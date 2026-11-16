Celsius-Aktie: J.P.-Morgan-Analystin Andrea Teixeira bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 48 Dollar, 45 Prozent Luft

Die Aktienanalyse von J.P. Morgan bleibt angesichts der breiter aufgestellten Markenpalette positiv. Wachstumstreiber ist inzwischen vor allem Alani Nu, das über das Vertriebssystem von PepsiCo in mehr Geschäfte kommt.

Die Stammmarke Celsius soll mit neuer Führung wiederbelebt werden.