Warum ist die Cellnex-Aktie heute IBEX 35 Gewinner?

Die Aktie stieg am 24. November 2026 um 3,02 Prozent auf 25,59 Euro. Analysten von Barclays bestätigten ihre positive Sicht und verwiesen auf die Vereinbarung mit Polkomtel in Polen. Zudem waren defensive Aktien an einem schwachen Börsentag gefragt.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Cellnex-Aktie?

Die ISIN lautet ES0105066007, die WKN A14RZD. In Madrid wird die Aktie unter CLNX gehandelt, auf Xetra unter 472 und in den USA außerbörslich unter CLLNY.

Was hat es mit dem Polkomtel-Deal auf sich?

Cellnex und der polnische Mobilfunkbetreiber Polkomtel haben eine Vereinbarung geschlossen, die Investitionen von 500 Millionen Euro bis 2030 vorsieht und den 5G-Ausbau in Polen beschleunigen soll.

Kauft Cellnex eigene Aktien zurück?

Ja. Ein Programm über 200 Millionen Euro wurde am 16. November 2026 abgeschlossen. Dabei erwarb Cellnex rund 7,86 Millionen Aktien.