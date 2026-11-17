Beim CFD-Handel gelten in Deutschland gesetzliche Schutzvorgaben, darunter Hebelgrenzen, Margin-Glättung, Negativsaldoschutz und ein Bonusverbot. CFDs bleiben dennoch hochriskant. Die gesetzlich vorgeschriebene Risikowarnung muss die aktuelle Verlustquote des jeweiligen CFD-Anbieters nennen; ein pauschaler Durchschnitt ist dafür kein Ersatz.
CFD-Broker-Vergleich: Welche Online-Trading-Plattformen gibt es in Deutschland?
Fünf Anbieter mit dokumentiertem Angebot für Privatkunden in Deutschland stehen im Mittelpunkt dieses CFD-Broker-Vergleichs: AvaTrade mit MetaTrader und WebTrader, XTB mit xStation und Wertpapierangebot, CMC Markets mit eigener Plattform und MetaTrader, IG mit umfangreichen Handelswerkzeugen sowie Pepperstone mit mehreren Plattformen und Kontomodellen. Entscheidend sind nicht die Werbeversprechen, sondern die konkrete Plattform, die Vertragsgesellschaft und die Gesamtkosten.
Die Reihenfolge ist eine redaktionelle Gliederung nach Anwendungsfällen, keine objektive Rangliste. AvaTrade steht zuerst, weil MetaTrader 4 und 5, WebTrader und App unterschiedliche Arbeitsweisen ermöglichen. Für die rechtliche Einordnung deutscher Konten zählen die konkrete EU-Vertragsgesellschaft und deren Aufsicht, nicht die Zahl der weltweiten Lizenzen einer Brokergruppe.
Die fünf Plattformen im Überblick
|Anbieter
|Schwerpunkt
|Besonders geeignet für
|AvaTrade
|MetaTrader 4 und 5, WebTrader; Aufsicht in Irland
|MetaTrader-Nutzer
|XTB
|xStation, Lerninhalte, Aktien und ETFs
|Nutzer einer integrierten Handelsoberfläche
|CMC Markets
|Eigene Plattform, MT4, TradingView; MT5 eingeschränkt
|Trader, die Plattformen kombinieren
|IG
|Viele Plattformen und Märkte
|Trader, die alles unter einem Dach suchen
|Pepperstone
|Razor-Konto, viele Drittplattformen
|Kostenbewusste Vieltrader
1. AvaTrade: MetaTrader und eigene Plattformen im Vergleich
AvaTrade ist ein langjährig etablierter Forex- und CFD-Broker. Vertragspartner für Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum ist die AVA Trade EU Ltd, die von der Central Bank of Ireland zugelassen ist (Referenz C53877).
AvaTrade nennt weltweit mehrere regulierte Tochtergesellschaften. Für deutsche Privatkunden ist grundsätzlich die AVA Trade EU Ltd relevant, die von der Central Bank of Ireland unter der Nummer C53877 beaufsichtigt wird. Welcher Vertragspartner für das konkrete Konto gilt, steht in den aktuellen Vertragsunterlagen.
AvaTrade bietet nach eigenen Angaben MetaTrader 4 und MetaTrader 5, einen WebTrader sowie die AvaTrade App. Laut AvaTrade stehen auf MetaTrader 5 mehr als 1.250 Instrumente zur Verfügung. Gehandelt werden CFDs auf Devisen, Indizes, Rohstoffe und Aktien.
MetaTrader ist auch die Stärke, die deutsche Vergleichsportale bei AvaTrade hervorheben. Für Trader, die mit eigenen Indikatoren oder automatisierten Strategien arbeiten, ist das der entscheidende Punkt: Sie können ihre gewohnte Umgebung weiterhin nutzen.
AvaTrade eignet sich besonders für Trader, die MetaTrader nutzen möchten und Wert auf einen Anbieter mit internationaler Aufsicht legen.
Bei AvaTrade sollten Trader die Spreads, mögliche Gebühren und die Übernachtfinanzierung ihrer bevorzugten Instrumente prüfen. Wer vor allem echte Aktien und ETFs langfristig halten möchte, benötigt ein entsprechendes Wertpapierangebot statt eines Aktien-CFDs.
2. XTB: xStation und ein kombiniertes CFD- und Wertpapierangebot
In Deutschland betreibt XTB die XTB S.A. German Branch mit Sitz in Berlin. Nach Angaben des Anbieters ist die Niederlassung bei der BaFin registriert; die grundlegende Aufsicht liegt bei der polnischen KNF, bestimmte Aufgaben bei der BaFin. Über xStation werden CFDs angeboten; zusätzlich umfasst das Angebot auch Aktien und ETFs. Für Wertpapiere und CFDs gelten unterschiedliche Risiken und Kosten.
