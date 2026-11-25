Die CD PROJEKT Aktie (ISIN: PLOPTTC00011, FSE: 7CD, Warschau: CDR) hat nach den Q3-Zahlen am Dienstagabend einen robusten Auftritt hingelegt: Am 24. November schloss sie in Warschau 1,52% höher bei 273,20 PLN, während der WIG20 rund 2,4% nachgab. Am Mittwochvormittag gab es erste Gewinnmitnahmen, das Tagestief lag bei 263,00 PLN, gegen 9:49 Uhr notierte die CD PROJEKT-Aktie bei 272,50 PLN. Diese CD PROJEKT Aktienanalyse zeigt, was hinter den Zahlen steckt, wie bedeutsam der neue Sony-Deal wirklich ist und was die CD PROJEKT Aktie Prognose für die Zeit bis zum Witcher-4-Launch offenlässt.
CD PROJEKT Aktienanalyse: Q3 über Konsens, Sony-Deal und zwei Geheimprojekte - Trägt das die Aktie über 289 Zloty?
Die CD PROJEKT Aktie Prognose bleibt spannend: Q3-Gewinn 6% über Konsens, neue Partnerschaft mit Sony und zwei unangekündigte Projekte. Doch bei einem KGV von rund 40 ist die Luft dünn.
Steckbrief
- Unternehmen
- CD PROJEKT RED S.A. (CD PROJEKT)
- Ticker
- CDR (GPW Warschau)
- ISIN
- PLOPTTC00011
- Schlusskurs 24.11.
- 273,20 PLN (+1,52%)
- 52-Wochen-Spanne
- 211,30-297,00 PLN
- Marktkapitalisierung
- rund 27,3 Mrd. PLN
- KGV (trailing)
- rund 40
- Nächster Katalysator
- Game Awards am 10.12.2026
Stand: 25.11.2026, Kurs 24.11.2026 laut StockWatch/Parkiet; Intraday am 25.11. um 09:49 Uhr: 272,50 PLN
Was ist passiert?
Q3 besser als erwartet - aber Umsatz deutlich unter Vorjahr
CD PROJEKT RED hat am 24. November nach Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Der Nettogewinn übertraf die Erwartungen, der Umsatz schrumpfte jedoch kräftig - das hat aber vor allem mit einem Basiseffekt zu tun.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Konsens
|Umsatz
|208,2
|302,9
|209,3
|EBIT
|100,1
|193,9
|96,9
|EBITDA
|113,3
|-
|110,5
|Nettogewinn
|108,5
|193,5
|102,4
Vorjahr restated ohne GOG (aufgegebener Geschäftsbereich). Konsens: PAP-Biznes.
Quelle: CD PROJEKT RED Q3-Bericht (24.11.2026); Bankier.pl/PAP-Konsens; Poland Insight
Der Umsatz sank um 31,3% auf 208,2 Mio. PLN und lag damit minimal unter dem Konsens von 209,3 Mio. PLN. Beim Ergebnis fiel die Überraschung positiv aus: Das EBIT von 100,1 Mio. PLN lag rund 3% über den Erwartungen, der Nettogewinn von 108,5 Mio. PLN sogar 6% darüber. Die Nettomarge erreichte 52,1%. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr erklärt sich laut CFO Piotr Nielubowicz vor allem damit, dass im dritten Quartal 2025 Zusatzerlöse aus der Aufnahme von Cyberpunk 2077 in PlayStation Plus Extra und Premium angefallen waren.
Nach Marken betrachtet kam Cyberpunk auf 137,9 Mio. PLN (Vorjahr 263,9 Mio. PLN), The Witcher auf 40,8 Mio. PLN (Vorjahr 28,3 Mio. PLN, +44%) und die IP-Lizenzen auf 29,4 Mio. PLN (Vorjahr 10,6 Mio. PLN). In den ersten neun Monaten summiert sich der Konzernumsatz auf 643,5 Mio. PLN (-2,2%), der Nettogewinn auf 357,7 Mio. PLN (-4,4%). Der Lizenzanteil am Umsatz stieg auf 19,3% nach nur 3,0% im Vorjahr. Damit ist das Geschäft mit Lizenzen zur dritten Säule geworden.
Die Neuigkeiten
Sony-Deal und zwei Geheimprojekte
Neue Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment
CFO Nielubowicz nannte im Call am 24. November neue Verträge, die die Präsenz der CD-Projekt-Spiele auf PlayStation und in PlayStation Plus sowie die Zusammenarbeit bei der Marketingkampagne zu The Witcher 4 regeln. Vertragswert, Laufzeit und Exklusivität wurden nicht genannt; Medienberichte über eine "exklusive" Partnerschaft sind vom Unternehmen nicht bestätigt.
Zwei unangekündigte Projekte
Karolina Gnaś, VP Strategy und Investor Relations, bestätigte zwei nicht angekündigte, bereits aktivierte (kapitalisierte) Projekte: eines aus dem Gaming-Bereich, eines außerhalb. Weitere Details gibt es nicht.
Interimsdividende
Das Unternehmen will 1,20 PLN je Aktie vorab ausschütten (Record Date 22.12., Zahlung 29.12.2026), vorbehaltlich Prüfungsurteil und Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Rendite liegt bei rund 0,4%.
Aktuell haben wir zwei unangekündigte, kapitalisierte Projekte. Eines davon betrifft Gaming, das andere nicht.
