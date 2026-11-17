Cellectis aus Paris entwickelt Gen-Editierungs- und Zelltherapien. Barclays hatte die Aktie im Mai mit „Overweight“ und einem Kursziel von 9 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen.

Am 16. September stufte Barclays die Aktie dann auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel auf 1,30 US-Dollar. Auch andere Häuser senkten damals ihre Ziele oder Einstufungen.