XTB eignet sich für Nutzer, die eine integrierte Handelsplattform mit einem umfangreichen Bildungsangebot suchen.
3. CMC Markets: eigene Plattform, MetaTrader und TradingView
CMC Markets Germany GmbH mit Sitz in Frankfurt ist von der BaFin unter der Registernummer 154814 zugelassen und reguliert. Neben der eigenen Plattform und der Trading-App bietet CMC Markets unter anderem TradingView und MetaTrader 4 an. MetaTrader 5 wird nach Angaben des Anbieters derzeit nur ausgewählten Kunden freigeschaltet und darf nicht als allgemein verfügbar dargestellt werden.
CMC Markets eignet sich für Trader, die zwischen einer eigenen Plattform und den bekannten Drittanbieterplattformen wählen möchten.
4. IG: Marktbreite und verschiedene Analysewerkzeuge
IG Europe GmbH mit Sitz in Frankfurt wird laut Impressum von der BaFin und der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt (BaFin-Registernummer 148759). IG stellt eine eigene Webplattform und eine mobile App sowie je nach Konto weitere Werkzeuge wie TradingView, MetaTrader 4 und ProRealTime bereit. Die Verfügbarkeit und Eignung einzelner Märkte und Funktionen sollten vor der Kontoeröffnung geprüft werden.
IG eignet sich für Trader, die viele Plattformen und Märkte unter einem Dach suchen, bis hin zu fortgeschrittenen Werkzeugen wie Direktmarktzugang und algorithmischem Handel.
5. Pepperstone: Plattformauswahl und Kostenstruktur
Für deutsche CFD-Konten ist die in Düsseldorf ansässige Pepperstone GmbH zuständig, die von der BaFin beaufsichtigt wird (Registernummer 151148). Angeboten werden unter anderem MetaTrader, cTrader und TradingView. Beim Razor-Konto können enge Spreads mit Kommissionen verbunden sein. Wichtig: Laut Anbieter sind Standardkonten seit dem 26. September 2026 nicht mehr auf MT4 verfügbar.
Pepperstone ist vor allem für Trader interessant, die Plattformzugang, Spread und Kommission je Kontomodell gegenüberstellen; daraus lässt sich kein pauschaler Kostenvorsprung ableiten.
Warum die Plattform oft wichtiger ist als der Anbieter
Viele Trader in Deutschland suchen nicht zuerst nach einem Broker, sondern nach einer Software. MetaTrader 5 und MetaTrader 4 gehören zu den am häufigsten gesuchten Begriffen rund um den CFD- und Devisenhandel. Der Grund ist praktisch: Wer einmal Indikatoren, Vorlagen oder automatisierte Strategien in MetaTrader aufgebaut hat, möchte sie beim Anbieterwechsel mitnehmen.
Für die Wahl heißt das: Klären Sie zuerst, mit welcher Software Sie arbeiten wollen, und suchen Sie dann nach Anbietern, die diese Software für Konten in Deutschland anbieten. Wer keine Vorlieben hat, kann mit einer eigenen Plattform eines Anbieters genauso gut beginnen, sollte aber bedenken, dass ein späterer Wechsel dann mehr Umstellung bedeutet.
AvaTrade und Pepperstone bieten MetaTrader 4 und 5 je nach Kontomodell an. CMC Markets bietet MT4 an; MT5 wird derzeit nur für ausgewählte Kunden freigeschaltet. IG bietet MT4 neben eigenen und externen Tools; XTB setzt auf xStation.
Was für alle Anbieter gleich ist
Die BaFin hat den Vertrieb von CFDs an Privatkunden in Deutschland an feste Bedingungen geknüpft. Sie gelten für jeden Anbieter dieser Liste, auch für Anbieter, die aus einem anderen EU-Land grenzüberschreitend tätig sind. Deshalb sind sie kein Unterscheidungsmerkmal.
Die Hebelwirkung ist begrenzt. Nach den Vorgaben der BaFin gilt höchstens 30:1 bei Währungspaaren mit US-Dollar, Euro, Yen, Pfund, kanadischem Dollar und Franken, 20:1 bei anderen Währungspaaren, Gold und ausgewählten Indizes wie DAX und EURO STOXX 50, 10:1 bei anderen Rohstoffen und Indizes, 5:1 bei Aktien und 2:1 bei Kryptowährungen.
Offene Positionen werden glattgestellt, wenn das Kapital auf die Hälfte der Anfangsmargin sinkt. Der Negativsaldoschutz stellt sicher, dass Privatkunden nicht mehr verlieren als das eingesetzte Kapital; CFDs mit Nachschusspflicht sind für Privatkunden verboten. Boni, Gutschriften oder Rabatte bei der Kontoeröffnung sind nicht erlaubt. Und jede Werbung für CFDs, auch in Partnerinhalten, muss einen Risikohinweis mit der anbieterspezifischen Verlustquote enthalten.
