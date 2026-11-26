Am 16. November hatte das Unternehmen einen neuen Lizenzvertrag für die Fertigung seiner Festoxid-Brennstoffzellen bekannt gegeben. Er gilt für Europa, den Nahen Osten und Afrika, ist nicht exklusiv und enthält eine Option auf eine weltweite Lizenz bis 2035. Die Aktie stieg zeitweise um 12 Prozent auf 287 Pence und war bester Wert im FTSE 250. Zehn Handelstage später stand sie rund ein Viertel tiefer.

Dazwischen lag der Ausverkauf der Technologiewerte. Ceres Power wird an der Börse zunehmend als Zulieferer für die Stromversorgung von Rechenzentren gesehen. Kommen Zweifel an den Investitionen in künstliche Intelligenz auf, trifft das auch diese Aktie. Am Donnerstag dreht die Stimmung: Die Technologiewerte in Asien erholen sich, der FTSE 250 liegt knapp 1 Prozent im Plus.