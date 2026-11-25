Die Cboe-Aktie (ISIN: US12503M1080, WKN: A1CZTX, Handelssymbol: CBOE an der Cboe BZX) verliert am Mittwoch 3,0 Prozent und schließt bei 351,80 US-Dollar. Die Cboe Global Markets Aktie gehört damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Ein klarer Auslöser war nicht zu finden. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Börsenbetreiber gelten als Profiteure unruhiger Märkte, und unruhig war der Mittwoch.
Cboe-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 3 Prozent – Gewinnmitnahmen beim Börsenbetreiber nach 45 Prozent Jahresplus
Die Cboe-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,0 Prozent bei 351,80 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Verlierern. Ein klarer Auslöser fehlt. Der Betreiber von Optionsbörsen hatte Mitte November ein Rekordhoch erreicht und liegt seit Jahresbeginn deutlich im Plus.
CBOECBOE
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Die Gründe für den Kursverlust
Wenn der Sturm nachlässt
Gewinnmitnahmen nach Rekordlauf
Die Aktie hatte seit Jahresbeginn rund 45 Prozent gewonnen und am 16. November bei 379,76 Dollar ein Hoch markiert. Nach einem solchen Anstieg sichern Anleger Gewinne.
Markt erholt sich im Tagesverlauf
Der S&P 500 drehte von minus 3,2 auf minus 0,25 Prozent. Lässt die Nervosität nach, sinkt die Nachfrage nach Absicherung über Optionen. Davon lebt Cboe.
Rotation
Anleger schichteten am Mittwoch in Grundstoff-, Energie- und Industriewerte um. Defensive Gewinner der vergangenen Wochen wurden verkauft.
Einordnung
Die Versicherung gegen Kursstürze
Cboe betreibt die größte Optionsbörse der USA und berechnet den Volatilitätsindex VIX. Steigt die Unsicherheit, wird mehr gehandelt, und die Gebühren fließen. Deshalb entwickelte sich die Aktie 2026 gegen den Trend der Technologiewerte. Zuletzt hat das Unternehmen neue Binäroptionen auf Wirtschaftskennzahlen eingeführt. Ein Tagesverlust von 3 Prozent ändert an diesem Bild wenig, er zeigt aber, dass auch Krisengewinner Rücksetzer haben.
Häufige Fragen zur Cboe-Aktie
Warum ist die Cboe-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Ein klarer Auslöser fehlt. Nach einem Jahresplus von rund 45 Prozent und einem Rekordhoch Mitte November liegen Gewinnmitnahmen nahe.
Wie stark ist die Cboe Global Markets Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 2,96 Prozent bei 351,80 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Cboe-Aktie?
Die ISIN lautet US12503M1080, die WKN A1CZTX. In den USA wird die Aktie unter CBOE gehandelt.
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