Negativsaldoschutz und Hebelgrenzen sind für deutsche Privatkunden keine exklusiven Qualitätsmerkmale eines einzelnen Anbieters. Die aktuelle, anbieterspezifische Verlustquote gehört in jede einschlägige CFD-Werbekommunikation.
Wie Sie die passende Plattform finden
Beginnen Sie mit Ihrer Handelsweise. Wer selten und mittelfristig handelt, braucht etwas anderes als jemand, der täglich viele Positionen eröffnet. Für Vieltrader zählen Kosten und Ausführung, für alle anderen eher Plattform, Werkzeuge und Lernangebot.
Prüfen Sie dann den Anbieter selbst, in drei Schritten:
Welche Gesellschaft ist Ihr Vertragspartner?
Welche Aufsichtsbehörde hat diese Gesellschaft zugelassen?
Ist sie in der Unternehmensdatenbank der BaFin verzeichnet, und mit welchen Dienstleistungen?
Viele CFD-Anbieter in Deutschland sind in einem anderen EU-Staat zugelassen und bieten ihre Dienste hier über den europäischen Pass an. Das ist üblich und rechtlich vorgesehen. Achten Sie außerdem auf die genaue Internetadresse: Die BaFin warnt regelmäßig vor Websites, die bekannte Markennamen nachahmen.
Testen Sie die Plattform zunächst mit einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einzahlen. Und lesen Sie den Risikohinweis: Die Verlustquote ist die ehrlichste Zahl auf jeder Anbieterseite.
Häufige Fragen
Ist Forex-Trading in Deutschland erlaubt?
Ja. Die BaFin erlaubt den Vertrieb von CFDs und Forex-Produkten an Privatkunden unter festen Bedingungen: Hebelgrenzen, Glattstellung bei der Hälfte der Anfangsmargin, Negativsaldoschutz, keine Boni und ein verpflichtender Risikohinweis mit der Verlustquote des jeweiligen Anbieters.
Ist AvaTrade seriös?
Vertragspartner für Kunden in Deutschland ist die AVA Trade EU Ltd, die von der Central Bank of Ireland zugelassen ist. Prüfen Sie wie bei jedem Anbieter die Zulassung bei der Aufsichtsbehörde und achten Sie darauf, dass Sie sich auf der echten Website des Anbieters befinden und nicht auf einer Nachahmerseite.
Welcher CFD-Broker hat seinen Sitz in Deutschland?
Viele bekannte CFD-Anbieter haben ihren Sitz in einem anderen EU-Land und sind dort zugelassen. Entscheidend ist nicht der Sitz, sondern ob der Anbieter seine Dienste in Deutschland erbringen darf. Das können Sie in der Unternehmensdatenbank der BaFin nachprüfen.
Welche Broker arbeiten mit MetaTrader 5?
AvaTrade und Pepperstone bieten MetaTrader 5 für passende Konten an. CMC Markets nennt MT5 ebenfalls, schaltet es jedoch aktuell nur für ausgewählte Kunden frei. Prüfen Sie die Plattformverfügbarkeit für Ihre Vertragsgesellschaft und Ihr Kontomodell.
Kann man mit CFDs mehr verlieren, als man eingezahlt hat?
Als Privatkunde nicht. Der Negativsaldoschutz begrenzt den Verlust auf das eingesetzte Kapital. Dieses kann allerdings vollständig verloren gehen, und laut BaFin verliert die große Mehrheit der Privatkunden beim CFD-Handel Geld.
Was kostet der CFD-Handel?
Die wichtigsten Kosten sind der Spread, also die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs, bei manchen Konten eine Kommission pro Order sowie Finanzierungskosten für Positionen, die Sie über Nacht halten. Vergleichen Sie diese Posten in den Unterlagen des Anbieters für die Märkte, auf denen Sie tatsächlich handeln wollen.
Fazit
Alle fünf Anbieter haben ein nachvollziehbares deutsches oder europäisches Regulierungs- und Kundenangebot. AvaTrade kombiniert MetaTrader mit eigenen Oberflächen; XTB setzt auf xStation und ein zusätzliches Wertpapierangebot; CMC Markets auf eigene Plattformen sowie ausgewählten Drittplattformzugang; IG auf Analysewerkzeuge und Marktbreite; Pepperstone auf mehrere Handelsplattformen und Kontomodelle. Für die Wahl zählen Vertragsgesellschaft, aktuelle Produktverfügbarkeit, Gesamtkosten und Risiko, nicht ein pauschaler Testsieger.
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