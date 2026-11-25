Nach dem Q3-Bericht gab es bis Mittwochmorgen keine neue Rating- oder Kurszieländerung. Erste-Analyst Krzysztof Tkocz kommentierte, die Zahlen seien besser als erwartet ausgefallen und hätten den Marktkonsens leicht übertroffen; positiv überrascht hätten die Witcher-Umsätze und die Lizenzerlöse. Das Bild bleibt gespalten: Laut Investing.com liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 246-247 PLN (16 Analysten: 6 Kaufen, 5 Halten, 5 Verkaufen), die Spanne reicht von 155 bis 332 PLN. Die Aktie notiert damit etwa 10% über dem Konsens. Zuletzt sahen unter anderem Trigon (Kaufen, 325 PLN, 25.09.) und DM BOŚ (Halten, 270 PLN, 19.08.) Spielraum; Morgan Stanley (180 PLN, 09.09.) und Barclays (155 PLN, 03.09.) raten zur Vorsicht. Viele Einschätzungen stammen von vor dem Q3-Beat und dem Sony-Deal. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien.