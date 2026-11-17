Mehr Zutrauen vor dem Zulassungsantrag: Truist-Analyst Gregory Re… bestätigt für die CG-Oncology-Aktie das Rating „Buy“ und hebt das Kursziel von 85 auf 100 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 84,78 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 18 Prozent.
CG-Oncology-Aktie: Zulassungsantrag naht – Truist hebt das Ziel auf 100 Dollar
Truist hebt das Kursziel für die CG-Oncology-Aktie von 85 auf 100 US-Dollar und bestätigt „Buy“. Die Blasenkrebs-Therapie Cretostimogene steht vor wichtigen Daten.
Steckbrief
- Unternehmen
- CG Oncology, Inc.
- Handelssymbol
- CGON (Nasdaq)
- Analyst
- Gregory Re…
- Bank
- Truist
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 100 US-Dollar (zuvor 85 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Truist zur CG-Oncology-Aktie
Hoffnung bei Blasenkrebs – Truist wird optimistischer
Truist setzt auf die onkolytische Immuntherapie von CG Oncology.
CG Oncology entwickelt Cretostimogene, eine Immuntherapie mit Viren gegen nicht-muskelinvasiven Blasenkrebs. In der Studie BOND-003 sprachen 75,5 Prozent der Patienten vollständig an, die Ergebnisse erschienen in der Fachzeitschrift Lancet Oncology.
Das Unternehmen will den Zulassungsantrag für Patienten, die auf die Standardtherapie BCG nicht ansprechen, noch im vierten Quartal 2026 abschließen. Die FDA hat dem Mittel Fast-Track- und Breakthrough-Status gewährt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Truist-Analyst Gregory Re… zu lesen ist:
Starke Daten
Drei Viertel der Patienten sprachen in BOND-003 vollständig an.
Zulassung in Sicht
Der Antrag soll bis Jahresende vollständig eingereicht sein.
Weitere Studien
Ergebnisse der Phase-3-Studie PIVOT-006 werden im November erwartet.
Höheres Ziel
Truist hebt das Kursziel um 15 auf 100 US-Dollar.
Finanziell gut ausgestattet
Im dritten Quartal fiel ein Verlust von 56,9 Millionen US-Dollar an. Die Barmittel reichen laut Branchenangaben für mehrere Jahre.
Weitere Daten aus der Kohorte P von BOND-003 und der Studie CORE-008 sollen im Dezember folgen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Truist Securities, Inc., Analyst Gregory Re…. Die Einstufung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 100 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.truist.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
CG Oncology, Inc. (CGON): Kaufen, Kursziel 100,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Gregory Re…, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Gregory Re…, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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