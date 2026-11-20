Der Chainlink Kurs stand am Donnerstag um 16:43 Uhr MEZ bei 8,99 US-Dollar (CoinGecko, über CryptoTicker), in 30 Tagen ein Minus von 24,2 Prozent und in sieben Tagen von 7,4 Prozent. Chainlink liegt auf Rang 17 nach Marktwert. Dahinter steht ein Schritt, der für das Orakel-Netzwerk bedeutsam ist: Seit dem 18. November rechnet die Wettplattform Polymarket ihre stündlichen und täglichen Auf-oder-Ab-Märkte mit Chainlink Data Streams ab statt mit Binance-Preisen. Auch Krypto-Aktien wie die Robinhood Aktie (Nasdaq: HOOD) und die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) sind vom Thema Prognosemärkte berührt.
Chainlink Kurs: Polymarket rechnet mit Data Streams ab, LINK bei 8,99 Dollar nach 24 Prozent Monatsminus - Bringt der Wechsel von Binance mehr Vertrauen?
Der Chainlink Kurs liegt bei rund 9 US-Dollar, 24 Prozent unter dem Stand von vor 30 Tagen. Zugleich hat Polymarket seine stündlichen und täglichen Kursmärkte von Binance-Preisen auf Chainlink Data Streams umgestellt. Was sich ändert, was der Kurs dazu sagt und welche Marken Anleger beobachten.
Der Wechsel
Was hat Polymarket bei der Abrechnung geändert – und warum zählt das für Chainlink?
Nach einer Mitteilung eines Polymarket-Entwicklers, über die The Defiant zuerst berichtete, gilt seit dem 18. November 2026, 0:00 Uhr UTC (1:00 Uhr deutscher Zeit), eine neue Datenquelle für die internationalen stündlichen und täglichen Märkte. Bisher dienten Binance-Preise als Grundlage. Jetzt entscheidet ein 60-Sekunden-Durchschnitt (zeitgewichtet) am Anfang und am Ende eines Marktes. Ein Gleichstand zählt künftig als „Auf“. Die letzten nach Binance abgerechneten Märkte waren die Tagesmärkte vom 18. November und der Stundenmarkt vom 17. November um 18 Uhr Eastern Time. Der erste neue Bitcoin-Tagesmarkt vergleicht die Durchschnitte vom 18. und 19. November jeweils um 12 Uhr Eastern Time, also 18 Uhr deutscher Zeit.
Für Chainlink ist das ein Reputationsgewinn, weil ein hochfrequentes, wettbewerbsrelevantes Geschäft auf die eigenen Preisdaten setzt. Ob daraus mehr Nachfrage nach dem LINK-Token entsteht, ist offen: Die Abrechnung nutzt die Daten des Netzwerks, ein direkter Mittelzufluss in den Token folgt daraus nicht. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Was bedeutet das für Robinhood und Coinbase?
Prognosemärkte wachsen auch bei den Brokern. Robinhood meldete in den Betriebsdaten für Oktober, veröffentlicht am 12. November, rund 5,9 Milliarden gehandelte Event-Kontrakte, ein Plus von 136 Prozent zum Vorjahr (Trefis, 17.11.2026). Die Robinhood Aktie schloss am 16. November bei 72,06 Dollar und liegt auf Sicht eines Monats 27,1 Prozent im Minus. Für die Coinbase Aktie und andere Anbieter bleibt das Geschäft an Handelsvolumen gekoppelt, das bei schwachem Kryptomarkt sinkt. Ein direkter Zusammenhang mit Chainlink besteht nicht.
Wie steht der Chainlink Kurs im Chart?
Der Schlusskurs vom 15. November bei 8,85 Dollar war der niedrigste seit August. Das Rekordhoch von 52,70 Dollar stammt vom Mai 2021. CryptoTicker nennt 9,60 Dollar als nächsten Widerstand; TokenPost beschreibt für den 18. November eine Unterstützungszone von 7,63 bis 9,50 Dollar. Die 24-Stunden-Spanne am Donnerstag reichte von 8,89 bis 9,26 Dollar bei einem Handelsvolumen von rund 184 Millionen Dollar. Das sind Marken Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de. Der Gesamtmarkt gibt die Richtung vor: Bitcoin verlor in der Woche bis Donnerstag 12,4 Prozent, Ether 10,7 Prozent (CoinGecko).
FAQ: Antworten zum Chainlink Kurs
Wie hoch ist der Chainlink Kurs aktuell?
Am 19. November 2026 lag der Chainlink Kurs um 16:43 Uhr MEZ bei 8,99 US-Dollar (CoinGecko über CryptoTicker). Aktuellere Daten lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
Was ändert sich bei Polymarket?
Seit dem 18. November 2026 rechnet Polymarket die stündlichen und täglichen Auf-oder-Ab-Märkte mit Chainlink Data Streams ab. Ein 60-Sekunden-Durchschnitt ersetzt die bisherigen Binance-Preise.
Gibt es eine Chainlink Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Chainlink Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Welche Krypto-Aktien hängen an Prognosemärkten?
Die Robinhood Aktie (HOOD) ist über Event-Kontrakte beteiligt, die Coinbase Aktie (COIN) über das allgemeine Handelsgeschäft mit Kryptowerten. Ein belegter Einfluss auf den Chainlink Kurs besteht nicht.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.