An der Wall Street herrscht Vorsicht. Stanley Druckenmiller pausiert, Ray Dalio warnt vor einer Blase, Michael Burry hat erst nach dem Kursrutsch seine Wetten auf fallende Kurse aufgelöst. Cathie Wood macht das Gegenteil. Die Chefin von ARK Invest kauft seit Wochen in die Schwäche hinein, zuletzt vor allem den KI-Börsenneuling Anthropic. Die Sorgen der anderen wertet sie als gutes Zeichen: Die Börse klettere an einer Mauer der Sorgen empor, sagte sie dem Sender CNBC.
Cathie Wood kauft den Ausverkauf: „Unser Vertrauen ist überhaupt nicht erschüttert“ – so viel setzt sie jetzt auf Anthropic, Tesla und SpaceX
Während andere Starinvestoren verkaufen, pausieren oder warnen, greift Cathie Wood zu. Die Chefin von ARK Invest hat an den ersten Handelstagen Millionen Anthropic-Aktien gekauft, nennt SpaceX einen Schläfer im KI-Rennen und sieht die Börse an einer Mauer der Sorgen emporklettern. Ihre Aussagen im Wortlaut, die jüngsten Käufe und Verkäufe und die Schwachstelle ihrer Strategie.
Die Marktsicht
Mauer der Sorgen: was Cathie Wood jetzt sagt
Wood hat die Internetblase als Fondsmanagerin erlebt. Für sie fühlt sich der heutige Markt anders an.
Unser Vertrauen ist hier überhaupt nicht erschüttert.
Gemeint war Anthropic, dessen Aktie nach dem starken ersten Handelstag rasch nachgab. Wood sieht gerade darin den Unterschied zur Jahrtausendwende. Damals, sagte sie, hätte sich ein solcher Börsengang am ersten Tag vermutlich verdreifacht. In der Internetblase habe sich kaum jemand Sorgen gemacht. Heute zweifeln Anleger an Bewertungen, Zinsen und Politik, und das hält sie für gesund. Zum Ausgang der US-Zwischenwahlen, nach denen KI-Aktien wegen möglicher Auflagen für Rechenzentren eingebrochen waren, äußerte sie sich am 7. November auf der Plattform X.
Kann diese Wahl die KI-Revolution entgleisen lassen? Wir glauben das nicht.
Ich glaube, wir sind mitten in einer technologischen Revolution.
Ihre Begründung: Die Produktivitätsgewinne durch KI würden unterschätzt. Sie führten zu höheren Löhnen, stärkerem Wachstum und höheren Unternehmensgewinnen, als viele Anleger heute erwarten. Von der Technik habe die Welt bisher nur einen Vorgeschmack bekommen.
Die Käufe
Anthropic, Alphabet, Nvidia: was ARK zuletzt gehandelt hat
Anders als bei den meisten Starinvestoren lässt sich bei Wood täglich nachlesen, was sie tut, denn ARK veröffentlicht seine Käufe und Verkäufe jeden Abend. Am ersten Handelstag von Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT) kauften sechs ARK-Fonds rund 935.000 Aktien im Wert von 90,8 Millionen Dollar. Am zweiten Tag, als der Kurs fiel, legte Wood nach und sprach davon, den Einstandskurs zu verbilligen. Zusammen waren es 1,64 Millionen Aktien. Am Dienstag dieser Woche folgten weitere rund 752.000 Stück für knapp 66 Millionen Dollar. Über ihren Wagniskapitalfonds ist ARK nach Woods Angaben bereits seit Anfang 2023 an Anthropic beteiligt.
Nvidia: gekauft, dann verkauft
Im Ausverkauf Anfang November kaufte ARK die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA), allein am 5. November gut 252.000 Stück. Am 19. November verkaufte Wood Nvidia wieder, um Anthropic zu finanzieren.
Alphabet statt Meta
Am 24. November kaufte ARK Alphabet (ISIN US02079K1079, US-Handelssymbol GOOG) und verkaufte Meta Platforms (ISIN US30303M1027, US-Handelssymbol META).
Die Musk-Wette
Tesla (ISIN US88160R1014, US-Handelssymbol TSLA) ist mit 12,9 Prozent die größte Position im ARK Innovation ETF, SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX) folgt mit 9,4 Prozent. SpaceX nennt Wood einen Schläfer im KI-Rennen: Rechenleistung im Orbit werde binnen zwei Jahren billiger sein als auf der Erde.
Weitere Käufe
Zuletzt kaufte ARK außerdem AMD (ISIN US0079031078, US-Handelssymbol AMD) und den Rechenzentrumsbetreiber CoreWeave (ISIN US21873S1087, US-Handelssymbol CRWV).
Die Kehrseite
Mut oder Übermut: die Bilanz der Strategie
Woods Strategie, fallende Lieblingsaktien nachzukaufen, hat zwei Gesichter. 2025 legte ihr Flaggschiff, der ARK Innovation ETF, um gut 35 Prozent zu und schlug den S&P 500 deutlich. In diesem Jahr liegt der 6,1 Milliarden Dollar schwere Fonds bis zum 20. November rund 16,5 Prozent im Minus, während der S&P 500 knapp im Plus steht. Über fünf Jahre hat der Fonds im Schnitt mehr als 10 Prozent pro Jahr verloren, der Index gut 8 Prozent pro Jahr gewonnen.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
Tesla: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Alphabet (Klasse C): ISIN US02079K1079, WKN A14Y6H, Handelssymbol ABEC, US-Handelssymbol GOOG
Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META
AMD: ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD, US-Handelssymbol AMD
CoreWeave: ISIN US21873S1087, WKN A413X6, Handelssymbol I1V, US-Handelssymbol CRWV
Häufige Fragen zu Cathie Wood und der Marktlage
Was sagt Cathie Wood zur aktuellen Börsenlage?
Sie sieht keine Blase wie zur Jahrtausendwende. Die Skepsis vieler Anleger hält sie für ein gutes Zeichen und spricht von einer technologischen Revolution, die erst am Anfang stehe.
Welche Aktien kauft Cathie Wood gerade?
Vor allem Anthropic. Dazu kamen zuletzt Alphabet, AMD und CoreWeave. Nvidia hat sie Anfang November gekauft und am 19. November wieder verkauft.
Was sind die größten Positionen von Cathie Wood?
Im ARK Innovation ETF sind es Tesla mit 12,9 Prozent und SpaceX mit 9,4 Prozent, Stand 20. November.
Wie hat sich der ARK Innovation ETF entwickelt?
Seit Jahresbeginn liegt er rund 16,5 Prozent im Minus. Über fünf Jahre hat er im Schnitt mehr als 10 Prozent pro Jahr verloren.
Wo kann man Woods Käufe nachlesen?
ARK Invest veröffentlicht alle Käufe und Verkäufe seiner Fonds täglich.
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