diese langjährige Partnerschaft schaffe strategische Übereinstimmung, Vertrauen und effiziente Entscheidungswege. Seit der Auflegung ihrer Schwellenländer-Aktienstrategie im Jahr 2011 würden Randhawa und sein Team diesen Ansatz unverändert konsequent anwenden.
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