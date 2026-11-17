CG Oncology entwickelt Cretostimogene, eine Immuntherapie mit Viren gegen nicht-muskelinvasiven Blasenkrebs. In der Studie BOND-003 sprachen 75,5 Prozent der Patienten vollständig an, die Ergebnisse erschienen in der Fachzeitschrift Lancet Oncology.

Das Unternehmen will den Zulassungsantrag für Patienten, die auf die Standardtherapie BCG nicht ansprechen, noch im vierten Quartal 2026 abschließen. Die FDA hat dem Mittel Fast-Track- und Breakthrough-Status gewährt.