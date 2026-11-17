AvaTrade ist ein langjährig etablierter Forex- und CFD-Broker. Vertragspartner für Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum ist die AVA Trade EU Ltd, die von der Central Bank of Ireland zugelassen ist (Referenz C53877).

AvaTrade nennt weltweit mehrere regulierte Tochtergesellschaften. Für deutsche Privatkunden ist grundsätzlich die AVA Trade EU Ltd relevant, die von der Central Bank of Ireland unter der Nummer C53877 beaufsichtigt wird. Welcher Vertragspartner für das konkrete Konto gilt, steht in den aktuellen Vertragsunterlagen.