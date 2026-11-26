Was sagt Cathie Wood zur aktuellen Börsenlage?

Sie sieht keine Blase wie zur Jahrtausendwende. Die Skepsis vieler Anleger hält sie für ein gutes Zeichen und spricht von einer technologischen Revolution, die erst am Anfang stehe.

Welche Aktien kauft Cathie Wood gerade?

Vor allem Anthropic. Dazu kamen zuletzt Alphabet, AMD und CoreWeave. Nvidia hat sie Anfang November gekauft und am 19. November wieder verkauft.

Was sind die größten Positionen von Cathie Wood?

Im ARK Innovation ETF sind es Tesla mit 12,9 Prozent und SpaceX mit 9,4 Prozent, Stand 20. November.

Wie hat sich der ARK Innovation ETF entwickelt?

Seit Jahresbeginn liegt er rund 16,5 Prozent im Minus. Über fünf Jahre hat er im Schnitt mehr als 10 Prozent pro Jahr verloren.

Wo kann man Woods Käufe nachlesen?

ARK Invest veröffentlicht alle Käufe und Verkäufe seiner Fonds täglich.