Was steckt dahinter? Beim Sony-Deal ist vor allem der PlayStation-Plus-Teil finanziell interessant: Die Aufnahme von Cyberpunk 2077 im Sommer 2025 hatte Q3 2025 einen Sonderertrag beschert. Ob und in welcher Höhe sich das wiederholt, ist offen - die Höhe wäre reine Spekulation. Strategisch markiert die Kooperation einen Wechsel vom bisherigen Xbox-Marketingpartner hin zu PlayStation. Beim Non-Gaming-Projekt liegt ein Bezug zur Animation oder Verfilmung nahe: Joint CEO Michał Nowakowski sprach im Call von weiteren Animationsvorhaben und davon, an einer Live-Action-Adaption von Cyberpunk 2077 zu arbeiten. Dass dies das gemeinte Projekt ist, hat das Unternehmen nicht bestätigt.
Das große Bild
Pipeline, Cash und der lange Weg bis 2028
Die Fundamentaldaten stützen die CD PROJEKT Aktie Prognose auf mittlere Sicht. Zum 30. September standen 1,317 Mrd. PLN an Barmitteln, Einlagen und Anleihen in der Bilanz - rund 5% der Marktkapitalisierung. Der Konzern finanziert damit seine Pipeline vollständig aus eigener Kraft. Im Quartal flossen über 177 Mio. PLN in neue Projekte.
The Witcher 4
Zielfenster 2028; rund 513 Entwickler; Unreal Engine 5; geplant für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Am 10. Dezember steht die Game-Awards-Show an, bei der das Projekt nominiert ist.
The Witcher 3: Songs of the Past
Das dritte Add-on ist für 2027 vorgesehen.
Cyberpunk 2 (Projekt Orion)
Rund 199 Entwickler, laut Management gute Fortschritte, aber noch kein Termin für die Vollproduktion.
Remaster und Altgeschäft
The Witcher 3 Remastered (29.09.2026) erreichte am ersten Wochenende 138.000 gleichzeitige Steam-Spieler (Allzeithoch). Nach Edgerunners 2 stieg Cyberpunk 2077 auf 187.000 gleichzeitige Spieler - die höchste Zahl seit Phantom Liberty 2023.
Chartbild
Wie steht die CD PROJEKT Aktie technisch da?
Die CD PROJEKT-Aktie notiert nahe dem oberen Ende ihrer 52-Wochen-Spanne von 211,30 bis 297,00 PLN. Seit Monaten bewegt sie sich in einer breiten Seitwärtsrange von etwa 220 bis 285 PLN. Kurzfristig liegt der Kurs leicht über der 5-Tage-Linie (rund 270,90 PLN) und der 20-Tage-Linie (rund 268,76 PLN, Stand 24.11.). Als Widerstände nennen Chartbeobachter die Zone um 288-289 PLN und das Jahreshoch bei 297 PLN. Unterstützung liefern das Tagestief vom 25.11. bei 263 PLN, das Novembertief bei rund 254 PLN und darunter die Zone 231-223 PLN. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von gut 11% zu Buche.
Die Analysten
Was sagt die CD PROJEKT Aktie Prognose der Analysten?
Nach dem Q3-Bericht gab es bis Mittwochmorgen keine neue Rating- oder Kurszieländerung. Erste-Analyst Krzysztof Tkocz kommentierte, die Zahlen seien besser als erwartet ausgefallen und hätten den Marktkonsens leicht übertroffen; positiv überrascht hätten die Witcher-Umsätze und die Lizenzerlöse. Das Bild bleibt gespalten: Laut Investing.com liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 246-247 PLN (16 Analysten: 6 Kaufen, 5 Halten, 5 Verkaufen), die Spanne reicht von 155 bis 332 PLN. Die Aktie notiert damit etwa 10% über dem Konsens. Zuletzt sahen unter anderem Trigon (Kaufen, 325 PLN, 25.09.) und DM BOŚ (Halten, 270 PLN, 19.08.) Spielraum; Morgan Stanley (180 PLN, 09.09.) und Barclays (155 PLN, 03.09.) raten zur Vorsicht. Viele Einschätzungen stammen von vor dem Q3-Beat und dem Sony-Deal. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien.
Szenarien
Was Anleger bei der CD PROJEKT Aktie jetzt beobachten
Optimistische Stimmen verweisen auf den dichten Release-Fahrplan, die hohen Margen, die Dividende und mögliche Zusatzerlöse aus dem PlayStation-Plus-Deal. Gelingt ein Ausbruch über die Marke von 289 bis 297 PLN, bräuchte es dafür neue Katalysatoren. Skeptiker sehen bei einem KGV von rund 40 viel Zukunft eingepreist und verweisen auf die lange Zeit bis zum Witcher-4-Launch. Rutscht der Kurs unter 254 PLN, dürfte wieder die Range zwischen 220 und 285 PLN dominieren. Das sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Bis dahin zählen vor allem Meldungen zur Dividende, zum Incentive-Ziel 2023-2026 (laut CFO fehlen noch rund 8% beziehungsweise etwa 164 Mio. PLN Nettogewinn im vierten Quartal) und zu den beiden unangekündigten Projekten.
FAQ
Häufige Fragen zur CD PROJEKT Aktie
Wie lief das dritte Quartal 2026 für die CD PROJEKT Aktie? Der Nettogewinn lag mit 108,5 Mio. PLN rund 6% über dem PAP-Konsens, der Umsatz sank um 31,3% auf 208,2 Mio. PLN.
Was ist über den Sony-Deal bekannt? Verträge zur Präsenz auf PlayStation, in PlayStation Plus und zur Marketingkampagne für The Witcher 4. Finanzielle Details und Exklusivität sind nicht veröffentlicht.
Zahlt die CD PROJEKT Aktie Dividende? Geplant ist eine Interimsdividende von 1,20 PLN je Aktie, Zahlung am 29.12.2026, sofern Prüfer und Aufsichtsrat zustimmen.
Wann erscheint The Witcher 4? Das Unternehmen peilt 2028 an.
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