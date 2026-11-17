Vom Kauf zum Verkauf binnen weniger Monate: Barclays-Analyst Lukas Shumway bestätigt für die Cellectis-Aktie das Rating „Underweight“ und das Kursziel von 1,30 US-Dollar. Das Ziel liegt über dem Schlusskurs von 1,04 US-Dollar am 16. November.
Cellectis-Aktie: Barclays bleibt beim Abwärtsvotum – trotz Kursziel über dem Kurs
Barclays-Analyst Lukas Shumway bestätigt „Underweight“ für die Cellectis-Aktie. Im September hatte er die Biotech-Aktie von „Overweight“ abgestuft und das Ziel von 9 auf 1,30 US-Dollar gesenkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Cellectis S.A. (ADR)
- Handelssymbol
- CLLS (Nasdaq)
- Analyst
- Lukas Shumway
- Bank
- Barclays
- Rating
- Underweight (bestätigt)
- Kursziel
- 1,30 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Cellectis-Aktie
Vom Hoffnungsträger zum Problemfall – Shumway bleibt negativ
Lukas Shumway hält an seiner negativen Einstufung fest.
Cellectis aus Paris entwickelt Gen-Editierungs- und Zelltherapien. Barclays hatte die Aktie im Mai mit „Overweight“ und einem Kursziel von 9 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen.
Am 16. September stufte Barclays die Aktie dann auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel auf 1,30 US-Dollar. Auch andere Häuser senkten damals ihre Ziele oder Einstufungen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Lukas Shumway zu lesen ist:
Abstufung im September
Barclays hatte die Aktie im September um zwei Stufen abgestuft.
Niedriges Ziel
Das Kursziel liegt bei 1,30 US-Dollar.
Breite Skepsis
Auch Wells Fargo und Citizens wurden im September vorsichtiger.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Aktie mit hohem Risiko
Die Aktie notiert inzwischen nahe einem US-Dollar. Bei Biotech-Unternehmen dieser Größe entscheiden Studiendaten und Finanzierung über die weitere Entwicklung.
Trotz der negativen Einstufung liegt das Barclays-Ziel leicht über dem aktuellen Kurs.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Lukas Shumway. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Underweight“ und das Kursziel von 1,30 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Cellectis S.A. (ADR) (CLLS): Verkaufen, Kursziel 1,30 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Lukas Shumway, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 13:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 13:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Lukas Shumway, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.