Warum ist die CDW-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Es gibt keine eigene Meldung. Die Aktie stieg mit anderen IT-Dienstleistern und profitierte von der Umschichtung aus teuren KI-Werten.

Wie stark ist die CDW Corporation Aktie gestiegen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 7,03 Prozent bei 174,97 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der CDW-Aktie?

Die ISIN lautet US12514G1085, die WKN A1W0KL. An der Nasdaq und in Deutschland wird die Aktie unter CDW gehandelt.