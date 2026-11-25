Vom Liebling der KI-Anleger zum Dauergast auf der Verliererliste: Die Celestica Aktie (ISIN: CA15101Q2071, Handelssymbol Toronto: CLS, deutsches Handelssymbol: CTW0, US-Handelssymbol: CLS) gehört auch am Mittwoch zu den größten S&P/TSX Composite Verlierern. Der Kurs fällt um 2,81 Prozent auf 272,92 kanadische Dollar, ein Minus von 7,88 Dollar.
Celestica Aktie: S&P/TSX Composite Verlierer trotz Rekordzahlen – der KI-Ausverkauf frisst den einstigen Börsenstar
Die Celestica Aktie verliert in Toronto weitere 2,81 Prozent auf 272,92 kanadische Dollar und zählt erneut zu den S&P/TSX Composite Verlierern. Am Vortag war das Papier bereits um mehr als acht Prozent gefallen. Dabei verdoppelte der KI-Hardware-Fertiger zuletzt seinen Gewinn. Was hinter dem Absturz steckt.
Die Gründe für den Kursverlust
Starke Zahlen, schwacher Kurs: warum Anleger trotzdem verkaufen
Eine Unternehmensnachricht fehlt. Die Celestica Aktie leidet unter dem Ausverkauf bei KI-Hardware, der die Börsen seit Tagen prägt. Am Dienstag war das Papier in Toronto um 8,40 Prozent auf 280,80 Dollar gefallen, im US-Handel markierte es zeitweise ein neues 52-Wochen-Tief. Am Mittwoch setzte sich die Schwäche fort, auch wenn sich der Kurs vom Tagestief erholte. Technologiewerte schlossen in Toronto insgesamt im Minus.
Abhängigkeit von wenigen Kunden
Die drei größten Kunden stehen für rund zwei Drittel des Umsatzes. Kürzen Cloud-Konzerne ihre Budgets, trifft das Celestica unmittelbar.
Gesenkte Cashflow-Prognose
Für 2026 erwartet das Management nur noch einen freien Cashflow von 460 Millionen US-Dollar. Der Ausbau bindet viel Kapital.
Hohe Fallhöhe
Vom Rekord bei 655,50 Dollar hat die Aktie mehr als die Hälfte verloren. Viele Anleger sichern verbliebene Gewinne.
Einordnung
Operativ läuft es so gut wie nie
Der Kontrast zwischen Kurs und Geschäft ist groß. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 82,5 Prozent auf 5,83 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie verdoppelte sich auf 3,30 Dollar. Für 2027 stellt Celestica einen Umsatz von 40 Milliarden Dollar in Aussicht. Der Markt zweifelt aber daran, dass die Investitionen der großen Cloud-Anbieter in diesem Tempo weiterlaufen.
Häufige Fragen zur Celestica Aktie
Warum ist die Celestica Aktie S&P/TSX Composite Verlierer?
Die Aktie fiel um 2,81 Prozent auf 272,92 kanadische Dollar. Auslöser ist der anhaltende Ausverkauf bei KI-Hardware, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen von Celestica?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 82,5 Prozent auf 5,83 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,30 Dollar.
Wo liegt das 52-Wochen-Hoch der Celestica Aktie?
Bei 655,50 kanadischen Dollar. Der aktuelle Kurs liegt mehr als die Hälfte darunter.
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