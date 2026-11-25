Die CDW-Aktie (ISIN: US12514G1085, WKN: A1W0KL, Handelssymbol: CDW an der Nasdaq, deutsches Kürzel: CDW) steigt am Mittwoch um 7,0 Prozent auf 174,97 US-Dollar und erreicht im Tagesverlauf mit 175,20 Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch. Die CDW Corporation Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Kurs zieht mit der Branche der IT-Dienstleister an.
CDW-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 7 Prozent auf Jahreshoch – der IT-Händler profitiert von der Flucht aus KI-Aktien
Die CDW-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Plus von 7,0 Prozent bei 174,97 US-Dollar und markiert ein neues 52-Wochen-Hoch. Der IT-Dienstleister gehört zu den größten S&P 500 Gewinnern. Eine eigene Meldung fehlt, die Aktie steigt zusammen mit anderen IT-Dienstleistern.
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Die Gründe für den Kursgewinn
IT-Dienstleister statt KI-Stars
Die Branche zieht an
Laut GuruFocus stiegen am Mittwoch mehrere IT-Dienstleister, nachdem ein Analysehaus die Beobachtung großer Branchenvertreter aufgenommen hatte. CDW stieg mit.
Rotation in günstigere Technologiewerte
Anleger verkauften hoch bewertete KI-Aktien und kauften Technologieunternehmen mit soliden Gewinnen und niedrigerer Bewertung.
Starke Zahlen im Rücken
Im dritten Quartal übertraf CDW mit 6,75 Milliarden Dollar Umsatz und 3,26 Dollar Gewinn je Aktie die Erwartungen klar. Der Hardwareumsatz stieg um 21 Prozent.
Dividendenstichtag
Am 25. November war Stichtag für die Quartalsdividende von 0,68 Dollar je Aktie.
Einordnung
Profiteur der Aufrüstung in den Firmen
CDW verkauft Hardware, Software und IT-Dienstleistungen an Unternehmen, Behörden und Schulen. Der Konzern verdient daran, dass Firmen ihre Rechner und Netze erneuern, und ist damit eher Händler als Hersteller. Das macht das Geschäft weniger schwankungsanfällig als das der Chipkonzerne. Auf Jahressicht liegt die Aktie rund 21 Prozent im Plus.
Häufige Fragen zur CDW-Aktie
Warum ist die CDW-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Es gibt keine eigene Meldung. Die Aktie stieg mit anderen IT-Dienstleistern und profitierte von der Umschichtung aus teuren KI-Werten.
Wie stark ist die CDW Corporation Aktie gestiegen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 7,03 Prozent bei 174,97 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der CDW-Aktie?
Die ISIN lautet US12514G1085, die WKN A1W0KL. An der Nasdaq und in Deutschland wird die Aktie unter CDW gehandelt.
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