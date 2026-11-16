Neuer Fan für den Urananreicherer: Cantor-Fitzgerald-Analyst Derek Soderberg nimmt die Centrus-Energy-Aktie mit „Overweight“ und einem Kursziel von 130 US-Dollar in die Bewertung auf. Zum Kurs von 103,47 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 26 Prozent. Centrus ist der einzige börsennotierte Anbieter von angereichertem Uran mit Sitz in den USA.
Centrus-Energy-Aktie: Cantor-Analyst Derek Soderberg startet mit „Overweight“ – Kursziel 130 Dollar
Cantor-Fitzgerald-Analyst Derek Soderberg nimmt die Aktie von Centrus Energy mit „Overweight“ und einem Kursziel von 130 US-Dollar in die Bewertung auf. Zum Kurs von 103,47 US-Dollar sind das rund 26 Prozent Potenzial. Der Urananreicherer hat seinen Auftragsbestand fast verdoppelt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Centrus Energy Corp.
- Handelssymbol
- LEU (NYSE American)
- Analyst
- Derek Soderberg
- Bank
- Cantor Fitzgerald
- Rating
- Overweight (Erstbewertung)
- Kursziel
- 130 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Cantor zur Centrus-Energy-Aktie
Kernbrennstoff aus Amerika – Cantor steigt ein
Derek Soderberg startet die Abdeckung mit einer Kaufempfehlung. Centrus baut die Urananreicherung in den USA aus.
Im dritten Quartal sank der Umsatz um 26 Prozent auf 55,5 Millionen US-Dollar. Operativ schrieb Centrus Verluste, der Nettogewinn von 31,6 Millionen US-Dollar beruhte vor allem auf einem Bewertungsgewinn.
Gleichzeitig wuchs der Auftragsbestand kräftig.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Cantor-Analyst Derek Soderberg zu lesen ist:
Rekord-Auftragsbestand
Der Auftragsbestand stieg auf 7,0 Milliarden US-Dollar und reicht bis 2040.
Feste Zusagen
Davon entfallen 5,4 Milliarden US-Dollar auf bedingte Zusagen für neue Anreicherungskapazität, 5,1 Milliarden US-Dollar sind fest vereinbart.
Ausbau beginnt
Centrus hat die ersten neuen Zentrifugen früher als geplant ausgeliefert.
Brennstoff für neue Reaktoren
Centrus reichert HALEU für neue Reaktortypen bereits für den kommerziellen Markt an.
Teurer Ausbau
Der Ausbau in Piketon kostet viel Geld. Laut Fachmedien verfügt Centrus aber über rund 2,2 Milliarden US-Dollar an Barmitteln.
Mit dem Zukauf des Zulieferers Westerman sichert sich Centrus wichtige Bauteile.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Cantor Fitzgerald & Co., Analyst Derek Soderberg. Die Erstbewertung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 130 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.cantor.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Centrus Energy Corp. (LEU): Kaufen, Kursziel 130,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Derek Soderberg, Aktienanalyst, Cantor Fitzgerald & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Derek Soderberg, Aktienanalyst, Cantor Fitzgerald & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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