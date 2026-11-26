Kaum eine Aktie im britischen Mittelstandsindex schwankt so stark. Am Donnerstagvormittag zeigt der Pfeil nach oben: Die Ceres-Power-Aktie (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Symbol London: CWR, Symbol Deutschland: CFJA, US-Symbol: CPWHF) steigt um 4,63 Prozent auf 226,0 Pence und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern.
Ceres-Power-Aktie FTSE 350 Gewinner: Nach 25 Prozent Rückschlag in zehn Tagen – die Brennstoffzellen-Aktie dreht mit den Tech-Werten
Die Ceres-Power-Aktie gewinnt am Donnerstagvormittag 4,6 Prozent und gehört zu den FTSE 350 Gewinnern. Mitte November war sie nach einem neuen Lizenzvertrag auf 287 Pence gesprungen, danach ging es steil bergab. Jetzt hilft die Erholung der Technologiewerte.
FTSE 350 Gewinner Ceres Power
Warum die Ceres-Power-Aktie steigt: Gegenbewegung nach dem Absturz
Eine neue Meldung von Ceres Power gibt es nicht. Der Kurs erholt sich mit dem Markt – und von einem ungewöhnlich schnellen Rückgang.
Am 16. November hatte das Unternehmen einen neuen Lizenzvertrag für die Fertigung seiner Festoxid-Brennstoffzellen bekannt gegeben. Er gilt für Europa, den Nahen Osten und Afrika, ist nicht exklusiv und enthält eine Option auf eine weltweite Lizenz bis 2035. Die Aktie stieg zeitweise um 12 Prozent auf 287 Pence und war bester Wert im FTSE 250. Zehn Handelstage später stand sie rund ein Viertel tiefer.
Dazwischen lag der Ausverkauf der Technologiewerte. Ceres Power wird an der Börse zunehmend als Zulieferer für die Stromversorgung von Rechenzentren gesehen. Kommen Zweifel an den Investitionen in künstliche Intelligenz auf, trifft das auch diese Aktie. Am Donnerstag dreht die Stimmung: Die Technologiewerte in Asien erholen sich, der FTSE 250 liegt knapp 1 Prozent im Plus.
Hintergrund
Die Zahlen: Wachstum ja, Gewinn noch nicht
Der neue Vertrag stützt nach Einschätzung des Brokers Panmure Liberum einen Umsatz von rund 60 Millionen Pfund im Jahr 2026. Der Marktkonsens lag zuvor bei 56,9 Millionen Pfund. Im Jahr 2025 hatte Ceres Power 32,6 Millionen Pfund umgesetzt und einen Verlust von 47,6 Millionen Pfund ausgewiesen. Die Analysten bewerteten den Vertrag unterschiedlich.
Lizenzpartner
Jeder neue Vertrag bringt Vorabgebühren. Nachhaltig wird das Geschäft erst mit den laufenden Umsatzbeteiligungen.
Rechenzentren
Die Nachfrage nach dezentraler Stromversorgung für KI-Rechenzentren ist das wichtigste Wachstumsargument – und das größte Stimmungsrisiko.
Kursspanne
Binnen zwölf Monaten bewegte sich die Ceres-Power-Aktie zwischen 206 und 871,5 Pence.
Großinvestoren
Die US-Bank JPMorgan meldete zuletzt eine wirtschaftliche Position von gut 8 Prozent, überwiegend über Derivate.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ceres Power Holdings plc
- Geschäft
- Lizenzgeber für Festoxid-Brennstoffzellen und Elektrolyse
- ISIN
- GB00BG5KQW09
- WKN
- A2NB49
- Symbol London / Deutschland
- CWR / CFJA
- US-Symbol
- CPWHF
- Kurs London
- 226,0 Pence (+4,63 %)
- 52-Wochen-Spanne
- 206 bis 871,5 Pence
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Ceres-Power-Aktie
Warum ist die Ceres-Power-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die Aktie erholt sich mit den Technologiewerten nach einem Rückgang von rund einem Viertel seit Mitte November.
Was war der letzte Auslöser?
Am 16. November meldete Ceres Power einen neuen Lizenzvertrag für Europa, den Nahen Osten und Afrika.
Verdient Ceres Power Geld?
Noch nicht. Für 2025 wies das Unternehmen einen Verlust von 47,6 Millionen Pfund aus.
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