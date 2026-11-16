Energie aus der Dose: J.P.-Morgan-Analystin Andrea Teixeira bleibt bei „Overweight“ für die Celsius-Aktie und nennt ein Kursziel von 48 US-Dollar. Zum Kurs von 33,10 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 45 Prozent. Celsius verkauft zuckerfreie Energydrinks der Marken Celsius, Alani Nu und Rockstar Energy.
Celsius-Aktie: J.P.-Morgan-Analystin Andrea Teixeira bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 48 Dollar, 45 Prozent Luft
J.P.-Morgan-Analystin Andrea Teixeira bleibt bei „Overweight“ für die Celsius-Aktie und nennt ein Kursziel von 48 US-Dollar. Zum Kurs von 33,10 US-Dollar sind das rund 45 Prozent Potenzial. Der Energydrink-Hersteller meldete einen Rekordumsatz, die Marke Alani Nu wächst kräftig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Celsius Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- CELH (Nasdaq)
- Analystin
- Andrea Teixeira
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 48 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Celsius-Aktie
Rekordumsatz mit mehreren Marken – Teixeira bleibt beim Kauf
Andrea Teixeira bleibt bei ihrer Kaufempfehlung. Celsius hat im dritten Quartal einen Rekordumsatz erzielt.
Die Aktienanalyse von J.P. Morgan bleibt angesichts der breiter aufgestellten Markenpalette positiv. Wachstumstreiber ist inzwischen vor allem Alani Nu, das über das Vertriebssystem von PepsiCo in mehr Geschäfte kommt.
Die Stammmarke Celsius soll mit neuer Führung wiederbelebt werden.
Die Argumente von Andrea Teixeira
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analystin Andrea Teixeira stützt:
Rekordumsatz
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 16,8 Prozent auf 847,2 Millionen US-Dollar.
Alani Nu wächst
Die Marke Alani Nu legte um rund 24 Prozent auf 410,1 Millionen US-Dollar zu.
Erwartungen übertroffen
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,41 US-Dollar über den erwarteten 0,34 US-Dollar.
Aktienrückkäufe
Seit Jahresbeginn hat Celsius eigene Aktien für 168,8 Millionen US-Dollar zurückgekauft.
Marge unter Druck
Die Bruttomarge sank wegen höherer Kosten für Aluminium und Treibstoff auf 46,8 Prozent, das bereinigte EBITDA ging um 3 Prozent zurück.
Zudem wurden Lieferungen von 20 bis 25 Millionen US-Dollar aus dem vierten ins dritte Quartal vorgezogen. Für das Schlussquartal erwartet das Management daher ein langsameres Wachstum.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analystin Andrea Teixeira. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 48 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Celsius Holdings, Inc. (CELH): Kaufen, Kursziel 48,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Andrea Teixeira, Aktienanalystin, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:13 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:13 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Andrea Teixeira, Aktienanalystin, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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