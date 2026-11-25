Warum ist die Celestica Aktie S&P/TSX Composite Verlierer?

Die Aktie fiel um 2,81 Prozent auf 272,92 kanadische Dollar. Auslöser ist der anhaltende Ausverkauf bei KI-Hardware, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen von Celestica?

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 82,5 Prozent auf 5,83 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,30 Dollar.

Wo liegt das 52-Wochen-Hoch der Celestica Aktie?

Bei 655,50 kanadischen Dollar. Der aktuelle Kurs liegt mehr als die Hälfte darunter.