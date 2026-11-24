Wenn der Markt fällt, suchen Anleger Verlässlichkeit – und fanden sie am Dienstag bei Europas größtem Funkmastbetreiber. Die Cellnex-Aktie (ISIN: ES0105066007, WKN: A14RZD, Handelssymbol Madrid: CLNX, Xetra-Kürzel: 472, US-OTC-Symbol: CLLNY) legte um 3,02 Prozent auf 25,59 Euro zu und ist damit der größte IBEX 35 Gewinner des Tages. Der IBEX 35 verlor zugleich 0,86 Prozent auf 19.015,8 Punkte. Unsere Analyse zeigt, was den IBEX 35 Gewinner Cellnex antreibt.
Cellnex-Aktie IBEX 35 Gewinner: Plus 3,02 Prozent gegen den Trend – warum ein Polen-Deal die Fantasie der Analysten weckt
Die Cellnex-Aktie ist der größte IBEX 35 Gewinner des Tages: plus 3,02 Prozent auf 25,59 Euro, während der Index fällt. Analysten sehen in der Vereinbarung mit dem polnischen Mobilfunker Polkomtel ein Vorbild für weitere Märkte. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn, die Rolle des Aktienrückkaufs und die offenen Risiken.
Tagesanalyse
Analystenlob und Flucht in Sicherheit: so wurde Cellnex zum IBEX 35 Gewinner
Zwei Dinge kamen zusammen. Erstens bestätigten die Analysten von Barclays (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Handelssymbol London: BARC, US-Handelssymbol: BCS an der NYSE) laut Medienberichten ihre positive Einstufung der Cellnex-Aktie. Anlass ist der Abschluss der Vereinbarung mit dem polnischen Mobilfunkbetreiber Polkomtel. Die Bank sieht darin langfristige Planungssicherheit und ein mögliches Vorbild für Frankreich und andere Märkte. Zweitens waren defensive Werte gefragt: Spanische Marktberichte halten fest, dass am Dienstag vor allem die defensiveren Titel zulegten, während Stahl- und Bauwerte nachgaben.
Die Gründe für den Kursgewinn
Was die Cellnex-Aktie antreibt
Der Polen-Deal
Die vor rund zwei Wochen bekannt gegebene Vereinbarung mit Polkomtel sieht Investitionen von 500 Millionen Euro bis 2030 vor und soll den Ausbau des 5G-Netzes in Polen beschleunigen.
Aktienrückkauf
Cellnex hat sein Rückkaufprogramm über 200 Millionen Euro am 16. November abgeschlossen und rund 7,86 Millionen eigene Aktien erworben. Das entspricht 1,18 Prozent des Grundkapitals.
Mehr Cashflow
Der freie Cashflow stieg in den ersten neun Monaten auf 474 Millionen Euro nach 186 Millionen Euro im Vorjahr.
Defensives Profil
Langfristige Mietverträge mit Mobilfunkbetreibern machen die Einnahmen planbar. In schwachen Börsenphasen ist das gefragt.
Hintergrund
Vom Zukäufer zum Cashflow-Lieferanten
Cellnex betreibt Funkmasten und Antennenstandorte in mehreren europäischen Ländern und vermietet sie an Mobilfunkanbieter. Nach Jahren schuldenfinanzierter Zukäufe hat der Konzern die Strategie gedreht: weniger Übernahmen, mehr Rückfluss an die Aktionäre. Am 5. November bestätigte Cellnex die Prognose für 2026 und den Ausblick für 2027. Kurz darauf platzierte die Finanztochter eine Anleihe über 750 Millionen Euro mit einem Kupon von 4,375 Prozent und Laufzeit bis Januar 2034. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden, sofern die Aktionäre zustimmen. Die Verschuldung bleibt allerdings das Thema, das Anleger am genauesten verfolgen: Im Sommer hatte ein Medienbericht über die Prüfung strategischer Optionen für Aufsehen gesorgt.
Häufige Fragen zur Cellnex-Aktie
Warum ist die Cellnex-Aktie heute IBEX 35 Gewinner?
Die Aktie stieg am 24. November 2026 um 3,02 Prozent auf 25,59 Euro. Analysten von Barclays bestätigten ihre positive Sicht und verwiesen auf die Vereinbarung mit Polkomtel in Polen. Zudem waren defensive Aktien an einem schwachen Börsentag gefragt.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Cellnex-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105066007, die WKN A14RZD. In Madrid wird die Aktie unter CLNX gehandelt, auf Xetra unter 472 und in den USA außerbörslich unter CLLNY.
Was hat es mit dem Polkomtel-Deal auf sich?
Cellnex und der polnische Mobilfunkbetreiber Polkomtel haben eine Vereinbarung geschlossen, die Investitionen von 500 Millionen Euro bis 2030 vorsieht und den 5G-Ausbau in Polen beschleunigen soll.
Kauft Cellnex eigene Aktien zurück?
Ja. Ein Programm über 200 Millionen Euro wurde am 16. November 2026 abgeschlossen. Dabei erwarb Cellnex rund 7,86 Millionen Aktien.
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