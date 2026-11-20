Nach einer Mitteilung eines Polymarket-Entwicklers, über die The Defiant zuerst berichtete, gilt seit dem 18. November 2026, 0:00 Uhr UTC (1:00 Uhr deutscher Zeit), eine neue Datenquelle für die internationalen stündlichen und täglichen Märkte. Bisher dienten Binance-Preise als Grundlage. Jetzt entscheidet ein 60-Sekunden-Durchschnitt (zeitgewichtet) am Anfang und am Ende eines Marktes. Ein Gleichstand zählt künftig als „Auf“. Die letzten nach Binance abgerechneten Märkte waren die Tagesmärkte vom 18. November und der Stundenmarkt vom 17. November um 18 Uhr Eastern Time. Der erste neue Bitcoin-Tagesmarkt vergleicht die Durchschnitte vom 18. und 19. November jeweils um 12 Uhr Eastern Time, also 18 Uhr deutscher Zeit.

Für Chainlink ist das ein Reputationsgewinn, weil ein hochfrequentes, wettbewerbsrelevantes Geschäft auf die eigenen Preisdaten setzt. Ob daraus mehr Nachfrage nach dem LINK-Token entsteht, ist offen: Die Abrechnung nutzt die Daten des Netzwerks, ein direkter Mittelzufluss in den Token folgt daraus nicht. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.