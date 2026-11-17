Günstiger Wohnraum gefragt: Oppenheimer-Analyst Tyler Batory bestätigt für die Cavco-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 735 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 638,65 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von gut 15 Prozent.
Cavco-Aktie: Fertighausbauer schlägt die Erwartungen – Oppenheimer sieht 15 Prozent Luft
Oppenheimer-Analyst Tyler Batory bestätigt „Outperform“ für die Cavco-Aktie mit einem Kursziel von 735 US-Dollar. Der Hersteller von Fertighäusern verkaufte deutlich mehr.
Steckbrief
- Unternehmen
- Cavco Industries, Inc.
- Handelssymbol
- CVCO (Nasdaq)
- Analyst
- Tyler Batory
- Bank
- Oppenheimer
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 735 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Oppenheimer zur Cavco-Aktie
Absatz steigt kräftig – Batory bleibt positiv
Tyler Batory setzt weiter auf den Fertighausbauer.
Cavco baut industriell gefertigte Häuser in den USA. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 17,9 Prozent auf 656,4 Millionen US-Dollar, der Absatz um 15,3 Prozent.
Der Gewinn je Aktie lag mit 7,17 US-Dollar deutlich über den Erwartungen, enthielt aber einen Einmaleffekt von 0,70 US-Dollar aus einer Versicherungserstattung. Die Bruttomarge sank auf 21,1 Prozent nach 22,9 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Oppenheimer-Analyst Tyler Batory zu lesen ist:
Nachfrage
Fertighäuser sind eine günstige Alternative auf dem angespannten US-Wohnungsmarkt.
Auftragsbestand
Der Auftragsbestand lag bei 348 Millionen US-Dollar.
Politischer Rückenwind
Ein geplantes Wohnungsbaugesetz könnte die Branche fördern.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Kapazität noch nicht ausgeschöpft
Die Werke waren im Quartal zu rund 75 Prozent ausgelastet. Das lässt Raum für weiteres Wachstum ohne neue Fabriken.
Cavco kaufte zudem eigene Aktien für 30 Millionen US-Dollar zurück.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Oppenheimer & Co. Inc., Analyst Tyler Batory. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 735 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.oppenheimer.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Cavco Industries, Inc. (CVCO): Kaufen, Kursziel 735,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Tyler Batory, Aktienanalyst, Oppenheimer & Co. Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Tyler Batory, Aktienanalyst, Oppenheimer & Co. Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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