Cavco baut industriell gefertigte Häuser in den USA. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 17,9 Prozent auf 656,4 Millionen US-Dollar, der Absatz um 15,3 Prozent.

Der Gewinn je Aktie lag mit 7,17 US-Dollar deutlich über den Erwartungen, enthielt aber einen Einmaleffekt von 0,70 US-Dollar aus einer Versicherungserstattung. Die Bruttomarge sank auf 21,1 Prozent nach 22,9 Prozent.