Warum ist die Cboe-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Ein klarer Auslöser fehlt. Nach einem Jahresplus von rund 45 Prozent und einem Rekordhoch Mitte November liegen Gewinnmitnahmen nahe.

Wie stark ist die Cboe Global Markets Aktie gefallen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 2,96 Prozent bei 351,80 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Cboe-Aktie?

Die ISIN lautet US12503M1080, die WKN A1CZTX. In den USA wird die Aktie unter CBOE gehandelt.